2020-2021 Çengelköy Futbol Yatırımları, Halide Edip Adıvarspor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Çengelköy Futbol Yatırımları ve Halide Edip Adıvarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 6. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çengelköy Futbol Yatırımları - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?

Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ozan Bileyci(hakem), Mustafa Çevik(1. Yardımcı Hakem), Göker Erel(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Çobanoğlu(dördüncü Hakem)

Çengelköy Futbol Yatırımları

Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11

48. Kemal Mert Özyiğit, 4. Ömerül Faruk İşler, 22. Burak Büyükkaya, 3. Mertcan Aşcı, 17. Ömer Faruk Öztürk, 60. Yusuf Ağın, 10. Emin Soğuk, 99. Taner Gümüş, 8. Oğuz Mataracı, 25. Kadir Doğukan, 9. Ali Özgür Basa



Yedekler

74. Sabri Can, 5. Fatih Sercan Ekinci, 47. Alperen Keleş, 11. Sefa Turan, 58. Ferhat Beşer, 69. İsmail Buğra Kaynarcı, 28. Aziz Can Büyükdede



Teknik Sorumlu

Özgür Ataçocuğu



Goller

Sefa Turan,73.dk (f), Ömer Faruk Öztürk,83.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ömerül Faruk İşler 49.dk, Sarı Kart Emin Soğuk 45+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Oğuz Mataracı 57.dk, Kadir Doğukan 90+2.dk, Taner Gümüş 57.dk



Oyuna Girenler

Sefa Turan 57.dk, Ferhat Beşer 90+2.dk, Alperen Keleş 57.dk

Halide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11

48. Evren Özyiğit, 77. Erman Taşkın, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 93. Recep Pekgöz, 88. Sezer Yıldırım, 8. Mustafa Kara, 17. İbrahim Serdar Aydın, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş, 26. Tugay Keleş



Yedekler

25. Tunahan Dikişci, 55. İlyas Bilen, 6. Necati Yakuplar, 20. Oğuz Aksoy, 22. Said Can Açıkalın, 5. Taner Çekiç, 11. Furkan Kalafatcı



Teknik Sorumlu

Adnan Toros



Goller

Mehmet Kodeş,52.dk (f), Said Can Açıkalın,89.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Sezer Yıldırım 45+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Şemsettin Ender Kılıç 82.dk, Erman Taşkın 82.dk, İbrahim Serdar Aydın 65.dk, Mehmet Kodeş 65.dk



Oyuna Girenler

Necati Yakuplar 82.dk, İlyas Bilen 82.dk, Taner Çekiç 65.dk, Said Can Açıkalın 65.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Yomraspor 5 3 2 0 8 4 11 4 2 Çengelköyspor A.Ş. 6 3 2 1 8 6 11 2 3 Nazilli Belediyespor 6 3 1 2 14 5 10 9 4 Fethiyespor 6 3 1 2 9 5 10 4 5 İskenderun FK 5 3 1 1 6 5 10 1 6 Ceyhanspor 6 3 1 2 10 13 10 -3 7 Kahta 02 Spor 6 2 2 2 7 5 8 2 8 Tekirdağspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 9 Mardin Fosfat Spor 6 2 1 3 9 6 7 3 10 Ağrı 1970 Spor 5 2 1 2 4 6 7 -2 11 Darıca Gençlerbirliği 6 1 3 2 5 7 6 -2 12 Belediye Kütahyaspor 5 1 2 2 7 7 5 0 13 Büyükçekmece Tepecikspor 5 1 2 2 4 6 5 -2 14 Halide Edip Adıvar 5 1 2 2 4 6 5 -2 15 Yozgatspor 1959 FK 6 1 2 3 5 10 5 -5 16 Tokatspor 5 1 2 2 3 9 5 -6 17 Karaman Belediyespor 5 1 1 3 7 8 4 -1

