2020-2021 Diyarbekir Spor 1 - 0 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Diyarbekir Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Diyarbekir Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com'dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yalçın Taşkınfurat(hakem), Ali Uğurtan Demirtaş(1. Yardımcı Hakem), Erdem Değirmenci(2. Yardımcı Hakem), Onur Can Dolğun(dördüncü Hakem)

Diyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11

1. Salih Şenbaş, 14. Emir Can Sayar, 19. Reşo Akın, 21. Okan Dernek, 22. İbrahim Has, 36. Ferhat Çoban, 55. Ethem Ercan Pülgir, 67. Murathan Buruş, 93. Ömer Faruk Ermeç, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı



Yedekler

13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 9. Muhammed Turantaylak, 10. Alpay Cin, 20. Mustafa Pınar, 30. Onur Okan, 53. Maksut Birben



Teknik Sorumlu

Şenol Demir



Goller

Mehmet Fuat Gölbaşı,61.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Onur Okan 90+4.dk, Sarı Kart Ethem Ercan Pülgir 90+3.dk, Sarı Kart Salih Şenbaş 66.dk, Sarı Kart Emir Can Sayar 8.dk, Sarı Kart Murathan Buruş 28.dk, Çift Sarı Kart Okan Dernek 90+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Emir Can Sayar 89.dk, Ömer Faruk Ermeç 81.dk, Murathan Buruş 74.dk



Oyuna Girenler

Alpay Cin 89.dk, Maksut Birben 81.dk, Mustafa Pınar 74.dk

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11

1. Cihan Şentürk, 4. Alperen Kuyubaşı, 5. Anıl Yıldırım, 6. Oğuzhan Kandemir, 9. Ahmet Baykal, 12. Mazlum Demir, 21. Hasan Gündoğdu, 39. Enis Çeliksu, 53. İlyas Sarı, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 80. Ümit Can Tokcu



Yedekler

99. Yusuf Karagöz, 11. Harun Özcan, 18. Yiğit Kotan, 20. Güney Gençel, 22. Uğur Kapısız, 34. Barış Kasaroğlu, 70. Berk Yiğit Karadağ



Teknik Sorumlu

Ahmet Yavuz



Goller

Kartlar

Sarı Kart Anıl Yıldırım 61.dk, Sarı Kart Barış Kasaroğlu 90+3.dk, Sarı Kart İlyas Sarı 63.dk, Sarı Kart Oğuzhan Kandemir 43.dk, Sarı Kart Hasan Gündoğdu 73.dk



Oyundan Çıkanlar

İlyas Sarı 63.dk, Oğuzhan Kandemir 63.dk, Ümit Can Tokcu 83.dk, Alperen Kuyubaşı 53.dk



Oyuna Girenler

Harun Özcan 63.dk, Berk Yiğit Karadağ 63.dk, Güney Gençel 83.dk, Barış Kasaroğlu 53.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 10 8 1 1 12 3 25 9 2 1928 Bucaspor 10 7 1 2 21 8 22 13 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Fatsa Belediyespor 10 5 2 3 10 8 17 2 5 Edirnespor 10 5 1 4 15 13 16 2 6 Artvin Hopaspor 10 5 1 4 17 18 16 -1 7 Yeşilyurt Belediyespor 9 4 2 3 13 8 14 5 8 Belediye Derincespor 10 3 5 2 10 8 14 2 9 Ofspor 8 3 3 2 13 12 12 1 10 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 11 Nevşehir Belediyespor 10 3 2 5 8 11 11 -3 12 Payasspor 10 2 3 5 12 14 9 -2 13 Kızılcabölükspor 10 2 3 5 11 15 9 -4 14 1877 Alemdağspor 10 2 3 5 10 18 9 -8 15 Antalya Kemerspor 10 1 4 5 9 15 7 -6 16 Manisaspor 10 0 3 7 5 18 3 -13

