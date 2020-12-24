2020-2021 Çatalcaspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Çatalcaspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Çatalcaspor ve Esenler Erokspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 15. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Esenler Erokspor ile 24.12.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çatalcaspor - Esenler Erokspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi. Çatalcaspor Esenler Erokspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.12.2020 13:00



Çatalcaspor Esenler Erokspor Maçının Hakemleri

Serkan Ergün(hakem), Selim Şenöz(1. Yardımcı Hakem), Sinan Bilen(2. Yardımcı Hakem), Ertuğrul Yolcu(dördüncü Hakem)

Çatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11

13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 8. Ali Zorlu, 9. Burhanettin Çakırefe, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 88. Mehmet Fatih Dündar, 99. Yusuf Atasoy



Yedekler

52. Onur Güney, 2. Sabri Can Gülle, 3. Anıl Kılıç, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 14. Deniz Yanılmaz, 97. Mustafa Çoşkun



Teknik Sorumlu

Cahit Erçevik



Esenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11

98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 3. Cenk Doğan, 23. Murat Kayalı, 59. Taygun Vurgun, 22. Muammer Sarıkaya, 20. Aziz Kızılgün, 70. Samet Dağlı, 17. Abuzer Gaffar Toplu



Yedekler

40. Yaren İzzet Sözer, 4. Yiğitcan Gölboyu, 21. Hakkı Türker, 11. Enes Soy, 18. Hüseyin Afkan, 10. Onur Alkan, 9. Mert Somay



Teknik Sorumlu

Selahaddin Dinçel

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 14 9 4 1 27 12 31 15 2 Karşıyaka 14 8 5 1 20 8 29 12 3 İçel İdmanyurdu Spor 14 8 4 2 21 6 28 15 4 Esenler Erokspor 14 8 3 3 26 11 27 15 5 Çatalcaspor 14 8 3 3 21 15 27 6 6 Çarşambaspor 14 7 5 2 18 8 26 10 7 Isparta 32 Spor 14 7 4 3 26 14 25 12 8 Şile Yıldızspor 15 6 5 4 19 18 23 1 9 Altındağspor 14 5 4 5 11 13 19 -2 10 Elazığ Karakoçan FK 14 4 5 5 11 13 17 -2 11 Batman Petrolspor 14 4 4 6 11 16 16 -5 12 Gölcükspor 14 3 3 8 7 14 12 -7 13 Osmaniyespor FK 14 4 2 8 13 17 14 -4 14 Erbaaspor 14 3 1 10 9 20 10 -11 15 Yalovaspor 15 2 3 10 13 27 9 -14 16 Cizrespor 14 2 3 9 9 35 9 -26 17 Arhavispor 14 2 2 10 10 25 8 -15

Fikstür