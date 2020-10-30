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2020-2021 Çengelköy Futbol Yatırımları, Halide Edip Adıvarspor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Çengelköy Futbol Yatırımları, Halide Edip Adıvarspor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Çengelköy Futbol Yatırımları ve Halide Edip Adıvarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  6. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Çengelköy Futbol Yatırımları - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ozan Bileyci(hakem), Mustafa Çevik(1. Yardımcı Hakem), Göker Erel(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Çobanoğlu(dördüncü Hakem)

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARIÇengelköy Futbol Yatırımları

Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11
48. Kemal Mert Özyiğit, 4. Ömerül Faruk İşler, 22. Burak Büyükkaya, 3. Mertcan Aşcı, 17. Ömer Faruk Öztürk, 60. Yusuf Ağın, 10. Emin Soğuk, 99. Taner Gümüş, 8. Oğuz Mataracı, 25. Kadir Doğukan, 9. Ali Özgür Basa

Yedekler
74. Sabri Can, 5. Fatih Sercan Ekinci, 47. Alperen Keleş, 11. Sefa Turan, 58. Ferhat Beşer, 69. İsmail Buğra Kaynarcı, 28. Aziz Can Büyükdede

Teknik Sorumlu
Özgür Ataçocuğu

Goller
Sefa Turan,73.dk (f), Ömer Faruk Öztürk,83.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ömerül Faruk İşler 49.dk, Sarı Kart Emin Soğuk 45+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Oğuz Mataracı 57.dk, Kadir Doğukan 90+2.dk, Taner Gümüş 57.dk

Oyuna Girenler
Sefa Turan 57.dk, Ferhat Beşer 90+2.dk, Alperen Keleş 57.dk

HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
48. Evren Özyiğit, 77. Erman Taşkın, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 93. Recep Pekgöz, 88. Sezer Yıldırım, 8. Mustafa Kara, 17. İbrahim Serdar Aydın, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş, 26. Tugay Keleş

Yedekler
25. Tunahan Dikişci, 55. İlyas Bilen, 6. Necati Yakuplar, 20. Oğuz Aksoy, 22. Said Can Açıkalın, 5. Taner Çekiç, 11. Furkan Kalafatcı

Teknik Sorumlu
Adnan Toros

Goller
Mehmet Kodeş,52.dk (f), Said Can Açıkalın,89.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Sezer Yıldırım 45+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Şemsettin Ender Kılıç 82.dk, Erman Taşkın 82.dk, İbrahim Serdar Aydın 65.dk, Mehmet Kodeş 65.dk

Oyuna Girenler
Necati Yakuplar 82.dk, İlyas Bilen 82.dk, Taner Çekiç 65.dk, Said Can Açıkalın 65.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Yomraspor532084114
2Çengelköyspor A.Ş.632186112
3Nazilli Belediyespor6312145109
4Fethiyespor631295104
5İskenderun FK531165101
6Ceyhanspor6312101310-3
7Kahta 02 Spor62227582
8Tekirdağspor6222688-2
9Mardin Fosfat Spor62139673
10Ağrı 1970 Spor5212467-2
11Darıca Gençlerbirliği6132576-2
12Belediye Kütahyaspor51227750
13Büyükçekmece Tepecikspor5122465-2
14Halide Edip Adıvar5122465-2
15Yozgatspor 1959 FK61235105-5
16Tokatspor5122395-6
17Karaman Belediyespor5113784-1

Fikstür

29.10.2020Yozgatspor 1959 FK2-1Mardin BŞ. Başakspor
29.10.2020Tekirdağspor0-1Kahta 02 Spor
29.10.2020Nazilli Belediyespor1-1Belediye Kütahyaspor
29.10.2020Büyükçekmece Tepecikspor0-0Fethiyespor
29.10.2020Çengelköyspor A.Ş.2-2Halide Edip Adıvar
29.10.2020Ağrı 1970 Spor1-0Tokatspor
29.10.2020Karaman Belediyespor5-1Ceyhanspor
29.10.2020Darıca Gençlerbirliği0-2Erzin Spor

 



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