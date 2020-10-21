2020-2021 Çorum 4 - 0 Niğde Anadolu / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Çorum, Niğde Anadolu ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Çorum, Niğde Anadolu ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Çorum ve Niğde Anadolu taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 6. hafta maçında Çorum sahasında Niğde Anadolu ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu - Çorum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Çorum - Niğde Anadolu maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Çorum Şehir Stadyumu - Çorum
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Erdem Mertoğlu(hakem), Hakan Eygü(1. Yardımcı Hakem), Ahmetcan Akkoyun(2. Yardımcı Hakem), Bilal Köseoğlu(dördüncü Hakem)
Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 54. Tarık Mayhoş, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 52. Eren Tokat, 33. Nafican Yardımcı, 8. Onur Kolay, 6. Kerem Çağatay, 11. Cengiz Ötkün, 27. Mikail Albayrak, 10. Umut Kaya, 99. Sinan Kurumuş
Yedekler
23. Deniz Çörtlen, 26. Mete Yıldız, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 15. Muhammet Fettahoğlu, 20. Yılmaz Can Taşkıran, 17. Kıvanç Kaya
Teknik Sorumlu
Bahri Kaya
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 4. Rıza Efendioğlu, 8. Metehan Yilmaz, 11. Ali Mert Aydın, 17. Atalay Yıldırım, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 48. Berkin Taşkın, 46. Aykut Çolakoğlu, 80. Berkay Samancı, 93. Recep Yemişci
Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 41. Şahan Akyüz, 77. Onur Taha Takır, 51. Fatih Aktay, 54. Tuğrul Cem Sayar, 66. Yücel Candemir
Teknik Sorumlu
Zeki Çakır
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|6
|5
|1
|0
|23
|4
|16
|19
|2
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|3
|24Erzincanspor
|5
|4
|1
|0
|11
|4
|13
|7
|4
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|5
|Uşak Spor
|6
|3
|1
|2
|12
|8
|10
|4
|6
|Hekimoğlu Trabzon
|5
|2
|3
|0
|7
|2
|9
|5
|7
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|8
|Amed Sportif
|6
|3
|0
|3
|5
|9
|9
|-4
|9
|Çorum FK
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|7
|0
|10
|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Hacettepe Spor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|13
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|14
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|6
|1
|2
|3
|7
|12
|5
|-5
|16
|Niğde Anadolu FK
|6
|1
|1
|4
|3
|14
|4
|-11
|17
|Ergene Velimeşe
|6
|0
|3
|3
|7
|11
|3
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|21.10.2020
|Sarıyer
|P-P
|Ankara Demirspor
|21.10.2020
|Manisa FK
|1-1
|Ergene Velimeşe
|21.10.2020
|Kocaelispor
|İnegölspor
|21.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-1
|Amed Sportif
|21.10.2020
|Hacettepe Spor
|3-3
|Kahramanmaraşspor
|21.10.2020
|Gümüşhanespor
|1-5
|Sancaktepe FK
|21.10.2020
|Çorum FK
|4-0
|Niğde Anadolu FK
|21.10.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Hekimoğlu Trabzon
|21.10.2020
|Uşak Spor
|1-3
|24Erzincanspor