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2020-2021 Çengelköy Futbol Yatırımları, Ağrı 1970 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Çengelköy Futbol Yatırımları, Ağrı 1970 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Çengelköy Futbol Yatırımları ve Ağrı 1970 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  8. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları sahasında Ağrı 1970 Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Çengelköy Futbol Yatırımları - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Çengelköy Futbol Yatırımları - Ağrı 1970 Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Hasan Avcı(hakem), Mustafa Han(1. Yardımcı Hakem), Serkan Öksüz(2. Yardımcı Hakem), Şeyma Haşlak(dördüncü Hakem)

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARIÇengelköy Futbol Yatırımları

Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11
74. Sabri Can, 5. Fatih Sercan Ekinci, 17. Ömer Faruk Öztürk, 4. Ömerül Faruk İşler, 8. Oğuz Mataracı, 25. Kadir Doğukan, 10. Emin Soğuk, 3. Mertcan Aşcı, 27. Sedat Yahşi, 60. Yusuf Ağın, 9. Ali Özgür Basa

Yedekler
48. Kemal Mert Özyiğit, 11. Sefa Turan, 59. Hikmet Taha Özketen, 7. Ömer Demircan, 47. Alperen Keleş, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 58. Ferhat Beşer

Teknik Sorumlu
Özgür Ataçocuğu

Goller
Emin Soğuk,27.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Ömerül Faruk İşler 75.dk, Sarı Kart Emin Soğuk 44.dk, Sarı Kart Sabri Can 90+3.dk, Sarı Kart Mertcan Aşcı 20.dk

Oyundan Çıkanlar
Ali Özgür Basa 82.dk, Oğuz Mataracı 66.dk, Kadir Doğukan 46.dk, Emin Soğuk 85.dk

Oyuna Girenler
Sefa Turan 82.dk, Ahmet Batuhan Kozgül 66.dk, Ömer Demircan 46.dk, Hikmet Taha Özketen 85.dk

AĞRI 1970 SPORAğrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11
1. Burak Kapan, 33. Emrah Çalışlar, 23. Saffet Gurur Yazar, 20. Safa Yıldırım, 88. Cengizhan Bayrak, 5. Can Morgül, 35. Muhammed Şükrü Arslan, 10. Emrah Tacir, 77. Seyit Gazanfer, 24. Mert Yıldırım, 9. Önder Selimoğlu

Yedekler
13. Halil İbrahim Teski, 21. Ferat Yaşar, 61. Hamdi Dereli, 14. Ziya İnday, 28. Egecan Çevir, 4. Mehmet Şirin Soydan

Teknik Sorumlu
Erol Yeşilbaş

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Saffet Gurur Yazar 26.dk, Sarı Kart Safa Yıldırım 71.dk, Sarı Kart Hamdi Dereli 77.dk, Sarı Kart Seyit Gazanfer 32.dk

Oyundan Çıkanlar
Can Morgül 59.dk, Saffet Gurur Yazar 85.dk, Mert Yıldırım 59.dk, Muhammed Şükrü Arslan 72.dk, Seyit Gazanfer 59.dk

Oyuna Girenler
Mehmet Şirin Soydan 59.dk, Ferat Yaşar 85.dk, Hamdi Dereli 59.dk, Ziya İnday 72.dk, Egecan Çevir 59.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor85122061614
2İskenderun FK8512117164
3Çengelköyspor A.Ş.8422108142
4Ceyhanspor8422141514-1
5Fethiyespor7412105135
6Mardin Fosfat Spor8323128114
7Belediye Kütahyaspor7322117114
8Kahta 02 Spor8323109111
9Yomraspor7322109111
10Ağrı 1970 Spor73135710-2
11Büyükçekmece Tepecikspor72328890
12Tekirdağspor82246108-4
13Tokatspor72235148-9
14Darıca Gençlerbirliği81436117-5
15Halide Edip Adıvar7133696-3
16Karaman Belediyespor71249115-2
17Yozgatspor 1959 FK81256155-9

Fikstür

11.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-1Halide Edip Adıvar
11.11.2020Nazilli Belediyespor4-0Tokatspor
12.11.2020Yozgatspor 1959 FK0-1Belediye Kütahyaspor
12.11.2020Yomraspor2-4Ceyhanspor
12.11.2020Tekirdağspor0-1Erzin Spor
12.11.2020Çengelköyspor A.Ş.1-0Ağrı 1970 Spor
12.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor4-2Kahta 02 Spor
12.11.2020Karaman Belediyespor2-2Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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