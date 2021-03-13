2020-2021 Çatalcaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Çatalcaspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Çatalcaspor ve Batman Petrol Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 25. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Batman Petrol Spor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Çatalcaspor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne oldu? Çatalcaspor, Batman Petrol Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çatalcaspor Batman Petrol Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.03.2021 14:00



Çatalcaspor Batman Petrol Spor Maçının Hakemleri

Emre Korkmaz(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Onur Gülter(2. Yardımcı Hakem), Berkay Ağış(dördüncü Hakem)

Çatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11

13. Özgün Ali Köklü, 19. Fatih Kara, 22. Burak Yamaç, 28. Fırat Sezer, 34. Kadir Mert Örentepe, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 88. Mehmet Fatih Dündar, 99. Yusuf Atasoy



Yedekler

52. Onur Güney, 2. Sabri Can Gülle, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 33. Kevin Çağtay Öcal, 35. Hakan Arslantürk, 57. Armağan Beytullah Özer



Teknik Sorumlu

Kadir Akbulut



Kartlar

Sarı Kart Mehmet Fatih Dündar 60.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Fatih Dündar 78.dk, Hünkar Cem Şahin 84.dk



Oyuna Girenler

Armağan Beytullah Özer 78.dk, Muhammet Yılmaz 84.dk

Batman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11

91. Akın İsmail Köroğlu, 25. Emre Kars, 3. Erdi Bakırcı, 6. Okan Toprak, 7. Hüseyin Çiray, 9. Aykut Sevim, 15. Onur Alkan, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 80. Umut Aslan



Yedekler

30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 18. Hakan Esa, 19. Umut Çakar, 20. Berkant Şahin Kök, 28. Melik Yeğin, 77. Furkan Parsak



Teknik Sorumlu

Bülent Demirkanlı



Oyundan Çıkanlar

Aykut Sevim 90.dk, Onur Alkan 85.dk, Umut Aslan 75.dk, Hüseyin Çiray 85.dk



Oyuna Girenler

Furkan Parsak 90.dk, Aydın Aslan 85.dk, Umut Çakar 75.dk, Melik Yeğin 85.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 24 15 8 1 49 21 53 28 2 Esenler Erokspor 24 14 5 5 44 20 47 24 3 İçel İdmanyurdu Spor 24 12 7 5 35 20 43 15 4 Şile Yıldızspor 24 10 8 6 31 27 38 4 5 Isparta 32 Spor 23 10 7 6 34 23 37 11 6 Çarşambaspor 23 9 10 4 31 20 37 11 7 Çatalcaspor 23 9 8 6 27 24 35 3 8 Karşıyaka 24 9 6 9 28 27 33 1 9 Altındağspor 23 8 7 8 20 22 31 -2 10 Osmaniyespor FK 23 9 5 9 26 24 32 2 11 Batman Petrolspor 24 6 10 8 17 23 28 -6 12 Elazığ Karakoçan FK 24 5 10 9 20 28 25 -8 13 Erbaaspor 23 7 4 12 20 29 25 -9 14 Gölcükspor 24 6 4 14 13 27 22 -14 15 Arhavispor 23 5 5 13 17 33 20 -16 16 Cizrespor 23 4 7 12 17 44 19 -27 17 Yalovaspor 24 3 7 14 21 38 16 -17

Fikstür