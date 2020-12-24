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2020-2021 Çatalcaspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Çatalcaspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Çatalcaspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Çatalcaspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Çatalcaspor ve Esenler Erokspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  15. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Esenler Erokspor ile 24.12.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Çatalcaspor - Esenler Erokspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.

Çatalcaspor Esenler Erokspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.12.2020 13:00

Çatalcaspor Esenler Erokspor Maçının Hakemleri
Serkan Ergün(hakem), Selim Şenöz(1. Yardımcı Hakem), Sinan Bilen(2. Yardımcı Hakem), Ertuğrul Yolcu(dördüncü Hakem)

ÇATALCASPORÇatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 8. Ali Zorlu, 9. Burhanettin Çakırefe, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 88. Mehmet Fatih Dündar, 99. Yusuf Atasoy

Yedekler
52. Onur Güney, 2. Sabri Can Gülle, 3. Anıl Kılıç, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 14. Deniz Yanılmaz, 97. Mustafa Çoşkun

Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik
 

ESENLER EROKSPOREsenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 3. Cenk Doğan, 23. Murat Kayalı, 59. Taygun Vurgun, 22. Muammer Sarıkaya, 20. Aziz Kızılgün, 70. Samet Dağlı, 17. Abuzer Gaffar Toplu

Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 4. Yiğitcan Gölboyu, 21. Hakkı Türker, 11. Enes Soy, 18. Hüseyin Afkan, 10. Onur Alkan, 9. Mert Somay

Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor1494127123115
2Karşıyaka148512082912
3İçel İdmanyurdu Spor148422162815
4Esenler Erokspor1483326112715
5Çatalcaspor148332115276
6Çarşambaspor147521882610
7Isparta 32 Spor1474326142512
8Şile Yıldızspor156541918231
9Altındağspor14545111319-2
10Elazığ Karakoçan FK14455111317-2
11Batman Petrolspor14446111616-5
12Gölcükspor1433871412-7
13Osmaniyespor FK14428131714-4
14Erbaaspor14311092010-11
15Yalovaspor15231013279-14
16Cizrespor142399359-26
17Arhavispor14221010258-15

Fikstür

24.12.2020Somaspor3-2Osmaniyespor FK
24.12.2020Çatalcaspor0-2Esenler Erokspor
24.12.2020Karşıyaka0-0Altındağspor
24.12.2020Çarşambaspor2-1Erbaaspor
24.12.2020Yalovaspor0-1Elazığ Belediyespor
24.12.2020Cizrespor2-1Gölcükspor
24.12.2020Batman Petrolspor0-1Şile Yıldızspor
24.12.2020Arhavispor1-3Isparta 32 Spor
Onur Çelik
Spor Editörü


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