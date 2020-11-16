2020-2021 Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çatalcaspor ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 9. hafta maçında Çatalcaspor sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Çatalcaspor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Çatalcaspor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Barkın Kara(hakem), Ramazan Ufuk Avdaş(1. Yardımcı Hakem), Adem Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Tayfun Güz(dördüncü Hakem)
Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 7. Muhammet Yılmaz, 8. Ali Zorlu, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 99. Yusuf Atasoy
Yedekler
52. Onur Güney, 3. Anıl Kılıç, 6. İsa Türk, 9. Burhanettin Çakırefe, 14. Deniz Yanılmaz, 88. Mehmet Fatih Dündar, 97. Mustafa Çoşkun
Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik
Goller
Önder Akdağ,66.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Bora Yelken 50.dk, Sarı Kart Mehmet Mert Özkaptan 25.dk, Sarı Kart Anıl Kılıç 90.dk
Oyundan Çıkanlar
Önder Akdağ 88.dk, Mehmet Mert Özkaptan 85.dk, Muhammet Yılmaz 46.dk, Yusuf Atasoy 77.dk
Oyuna Girenler
Anıl Kılıç 88.dk, İsa Türk 85.dk, Mustafa Çoşkun 46.dk, Burhanettin Çakırefe 77.dk
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 4. Burak Bilgen, 6. Gökcan Gelmen, 8. Emrullah Yıldırım, 9. Hakkı Tosun, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 17. Fazlı Ayan, 19. Uğur Ayhan, 28. Özer Ozan Pekdemir, 61. Tunahan Ergül, 77. Aslan Gök
Yedekler
27. İbrahim Bayram, 10. Yaşar Çetin, 11. Mahmut Metin, 13. Ömer Önder, 23. İsmail Köse, 29. Egemen Baysal, 88. Furkan Zengin
Teknik Sorumlu
İbrahim Baş
Goller
Gökcan Gelmen,51.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Hakkı Tosun 88.dk, Uğur Ayhan 88.dk
Oyuna Girenler
Yaşar Çetin 88.dk, Mahmut Metin 88.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
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|A
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|P
|Av
|1
|Somaspor
|8
|6
|2
|0
|15
|4
|20
|11
|2
|Karşıyaka
|8
|5
|3
|0
|14
|6
|18
|8
|3
|Çatalcaspor
|8
|5
|2
|1
|15
|8
|17
|7
|4
|İçel İdmanyurdu Spor
|8
|4
|4
|0
|10
|2
|16
|8
|5
|Şile Yıldızspor
|9
|4
|4
|1
|14
|11
|16
|3
|6
|Esenler Erokspor
|8
|4
|1
|3
|10
|7
|13
|3
|7
|Batman Petrolspor
|8
|4
|1
|3
|8
|7
|13
|1
|8
|Çarşambaspor
|8
|3
|3
|2
|11
|6
|12
|5
|9
|Isparta 32 Spor
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|11
|4
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|-3
|11
|Gölcükspor
|9
|2
|2
|5
|4
|8
|8
|-4
|12
|Altındağspor
|7
|2
|1
|4
|3
|8
|7
|-5
|13
|Erbaaspor
|8
|2
|1
|5
|4
|10
|7
|-6
|14
|Osmaniyespor FK
|7
|2
|1
|4
|6
|8
|7
|-2
|15
|Arhavispor
|6
|1
|1
|4
|5
|12
|4
|-7
|16
|Cizrespor
|8
|0
|3
|5
|5
|17
|3
|-12
|17
|Yalovaspor
|8
|0
|2
|6
|6
|17
|2
|-11
Fikstür
|07.11.0020
|Elazığ Belediyespor
|Osmaniyespor FK
|07.11.2020
|Erokspor
|Isparta 32 Spor
|15.11.2020
|Gölcükspor
|0-1
|Erbaaspor
|15.11.2020
|Cizrespor
|2-3
|Şile Yıldızspor
|15.11.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|0-0
|Osmaniyespor FK
|15.11.2020
|Çarşambaspor
|0-0
|Karşıyaka
|15.11.2020
|Çatalcaspor
|1-1
|İçel İdmanyurdu Spor
|15.11.2020
|Esenler Erokspor
|P-P
|Isparta 32 Spor
|15.11.2020
|Yalovaspor
|P-P
|Altındağspor
|06.12.2020
|Arhavispor
|Batman Petrolspor