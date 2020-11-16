2020-2021 Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çatalcaspor ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 9. hafta maçında Çatalcaspor sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çatalcaspor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Çatalcaspor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Barkın Kara(hakem), Ramazan Ufuk Avdaş(1. Yardımcı Hakem), Adem Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Tayfun Güz(dördüncü Hakem)

Çatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11

13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 7. Muhammet Yılmaz, 8. Ali Zorlu, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 99. Yusuf Atasoy



Yedekler

52. Onur Güney, 3. Anıl Kılıç, 6. İsa Türk, 9. Burhanettin Çakırefe, 14. Deniz Yanılmaz, 88. Mehmet Fatih Dündar, 97. Mustafa Çoşkun



Teknik Sorumlu

Cahit Erçevik



Goller

Önder Akdağ,66.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Bora Yelken 50.dk, Sarı Kart Mehmet Mert Özkaptan 25.dk, Sarı Kart Anıl Kılıç 90.dk



Oyundan Çıkanlar

Önder Akdağ 88.dk, Mehmet Mert Özkaptan 85.dk, Muhammet Yılmaz 46.dk, Yusuf Atasoy 77.dk



Oyuna Girenler

Anıl Kılıç 88.dk, İsa Türk 85.dk, Mustafa Çoşkun 46.dk, Burhanettin Çakırefe 77.dk

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11

33. Sertaç Güzel, 4. Burak Bilgen, 6. Gökcan Gelmen, 8. Emrullah Yıldırım, 9. Hakkı Tosun, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 17. Fazlı Ayan, 19. Uğur Ayhan, 28. Özer Ozan Pekdemir, 61. Tunahan Ergül, 77. Aslan Gök



Yedekler

27. İbrahim Bayram, 10. Yaşar Çetin, 11. Mahmut Metin, 13. Ömer Önder, 23. İsmail Köse, 29. Egemen Baysal, 88. Furkan Zengin



Teknik Sorumlu

İbrahim Baş



Goller

Gökcan Gelmen,51.dk (f)



Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Hakkı Tosun 88.dk, Uğur Ayhan 88.dk



Oyuna Girenler

Yaşar Çetin 88.dk, Mahmut Metin 88.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 8 6 2 0 15 4 20 11 2 Karşıyaka 8 5 3 0 14 6 18 8 3 Çatalcaspor 8 5 2 1 15 8 17 7 4 İçel İdmanyurdu Spor 8 4 4 0 10 2 16 8 5 Şile Yıldızspor 9 4 4 1 14 11 16 3 6 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 7 Batman Petrolspor 8 4 1 3 8 7 13 1 8 Çarşambaspor 8 3 3 2 11 6 12 5 9 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 10 Elazığ Karakoçan FK 9 2 3 4 8 11 9 -3 11 Gölcükspor 9 2 2 5 4 8 8 -4 12 Altındağspor 7 2 1 4 3 8 7 -5 13 Erbaaspor 8 2 1 5 4 10 7 -6 14 Osmaniyespor FK 7 2 1 4 6 8 7 -2 15 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 16 Cizrespor 8 0 3 5 5 17 3 -12 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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