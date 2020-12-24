2020-2021 Çatalcaspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Çatalcaspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Çatalcaspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Çatalcaspor ve Esenler Erokspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 15. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Esenler Erokspor ile 24.12.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Çatalcaspor - Esenler Erokspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.
Çatalcaspor Esenler Erokspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.12.2020 13:00
Çatalcaspor Esenler Erokspor Maçının Hakemleri
Serkan Ergün(hakem), Selim Şenöz(1. Yardımcı Hakem), Sinan Bilen(2. Yardımcı Hakem), Ertuğrul Yolcu(dördüncü Hakem)
Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 8. Ali Zorlu, 9. Burhanettin Çakırefe, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 88. Mehmet Fatih Dündar, 99. Yusuf Atasoy
Yedekler
52. Onur Güney, 2. Sabri Can Gülle, 3. Anıl Kılıç, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 14. Deniz Yanılmaz, 97. Mustafa Çoşkun
Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik
Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 3. Cenk Doğan, 23. Murat Kayalı, 59. Taygun Vurgun, 22. Muammer Sarıkaya, 20. Aziz Kızılgün, 70. Samet Dağlı, 17. Abuzer Gaffar Toplu
Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 4. Yiğitcan Gölboyu, 21. Hakkı Türker, 11. Enes Soy, 18. Hüseyin Afkan, 10. Onur Alkan, 9. Mert Somay
Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|14
|9
|4
|1
|27
|12
|31
|15
|2
|Karşıyaka
|14
|8
|5
|1
|20
|8
|29
|12
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|14
|8
|4
|2
|21
|6
|28
|15
|4
|Esenler Erokspor
|14
|8
|3
|3
|26
|11
|27
|15
|5
|Çatalcaspor
|14
|8
|3
|3
|21
|15
|27
|6
|6
|Çarşambaspor
|14
|7
|5
|2
|18
|8
|26
|10
|7
|Isparta 32 Spor
|14
|7
|4
|3
|26
|14
|25
|12
|8
|Şile Yıldızspor
|15
|6
|5
|4
|19
|18
|23
|1
|9
|Altındağspor
|14
|5
|4
|5
|11
|13
|19
|-2
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|14
|4
|5
|5
|11
|13
|17
|-2
|11
|Batman Petrolspor
|14
|4
|4
|6
|11
|16
|16
|-5
|12
|Gölcükspor
|14
|3
|3
|8
|7
|14
|12
|-7
|13
|Osmaniyespor FK
|14
|4
|2
|8
|13
|17
|14
|-4
|14
|Erbaaspor
|14
|3
|1
|10
|9
|20
|10
|-11
|15
|Yalovaspor
|15
|2
|3
|10
|13
|27
|9
|-14
|16
|Cizrespor
|14
|2
|3
|9
|9
|35
|9
|-26
|17
|Arhavispor
|14
|2
|2
|10
|10
|25
|8
|-15
Fikstür
|24.12.2020
|Somaspor
|3-2
|Osmaniyespor FK
|24.12.2020
|Çatalcaspor
|0-2
|Esenler Erokspor
|24.12.2020
|Karşıyaka
|0-0
|Altındağspor
|24.12.2020
|Çarşambaspor
|2-1
|Erbaaspor
|24.12.2020
|Yalovaspor
|0-1
|Elazığ Belediyespor
|24.12.2020
|Cizrespor
|2-1
|Gölcükspor
|24.12.2020
|Batman Petrolspor
|0-1
|Şile Yıldızspor
|24.12.2020
|Arhavispor
|1-3
|Isparta 32 Spor