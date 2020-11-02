2020-2021 Cizre Spor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Cizre Spor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Cizre Spor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Cizre Spor ve Batman Petrol Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 7. hafta maçında Cizre Spor sahasında Batman Petrol Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Cizre Spor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Siirt Atatürk Stadı - Siirt
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Süleyman Bahadır(hakem), Uğur Akalp(1. Yardımcı Hakem), Onur Tanrıverdi(2. Yardımcı Hakem), Tolga Tuna(dördüncü Hakem)
Cizre Spor İlk 11
1. Murat Günal, 3. Hüseyin Rüzgar, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 17. Berk Kal, 88. Samed Kartal, 57. Oktay Demircan, 11. Yusuf Kerçin, 72. Celal Aras
Yedekler
71. Mahmut Demirgan, 62. Ulaş Sarı, 28. Yunus Emre Karaman, 70. Ahmet Demir, 30. Emre İşçiler, 19. İsmail Arda Yamaç, 27. Enver Erşahin
Teknik Sorumlu
İskender Eroğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Batman Petrol Spor İlk 11
91. Akın İsmail Köroğlu, 22. Muhammed Ali Kol, 4. Kadir Bilimlier, 5. Evren Kilarci, 6. Okan Toprak, 8. Burak Özsoy, 9. Aykut Sevim, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem
Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 20. Berkant Şahin Kök, 19. Umut Çakar, 25. Emre Kars, 23. Mesut Saray, 72. Veysel Karadağ
Teknik Sorumlu
Özgür Vurur
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Karşıyaka
|7
|5
|2
|0
|14
|6
|17
|8
|2
|Somaspor
|7
|5
|2
|0
|12
|4
|17
|8
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|6
|4
|2
|0
|9
|1
|14
|8
|4
|Çatalcaspor
|6
|4
|1
|1
|12
|7
|13
|5
|5
|Batman Petrolspor
|7
|4
|1
|2
|8
|5
|13
|3
|6
|Çarşambaspor
|6
|3
|2
|1
|11
|3
|11
|8
|7
|Isparta 32 Spor
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|11
|4
|8
|Şile Yıldızspor
|7
|2
|4
|1
|9
|8
|10
|1
|9
|Esenler Erokspor
|7
|3
|1
|3
|8
|7
|10
|1
|10
|Gölcükspor
|7
|2
|2
|3
|4
|5
|8
|-1
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|7
|2
|2
|3
|8
|10
|8
|-2
|12
|Erbaaspor
|6
|1
|1
|4
|3
|8
|4
|-5
|13
|Altındağspor
|6
|1
|1
|4
|2
|8
|4
|-6
|14
|Arhavispor
|6
|1
|1
|4
|5
|12
|4
|-7
|15
|Yalovaspor
|7
|0
|2
|5
|5
|15
|2
|-10
|16
|Cizrespor
|6
|0
|2
|4
|3
|14
|2
|-11
|17
|Osmaniyespor FK
|5
|1
|0
|4
|4
|8
|3
|-4
Fikstür
|25.10.2020
|Erokspor
|Osmaniyespor FK
|25.10.2020
|Elazığ Belediyespor
|Şile Yıldızspor
|31.10.2020
|Esenler Erokspor
|2-1
|Osmaniyespor FK
|01.11.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|2-4
|Şile Yıldızspor
|01.11.2020
|Yalovaspor
|0-3
|İçel İdmanyurdu Spor
|01.11.2020
|Isparta 32 Spor
|2-0
|Erbaaspor
|01.11.2020
|Çatalcaspor
|1-1
|Karşıyaka
|01.11.2020
|Cizrespor
|0-0
|Batman Petrolspor
|01.11.2020
|Arhavispor
|0-2
|Somaspor
|01.11.2020
|Gölcükspor
|1-0
|Altındağspor