2020-2021 Çengelköy Futbol Yatırımları, Ağrı 1970 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Çengelköy Futbol Yatırımları ve Ağrı 1970 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 8. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları sahasında Ağrı 1970 Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çengelköy Futbol Yatırımları - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Çengelköy Futbol Yatırımları - Ağrı 1970 Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Hasan Avcı(hakem), Mustafa Han(1. Yardımcı Hakem), Serkan Öksüz(2. Yardımcı Hakem), Şeyma Haşlak(dördüncü Hakem)

Çengelköy Futbol Yatırımları

Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11

74. Sabri Can, 5. Fatih Sercan Ekinci, 17. Ömer Faruk Öztürk, 4. Ömerül Faruk İşler, 8. Oğuz Mataracı, 25. Kadir Doğukan, 10. Emin Soğuk, 3. Mertcan Aşcı, 27. Sedat Yahşi, 60. Yusuf Ağın, 9. Ali Özgür Basa



Yedekler

48. Kemal Mert Özyiğit, 11. Sefa Turan, 59. Hikmet Taha Özketen, 7. Ömer Demircan, 47. Alperen Keleş, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 58. Ferhat Beşer



Teknik Sorumlu

Özgür Ataçocuğu



Goller

Emin Soğuk,27.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Ömerül Faruk İşler 75.dk, Sarı Kart Emin Soğuk 44.dk, Sarı Kart Sabri Can 90+3.dk, Sarı Kart Mertcan Aşcı 20.dk



Oyundan Çıkanlar

Ali Özgür Basa 82.dk, Oğuz Mataracı 66.dk, Kadir Doğukan 46.dk, Emin Soğuk 85.dk



Oyuna Girenler

Sefa Turan 82.dk, Ahmet Batuhan Kozgül 66.dk, Ömer Demircan 46.dk, Hikmet Taha Özketen 85.dk

Ağrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11

1. Burak Kapan, 33. Emrah Çalışlar, 23. Saffet Gurur Yazar, 20. Safa Yıldırım, 88. Cengizhan Bayrak, 5. Can Morgül, 35. Muhammed Şükrü Arslan, 10. Emrah Tacir, 77. Seyit Gazanfer, 24. Mert Yıldırım, 9. Önder Selimoğlu



Yedekler

13. Halil İbrahim Teski, 21. Ferat Yaşar, 61. Hamdi Dereli, 14. Ziya İnday, 28. Egecan Çevir, 4. Mehmet Şirin Soydan



Teknik Sorumlu

Erol Yeşilbaş



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Saffet Gurur Yazar 26.dk, Sarı Kart Safa Yıldırım 71.dk, Sarı Kart Hamdi Dereli 77.dk, Sarı Kart Seyit Gazanfer 32.dk



Oyundan Çıkanlar

Can Morgül 59.dk, Saffet Gurur Yazar 85.dk, Mert Yıldırım 59.dk, Muhammed Şükrü Arslan 72.dk, Seyit Gazanfer 59.dk



Oyuna Girenler

Mehmet Şirin Soydan 59.dk, Ferat Yaşar 85.dk, Hamdi Dereli 59.dk, Ziya İnday 72.dk, Egecan Çevir 59.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 8 5 1 2 20 6 16 14 2 İskenderun FK 8 5 1 2 11 7 16 4 3 Çengelköyspor A.Ş. 8 4 2 2 10 8 14 2 4 Ceyhanspor 8 4 2 2 14 15 14 -1 5 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 6 Mardin Fosfat Spor 8 3 2 3 12 8 11 4 7 Belediye Kütahyaspor 7 3 2 2 11 7 11 4 8 Kahta 02 Spor 8 3 2 3 10 9 11 1 9 Yomraspor 7 3 2 2 10 9 11 1 10 Ağrı 1970 Spor 7 3 1 3 5 7 10 -2 11 Büyükçekmece Tepecikspor 7 2 3 2 8 8 9 0 12 Tekirdağspor 8 2 2 4 6 10 8 -4 13 Tokatspor 7 2 2 3 5 14 8 -9 14 Darıca Gençlerbirliği 8 1 4 3 6 11 7 -5 15 Halide Edip Adıvar 7 1 3 3 6 9 6 -3 16 Karaman Belediyespor 7 1 2 4 9 11 5 -2 17 Yozgatspor 1959 FK 8 1 2 5 6 15 5 -9

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