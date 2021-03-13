2020-2021 Çatalcaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Çatalcaspor, Batman Petrol Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Çatalcaspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Çatalcaspor ve Batman Petrol Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 25. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Batman Petrol Spor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Çatalcaspor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00
Çatalcaspor Batman Petrol Spor Maçının Hakemleri
Emre Korkmaz(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Onur Gülter(2. Yardımcı Hakem), Berkay Ağış(dördüncü Hakem)
Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 19. Fatih Kara, 22. Burak Yamaç, 28. Fırat Sezer, 34. Kadir Mert Örentepe, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 88. Mehmet Fatih Dündar, 99. Yusuf Atasoy
Yedekler
52. Onur Güney, 2. Sabri Can Gülle, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 33. Kevin Çağtay Öcal, 35. Hakan Arslantürk, 57. Armağan Beytullah Özer
Teknik Sorumlu
Kadir Akbulut
Kartlar
Sarı Kart Mehmet Fatih Dündar 60.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Fatih Dündar 78.dk, Hünkar Cem Şahin 84.dk
Oyuna Girenler
Armağan Beytullah Özer 78.dk, Muhammet Yılmaz 84.dk
Batman Petrol Spor İlk 11
91. Akın İsmail Köroğlu, 25. Emre Kars, 3. Erdi Bakırcı, 6. Okan Toprak, 7. Hüseyin Çiray, 9. Aykut Sevim, 15. Onur Alkan, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 80. Umut Aslan
Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 18. Hakan Esa, 19. Umut Çakar, 20. Berkant Şahin Kök, 28. Melik Yeğin, 77. Furkan Parsak
Teknik Sorumlu
Bülent Demirkanlı
Oyundan Çıkanlar
Aykut Sevim 90.dk, Onur Alkan 85.dk, Umut Aslan 75.dk, Hüseyin Çiray 85.dk
Oyuna Girenler
Furkan Parsak 90.dk, Aydın Aslan 85.dk, Umut Çakar 75.dk, Melik Yeğin 85.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|24
|15
|8
|1
|49
|21
|53
|28
|2
|Esenler Erokspor
|24
|14
|5
|5
|44
|20
|47
|24
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|24
|12
|7
|5
|35
|20
|43
|15
|4
|Şile Yıldızspor
|24
|10
|8
|6
|31
|27
|38
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|23
|10
|7
|6
|34
|23
|37
|11
|6
|Çarşambaspor
|23
|9
|10
|4
|31
|20
|37
|11
|7
|Çatalcaspor
|23
|9
|8
|6
|27
|24
|35
|3
|8
|Karşıyaka
|24
|9
|6
|9
|28
|27
|33
|1
|9
|Altındağspor
|23
|8
|7
|8
|20
|22
|31
|-2
|10
|Osmaniyespor FK
|23
|9
|5
|9
|26
|24
|32
|2
|11
|Batman Petrolspor
|24
|6
|10
|8
|17
|23
|28
|-6
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|24
|5
|10
|9
|20
|28
|25
|-8
|13
|Erbaaspor
|23
|7
|4
|12
|20
|29
|25
|-9
|14
|Gölcükspor
|24
|6
|4
|14
|13
|27
|22
|-14
|15
|Arhavispor
|23
|5
|5
|13
|17
|33
|20
|-16
|16
|Cizrespor
|23
|4
|7
|12
|17
|44
|19
|-27
|17
|Yalovaspor
|24
|3
|7
|14
|21
|38
|16
|-17
Fikstür
|07.03.0021
|Elazığ Belediyespor
|Altındağspor
|07.03.2021
|Erokspor
|Erbaaspor
|11.03.2021
|Gölcükspor
|1-2
|Osmaniyespor FK
|11.03.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Erbaaspor
|11.03.2021
|Çatalcaspor
|0-0
|Batman Petrolspor
|11.03.2021
|Çarşambaspor
|3-3
|Somaspor
|11.03.2021
|Cizrespor
|2-2
|İçel İdmanyurdu Spor
|11.03.2021
|Arhavispor
|2-1
|Karşıyaka
|11.03.2021
|Yalovaspor
|1-2
|Şile Yıldızspor
|11.03.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Altındağspor