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2020-2021 Cizre Spor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Cizre Spor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Cizre Spor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Cizre Spor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Cizre Spor ve Batman Petrol Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  7. hafta maçında Cizre Spor sahasında Batman Petrol Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Cizre Spor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Siirt Atatürk Stadı - Siirt

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Süleyman Bahadır(hakem), Uğur Akalp(1. Yardımcı Hakem), Onur Tanrıverdi(2. Yardımcı Hakem), Tolga Tuna(dördüncü Hakem)

CİZRE SPORCizre Spor

Cizre Spor İlk 11
1. Murat Günal, 3. Hüseyin Rüzgar, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 17. Berk Kal, 88. Samed Kartal, 57. Oktay Demircan, 11. Yusuf Kerçin, 72. Celal Aras

Yedekler
71. Mahmut Demirgan, 62. Ulaş Sarı, 28. Yunus Emre Karaman, 70. Ahmet Demir, 30. Emre İşçiler, 19. İsmail Arda Yamaç, 27. Enver Erşahin

Teknik Sorumlu
İskender Eroğlu

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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BATMAN PETROL SPORBatman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11
91. Akın İsmail Köroğlu, 22. Muhammed Ali Kol, 4. Kadir Bilimlier, 5. Evren Kilarci, 6. Okan Toprak, 8. Burak Özsoy, 9. Aykut Sevim, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem

Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 20. Berkant Şahin Kök, 19. Umut Çakar, 25. Emre Kars, 23. Mesut Saray, 72. Veysel Karadağ

Teknik Sorumlu
Özgür Vurur

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka7520146178
2Somaspor7520124178
3İçel İdmanyurdu Spor642091148
4Çatalcaspor6411127135
5Batman Petrolspor741285133
6Çarşambaspor6321113118
7Isparta 32 Spor7322117114
8Şile Yıldızspor724198101
9Esenler Erokspor731387101
10Gölcükspor7223458-1
11Elazığ Karakoçan FK72238108-2
12Erbaaspor6114384-5
13Altındağspor6114284-6
14Arhavispor61145124-7
15Yalovaspor70255152-10
16Cizrespor60243142-11
17Osmaniyespor FK5104483-4

Fikstür

25.10.2020Erokspor Osmaniyespor FK
25.10.2020Elazığ Belediyespor Şile Yıldızspor
31.10.2020Esenler Erokspor2-1Osmaniyespor FK
01.11.2020Elazığ Karakoçan FK2-4Şile Yıldızspor
01.11.2020Yalovaspor0-3İçel İdmanyurdu Spor
01.11.2020Isparta 32 Spor2-0Erbaaspor
01.11.2020Çatalcaspor1-1Karşıyaka
01.11.2020Cizrespor0-0Batman Petrolspor
01.11.2020Arhavispor0-2Somaspor
01.11.2020Gölcükspor1-0Altındağspor


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