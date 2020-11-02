2020-2021 Cizre Spor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Cizre Spor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Cizre Spor ve Batman Petrol Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 7. hafta maçında Cizre Spor sahasında Batman Petrol Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Cizre Spor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Siirt Atatürk Stadı - Siirt



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Süleyman Bahadır(hakem), Uğur Akalp(1. Yardımcı Hakem), Onur Tanrıverdi(2. Yardımcı Hakem), Tolga Tuna(dördüncü Hakem)

Cizre Spor

Cizre Spor İlk 11

1. Murat Günal, 3. Hüseyin Rüzgar, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 17. Berk Kal, 88. Samed Kartal, 57. Oktay Demircan, 11. Yusuf Kerçin, 72. Celal Aras



Yedekler

71. Mahmut Demirgan, 62. Ulaş Sarı, 28. Yunus Emre Karaman, 70. Ahmet Demir, 30. Emre İşçiler, 19. İsmail Arda Yamaç, 27. Enver Erşahin



Teknik Sorumlu

İskender Eroğlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Batman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11

91. Akın İsmail Köroğlu, 22. Muhammed Ali Kol, 4. Kadir Bilimlier, 5. Evren Kilarci, 6. Okan Toprak, 8. Burak Özsoy, 9. Aykut Sevim, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem



Yedekler

30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 20. Berkant Şahin Kök, 19. Umut Çakar, 25. Emre Kars, 23. Mesut Saray, 72. Veysel Karadağ



Teknik Sorumlu

Özgür Vurur



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 7 5 2 0 14 6 17 8 2 Somaspor 7 5 2 0 12 4 17 8 3 İçel İdmanyurdu Spor 6 4 2 0 9 1 14 8 4 Çatalcaspor 6 4 1 1 12 7 13 5 5 Batman Petrolspor 7 4 1 2 8 5 13 3 6 Çarşambaspor 6 3 2 1 11 3 11 8 7 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 8 Şile Yıldızspor 7 2 4 1 9 8 10 1 9 Esenler Erokspor 7 3 1 3 8 7 10 1 10 Gölcükspor 7 2 2 3 4 5 8 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 7 2 2 3 8 10 8 -2 12 Erbaaspor 6 1 1 4 3 8 4 -5 13 Altındağspor 6 1 1 4 2 8 4 -6 14 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 15 Yalovaspor 7 0 2 5 5 15 2 -10 16 Cizrespor 6 0 2 4 3 14 2 -11 17 Osmaniyespor FK 5 1 0 4 4 8 3 -4

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