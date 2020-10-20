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2020-2021 Cizre Spor, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Cizre Spor, Somaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Cizre Spor, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Cizre Spor, Somaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Cizre Spor ve Somaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te  5. hafta maçında Cizre Spor sahasında Somaspor ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Batman Yeni Şehir Stadı - Batman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Cizre Spor - Somaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Batman Yeni Şehir Stadı - Batman stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Batman Yeni Şehir Stadı - Batman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Ali Özer(hakem), Ahmet Fındık(1. Yardımcı Hakem), Nesim Karenfil(2. Yardımcı Hakem), Fatih Okhan(dördüncü Hakem)

CİZRE SPORCizre Spor

Cizre Spor İlk 11
71. Mahmut Demirgan, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 17. Berk Kal, 77. Serhat Bütün, 11. Yusuf Kerçin, 57. Oktay Demircan, 88. Samed Kartal, 72. Celal Aras

Yedekler
1. Murat Günal, 19. İsmail Arda Yamaç, 27. Enver Erşahin, 8. Süleyman Özdemir, 30. Emre İşçiler, 62. Ulaş Sarı, 70. Ahmet Demir

Teknik Sorumlu
İskender Eroğlu

Goller
Ekrem Sütçü,36.dk (p), Ekrem Sütçü,54.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Hakan Doğan 65.dk, Sarı Kart Doğan Seçkin Şavkın 26.dk, Sarı Kart Süleyman Özdemir 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Samed Kartal 46.dk, Hakan Doğan 73.dk, Yusuf Kerçin 69.dk

Oyuna Girenler
Süleyman Özdemir 46.dk, Ulaş Sarı 73.dk, Emre İşçiler 69.dk

SOMASPORSomaspor

Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz

Yedekler
1. Yusuf Aklan, 11. Emre Tekin Pınar, 19. Eren Yeşil, 25. Mustafa Şengül, 45. Ali Akkuş, 49. Yasin Yıldız, 77. Kadir Karış

Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür

Goller
Muhammed Öztürk,20.dk (h), Nurettin Çağlar,88.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Enes Bayır 35.dk

Oyundan Çıkanlar
Hakan Çakır 77.dk, Umut Koray Öz 58.dk, Uğur Can 77.dk, Özcan Aydın 89.dk

Oyuna Girenler
Yasin Yıldız 77.dk, Eren Yeşil 58.dk, Ali Akkuş 77.dk, Emre Tekin Pınar 89.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka541084134
2Somaspor532074113
3Çatalcaspor33009396
4Batman Petrolspor53027592
5İçel İdmanyurdu Spor42205184
6Çarşambaspor52216383
7Elazığ Karakoçan FK52216581
8Şile Yıldızspor5131566-1
9Isparta 32 Spor51227651
10Arhavispor41125540
11Esenler Erokspor5113564-1
12Gölcükspor5113354-2
13Erbaaspor5113364-3
14Altındağspor4112264-4
15Osmaniyespor FK3102243-2
16Yalovaspor50235112-6
17Cizrespor3012271-5

Fikstür

17.10.2020Cizrespor2-2Somaspor
17.10.2020Elazığ Karakoçan FK1-0Batman Petrolspor
17.10.2020Erokspor Şile Yıldızspor
17.10.2020Yalovaspor0-1Karşıyaka
17.10.2020Gölcükspor0-0İçel İdmanyurdu Spor
17.10.2020Esenler Erokspor3-1Şile Yıldızspor
17.10.2020Elazığ Belediyespor Batman Petrolspor
17.10.2020Çatalcaspor2-1Çarşambaspor
18.10.2020Isparta 32 Spor4-0Altındağspor
18.10.2020Erbaaspor2-0Osmaniyespor FK


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