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  3. 2020-2021 Çorum 4 - 0 Niğde Anadolu / Maç Özeti

2020-2021 Çorum 4 - 0 Niğde Anadolu / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Çorum, Niğde Anadolu ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Çorum 4 - 0 Niğde Anadolu / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Çorum, Niğde Anadolu ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Çorum ve Niğde Anadolu taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  6. hafta maçında Çorum sahasında Niğde Anadolu ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu - Çorum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Çorum - Niğde Anadolu maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Çorum Şehir Stadyumu - Çorum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erdem Mertoğlu(hakem), Hakan Eygü(1. Yardımcı Hakem), Ahmetcan Akkoyun(2. Yardımcı Hakem), Bilal Köseoğlu(dördüncü Hakem)

ÇORUMÇorum

Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 54. Tarık Mayhoş, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 52. Eren Tokat, 33. Nafican Yardımcı, 8. Onur Kolay, 6. Kerem Çağatay, 11. Cengiz Ötkün, 27. Mikail Albayrak, 10. Umut Kaya, 99. Sinan Kurumuş

Yedekler
23. Deniz Çörtlen, 26. Mete Yıldız, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 15. Muhammet Fettahoğlu, 20. Yılmaz Can Taşkıran, 17. Kıvanç Kaya

Teknik Sorumlu
Bahri Kaya

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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NİĞDE ANADOLUNiğde Anadolu

Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 4. Rıza Efendioğlu, 8. Metehan Yilmaz, 11. Ali Mert Aydın, 17. Atalay Yıldırım, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 48. Berkin Taşkın, 46. Aykut Çolakoğlu, 80. Berkay Samancı, 93. Recep Yemişci

Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 41. Şahan Akyüz, 77. Onur Taha Takır, 51. Fatih Aktay, 54. Tuğrul Cem Sayar, 66. Yücel Candemir

Teknik Sorumlu
Zeki Çakır

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK65102341619
2Sancaktepe FK64201621414
324Erzincanspor5410114137
4Ankara Demirspor5311135108
5Uşak Spor6312128104
6Hekimoğlu Trabzon52307295
7Sarıyer52306294
8Amed Sportif6303599-4
9Çorum FK52129970
10Kocaelispor4211567-1
11Kahramanmaraşspor51317760
12Hacettepe Spor6123685-2
13Zonguldak Kömürspor6123365-3
14Afjet Afyonspor5122375-4
15Gümüşhanespor61237125-5
16Niğde Anadolu FK61143144-11
17Ergene Velimeşe60337113-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

21.10.2020SarıyerP-PAnkara Demirspor
21.10.2020Manisa FK1-1Ergene Velimeşe
21.10.2020Kocaelispor İnegölspor
21.10.2020Zonguldak Kömürspor0-1Amed Sportif
21.10.2020Hacettepe Spor3-3Kahramanmaraşspor
21.10.2020Gümüşhanespor1-5Sancaktepe FK
21.10.2020Çorum FK4-0Niğde Anadolu FK
21.10.2020Şanlıurfaspor0-2Hekimoğlu Trabzon
21.10.2020Uşak Spor1-324Erzincanspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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