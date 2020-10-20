2020-2021 Cizre Spor, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Cizre Spor, Somaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Cizre Spor ve Somaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te 5. hafta maçında Cizre Spor sahasında Somaspor ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Batman Yeni Şehir Stadı - Batman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Cizre Spor - Somaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Batman Yeni Şehir Stadı - Batman stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Batman Yeni Şehir Stadı - Batman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mehmet Ali Özer(hakem), Ahmet Fındık(1. Yardımcı Hakem), Nesim Karenfil(2. Yardımcı Hakem), Fatih Okhan(dördüncü Hakem)

Cizre Spor

Cizre Spor İlk 11

71. Mahmut Demirgan, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 17. Berk Kal, 77. Serhat Bütün, 11. Yusuf Kerçin, 57. Oktay Demircan, 88. Samed Kartal, 72. Celal Aras



Yedekler

1. Murat Günal, 19. İsmail Arda Yamaç, 27. Enver Erşahin, 8. Süleyman Özdemir, 30. Emre İşçiler, 62. Ulaş Sarı, 70. Ahmet Demir



Teknik Sorumlu

İskender Eroğlu



Goller

Ekrem Sütçü,36.dk (p), Ekrem Sütçü,54.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Hakan Doğan 65.dk, Sarı Kart Doğan Seçkin Şavkın 26.dk, Sarı Kart Süleyman Özdemir 90+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Samed Kartal 46.dk, Hakan Doğan 73.dk, Yusuf Kerçin 69.dk



Oyuna Girenler

Süleyman Özdemir 46.dk, Ulaş Sarı 73.dk, Emre İşçiler 69.dk

Somaspor

Somaspor İlk 11

13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz



Yedekler

1. Yusuf Aklan, 11. Emre Tekin Pınar, 19. Eren Yeşil, 25. Mustafa Şengül, 45. Ali Akkuş, 49. Yasin Yıldız, 77. Kadir Karış



Teknik Sorumlu

Burhanettin Basatemür



Goller

Muhammed Öztürk,20.dk (h), Nurettin Çağlar,88.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Enes Bayır 35.dk



Oyundan Çıkanlar

Hakan Çakır 77.dk, Umut Koray Öz 58.dk, Uğur Can 77.dk, Özcan Aydın 89.dk



Oyuna Girenler

Yasin Yıldız 77.dk, Eren Yeşil 58.dk, Ali Akkuş 77.dk, Emre Tekin Pınar 89.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 5 4 1 0 8 4 13 4 2 Somaspor 5 3 2 0 7 4 11 3 3 Çatalcaspor 3 3 0 0 9 3 9 6 4 Batman Petrolspor 5 3 0 2 7 5 9 2 5 İçel İdmanyurdu Spor 4 2 2 0 5 1 8 4 6 Çarşambaspor 5 2 2 1 6 3 8 3 7 Elazığ Karakoçan FK 5 2 2 1 6 5 8 1 8 Şile Yıldızspor 5 1 3 1 5 6 6 -1 9 Isparta 32 Spor 5 1 2 2 7 6 5 1 10 Arhavispor 4 1 1 2 5 5 4 0 11 Esenler Erokspor 5 1 1 3 5 6 4 -1 12 Gölcükspor 5 1 1 3 3 5 4 -2 13 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 14 Altındağspor 4 1 1 2 2 6 4 -4 15 Osmaniyespor FK 3 1 0 2 2 4 3 -2 16 Yalovaspor 5 0 2 3 5 11 2 -6 17 Cizrespor 3 0 1 2 2 7 1 -5

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