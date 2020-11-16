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2020-2021 Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çatalcaspor ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  9. hafta maçında Çatalcaspor sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Çatalcaspor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Çatalcaspor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Barkın Kara(hakem), Ramazan Ufuk Avdaş(1. Yardımcı Hakem), Adem Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Tayfun Güz(dördüncü Hakem)

ÇATALCASPORÇatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 7. Muhammet Yılmaz, 8. Ali Zorlu, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 99. Yusuf Atasoy

Yedekler
52. Onur Güney, 3. Anıl Kılıç, 6. İsa Türk, 9. Burhanettin Çakırefe, 14. Deniz Yanılmaz, 88. Mehmet Fatih Dündar, 97. Mustafa Çoşkun

Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik

Goller
Önder Akdağ,66.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Bora Yelken 50.dk, Sarı Kart Mehmet Mert Özkaptan 25.dk, Sarı Kart Anıl Kılıç 90.dk

Oyundan Çıkanlar
Önder Akdağ 88.dk, Mehmet Mert Özkaptan 85.dk, Muhammet Yılmaz 46.dk, Yusuf Atasoy 77.dk

Oyuna Girenler
Anıl Kılıç 88.dk, İsa Türk 85.dk, Mustafa Çoşkun 46.dk, Burhanettin Çakırefe 77.dk

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜİçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 4. Burak Bilgen, 6. Gökcan Gelmen, 8. Emrullah Yıldırım, 9. Hakkı Tosun, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 17. Fazlı Ayan, 19. Uğur Ayhan, 28. Özer Ozan Pekdemir, 61. Tunahan Ergül, 77. Aslan Gök

Yedekler
27. İbrahim Bayram, 10. Yaşar Çetin, 11. Mahmut Metin, 13. Ömer Önder, 23. İsmail Köse, 29. Egemen Baysal, 88. Furkan Zengin

Teknik Sorumlu
İbrahim Baş

Goller
Gökcan Gelmen,51.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Hakkı Tosun 88.dk, Uğur Ayhan 88.dk

Oyuna Girenler
Yaşar Çetin 88.dk, Mahmut Metin 88.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor86201542011
2Karşıyaka8530146188
3Çatalcaspor8521158177
4İçel İdmanyurdu Spor8440102168
5Şile Yıldızspor94411411163
6Esenler Erokspor8413107133
7Batman Petrolspor841387131
8Çarşambaspor8332116125
9Isparta 32 Spor7322117114
10Elazığ Karakoçan FK92348119-3
11Gölcükspor9225488-4
12Altındağspor7214387-5
13Erbaaspor82154107-6
14Osmaniyespor FK7214687-2
15Arhavispor61145124-7
16Cizrespor80355173-12
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

07.11.0020Elazığ Belediyespor Osmaniyespor FK
07.11.2020Erokspor Isparta 32 Spor
15.11.2020Gölcükspor0-1Erbaaspor
15.11.2020Cizrespor2-3Şile Yıldızspor
15.11.2020Elazığ Karakoçan FK0-0Osmaniyespor FK
15.11.2020Çarşambaspor0-0Karşıyaka
15.11.2020Çatalcaspor1-1İçel İdmanyurdu Spor
15.11.2020Esenler EroksporP-PIsparta 32 Spor
15.11.2020YalovasporP-PAltındağspor
06.12.2020Arhavispor Batman Petrolspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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