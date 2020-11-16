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2020-2021 Cizre Spor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Cizre Spor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Cizre Spor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Cizre Spor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Cizre Spor ve Şile Yıldızspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  9. hafta maçında Cizre Spor sahasında Şile Yıldızspor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Cizre Spor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadyumunda oynanan maç 2-3 sona erdi.

Cizre Spor - Şile Yıldızspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Halil Erdoğan(hakem), Mehmet Gökhan Ceylan(1. Yardımcı Hakem), Emrah Uluçay(2. Yardımcı Hakem), Ümit Çakır(dördüncü Hakem)

CİZRE SPORCizre Spor

Cizre Spor İlk 11
1. Murat Günal, 11. Yusuf Kerçin, 70. Ahmet Demir, 72. Celal Aras, 20. Soner Ergençay, 17. Berk Kal, 77. Serhat Bütün, 30. Emre İşçiler, 10. Ekrem Sütçü, 9. Hakan Doğan, 7. Doğan Seçkin Şavkın

Yedekler
40. Batuhan Bulur, 28. Yunus Emre Karaman, 19. İsmail Arda Yamaç, 27. Enver Erşahin, 23. Ensar Karakulakoğlu, 62. Ulaş Sarı, 88. Samed Kartal

Teknik Sorumlu
İskender Eroğlu

Goller
Hakan Doğan,17.dk (f), Ekrem Sütçü,84.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Samed Kartal 56.dk, Sarı Kart Doğan Seçkin Şavkın 72.dk

Oyundan Çıkanlar
Soner Ergençay 82.dk, Emre İşçiler 46.dk, Samed Kartal 73.dk, Serhat Bütün 65.dk

Oyuna Girenler
Yunus Emre Karaman 82.dk, Samed Kartal 46.dk, İsmail Arda Yamaç 73.dk, Enver Erşahin 65.dk

ŞİLE YILDIZSPORŞile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 7. Adem Aydın, 11. Raşit Sevindir, 17. Eren Görür, 25. Emre Karadağ, 52. Ozan Altuntaş, 34. Mert Sarı, 61. Mehmet Demirözü, 67. Cömert Kandemir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu

Yedekler
98. Ömer Özleyen, 10. Eşref Koçak, 20. Bartu Baladın, 23. Cebrail Serçek, 77. Muammer Atalay, 99. Ahmet Hasan İmer

Teknik Sorumlu
İlhan Akgül

Goller
Tahsin Hacımustafaoğlu,70.dk (f), Tahsin Hacımustafaoğlu,77.dk (f), Tahsin Hacımustafaoğlu,80.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Cömert Kandemir 36.dk, Sarı Kart Ozan Altuntaş 45+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Raşit Sevindir 85.dk, Eren Görür 65.dk, Emre Karadağ 85.dk, Cömert Kandemir 53.dk, Ozan Altuntaş 53.dk

Oyuna Girenler
Bartu Baladın 85.dk, Ahmet Hasan İmer 65.dk, Cebrail Serçek 85.dk, Eşref Koçak 53.dk, Muammer Atalay 53.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor86201542011
2Karşıyaka8530146188
3Çatalcaspor8521158177
4İçel İdmanyurdu Spor8440102168
5Şile Yıldızspor94411411163
6Esenler Erokspor8413107133
7Batman Petrolspor841387131
8Çarşambaspor8332116125
9Isparta 32 Spor7322117114
10Elazığ Karakoçan FK92348119-3
11Gölcükspor9225488-4
12Altındağspor7214387-5
13Erbaaspor82154107-6
14Osmaniyespor FK7214687-2
15Arhavispor61145124-7
16Cizrespor80355173-12
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

07.11.0020Elazığ Belediyespor Osmaniyespor FK
07.11.2020Erokspor Isparta 32 Spor
15.11.2020Gölcükspor0-1Erbaaspor
15.11.2020Cizrespor2-3Şile Yıldızspor
15.11.2020Elazığ Karakoçan FK0-0Osmaniyespor FK
15.11.2020Çarşambaspor0-0Karşıyaka
15.11.2020Çatalcaspor1-1İçel İdmanyurdu Spor
15.11.2020Esenler EroksporP-PIsparta 32 Spor
15.11.2020YalovasporP-PAltındağspor
06.12.2020Arhavispor Batman Petrolspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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