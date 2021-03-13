Ankara Keçiörengücü- Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Çorum'da 2 çocuğu öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Hiç düşünemedimBugün hangi maç, hangi kanalda? 13 Mart 2021 Cumartesi hangi maçlar var?Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu2020-2021 Gölcükspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Arhavi Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu2020-2021 Esenler Erokspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çatalcaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Çatalcaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Çatalcaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Çatalcaspor, Batman Petrol Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Çatalcaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Çatalcaspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Çatalcaspor ve Batman Petrol Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  25. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Batman Petrol Spor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Çatalcaspor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne oldu?

Çatalcaspor, Batman Petrol Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çatalcaspor Batman Petrol Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00

Çatalcaspor Batman Petrol Spor Maçının Hakemleri
Emre Korkmaz(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Onur Gülter(2. Yardımcı Hakem), Berkay Ağış(dördüncü Hakem)

ÇATALCASPORÇatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 19. Fatih Kara, 22. Burak Yamaç, 28. Fırat Sezer, 34. Kadir Mert Örentepe, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 88. Mehmet Fatih Dündar, 99. Yusuf Atasoy

Yedekler
52. Onur Güney, 2. Sabri Can Gülle, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 33. Kevin Çağtay Öcal, 35. Hakan Arslantürk, 57. Armağan Beytullah Özer

Teknik Sorumlu
Kadir Akbulut

Kartlar
Sarı Kart Mehmet Fatih Dündar 60.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Fatih Dündar 78.dk, Hünkar Cem Şahin 84.dk

Oyuna Girenler
Armağan Beytullah Özer 78.dk, Muhammet Yılmaz 84.dk

BATMAN PETROL SPORBatman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11
91. Akın İsmail Köroğlu, 25. Emre Kars, 3. Erdi Bakırcı, 6. Okan Toprak, 7. Hüseyin Çiray, 9. Aykut Sevim, 15. Onur Alkan, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 80. Umut Aslan

Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 18. Hakan Esa, 19. Umut Çakar, 20. Berkant Şahin Kök, 28. Melik Yeğin, 77. Furkan Parsak

Teknik Sorumlu
Bülent Demirkanlı

Oyundan Çıkanlar
Aykut Sevim 90.dk, Onur Alkan 85.dk, Umut Aslan 75.dk, Hüseyin Çiray 85.dk

Oyuna Girenler
Furkan Parsak 90.dk, Aydın Aslan 85.dk, Umut Çakar 75.dk, Melik Yeğin 85.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor24158149215328
2Esenler Erokspor24145544204724
3İçel İdmanyurdu Spor24127535204315
4Şile Yıldızspor2410863127384
5Isparta 32 Spor23107634233711
6Çarşambaspor23910431203711
7Çatalcaspor239862724353
8Karşıyaka249692827331
9Altındağspor23878202231-2
10Osmaniyespor FK239592624322
11Batman Petrolspor246108172328-6
12Elazığ Karakoçan FK245109202825-8
13Erbaaspor237412202925-9
14Gölcükspor246414132722-14
15Arhavispor235513173320-16
16Cizrespor234712174419-27
17Yalovaspor243714213816-17

Fikstür

07.03.0021Elazığ Belediyespor Altındağspor
07.03.2021Erokspor Erbaaspor
11.03.2021Gölcükspor1-2Osmaniyespor FK
11.03.2021Esenler Erokspor3-1Erbaaspor
11.03.2021Çatalcaspor0-0Batman Petrolspor
11.03.2021Çarşambaspor3-3Somaspor
11.03.2021Cizrespor2-2İçel İdmanyurdu Spor
11.03.2021Arhavispor2-1Karşıyaka
11.03.2021Yalovaspor1-2Şile Yıldızspor
11.03.2021Elazığ Karakoçan FK1-1Altındağspor
Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT