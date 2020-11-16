2020-2021 Cizre Spor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Cizre Spor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Cizre Spor ve Şile Yıldızspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 9. hafta maçında Cizre Spor sahasında Şile Yıldızspor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Cizre Spor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadyumunda oynanan maç 2-3 sona erdi. Cizre Spor - Şile Yıldızspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Halil Erdoğan(hakem), Mehmet Gökhan Ceylan(1. Yardımcı Hakem), Emrah Uluçay(2. Yardımcı Hakem), Ümit Çakır(dördüncü Hakem)

Cizre Spor

Cizre Spor İlk 11

1. Murat Günal, 11. Yusuf Kerçin, 70. Ahmet Demir, 72. Celal Aras, 20. Soner Ergençay, 17. Berk Kal, 77. Serhat Bütün, 30. Emre İşçiler, 10. Ekrem Sütçü, 9. Hakan Doğan, 7. Doğan Seçkin Şavkın



Yedekler

40. Batuhan Bulur, 28. Yunus Emre Karaman, 19. İsmail Arda Yamaç, 27. Enver Erşahin, 23. Ensar Karakulakoğlu, 62. Ulaş Sarı, 88. Samed Kartal



Teknik Sorumlu

İskender Eroğlu



Goller

Hakan Doğan,17.dk (f), Ekrem Sütçü,84.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Samed Kartal 56.dk, Sarı Kart Doğan Seçkin Şavkın 72.dk



Oyundan Çıkanlar

Soner Ergençay 82.dk, Emre İşçiler 46.dk, Samed Kartal 73.dk, Serhat Bütün 65.dk



Oyuna Girenler

Yunus Emre Karaman 82.dk, Samed Kartal 46.dk, İsmail Arda Yamaç 73.dk, Enver Erşahin 65.dk

Şile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11

1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 7. Adem Aydın, 11. Raşit Sevindir, 17. Eren Görür, 25. Emre Karadağ, 52. Ozan Altuntaş, 34. Mert Sarı, 61. Mehmet Demirözü, 67. Cömert Kandemir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu



Yedekler

98. Ömer Özleyen, 10. Eşref Koçak, 20. Bartu Baladın, 23. Cebrail Serçek, 77. Muammer Atalay, 99. Ahmet Hasan İmer



Teknik Sorumlu

İlhan Akgül



Goller

Tahsin Hacımustafaoğlu,70.dk (f), Tahsin Hacımustafaoğlu,77.dk (f), Tahsin Hacımustafaoğlu,80.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Cömert Kandemir 36.dk, Sarı Kart Ozan Altuntaş 45+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Raşit Sevindir 85.dk, Eren Görür 65.dk, Emre Karadağ 85.dk, Cömert Kandemir 53.dk, Ozan Altuntaş 53.dk



Oyuna Girenler

Bartu Baladın 85.dk, Ahmet Hasan İmer 65.dk, Cebrail Serçek 85.dk, Eşref Koçak 53.dk, Muammer Atalay 53.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 8 6 2 0 15 4 20 11 2 Karşıyaka 8 5 3 0 14 6 18 8 3 Çatalcaspor 8 5 2 1 15 8 17 7 4 İçel İdmanyurdu Spor 8 4 4 0 10 2 16 8 5 Şile Yıldızspor 9 4 4 1 14 11 16 3 6 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 7 Batman Petrolspor 8 4 1 3 8 7 13 1 8 Çarşambaspor 8 3 3 2 11 6 12 5 9 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 10 Elazığ Karakoçan FK 9 2 3 4 8 11 9 -3 11 Gölcükspor 9 2 2 5 4 8 8 -4 12 Altındağspor 7 2 1 4 3 8 7 -5 13 Erbaaspor 8 2 1 5 4 10 7 -6 14 Osmaniyespor FK 7 2 1 4 6 8 7 -2 15 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 16 Cizrespor 8 0 3 5 5 17 3 -12 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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