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2020-2021 Diyarbekir Spor 1 - 0 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Diyarbekir Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Diyarbekir Spor 1 - 0 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Diyarbekir Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Diyarbekir Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Diyarbekir Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yalçın Taşkınfurat(hakem), Ali Uğurtan Demirtaş(1. Yardımcı Hakem), Erdem Değirmenci(2. Yardımcı Hakem), Onur Can Dolğun(dördüncü Hakem)

DİYARBEKİR SPORDiyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 14. Emir Can Sayar, 19. Reşo Akın, 21. Okan Dernek, 22. İbrahim Has, 36. Ferhat Çoban, 55. Ethem Ercan Pülgir, 67. Murathan Buruş, 93. Ömer Faruk Ermeç, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı

Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 9. Muhammed Turantaylak, 10. Alpay Cin, 20. Mustafa Pınar, 30. Onur Okan, 53. Maksut Birben

Teknik Sorumlu
Şenol Demir

Goller
Mehmet Fuat Gölbaşı,61.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Onur Okan 90+4.dk, Sarı Kart Ethem Ercan Pülgir 90+3.dk, Sarı Kart Salih Şenbaş 66.dk, Sarı Kart Emir Can Sayar 8.dk, Sarı Kart Murathan Buruş 28.dk, Çift Sarı Kart Okan Dernek 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Emir Can Sayar 89.dk, Ömer Faruk Ermeç 81.dk, Murathan Buruş 74.dk

Oyuna Girenler
Alpay Cin 89.dk, Maksut Birben 81.dk, Mustafa Pınar 74.dk

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOREdirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 4. Alperen Kuyubaşı, 5. Anıl Yıldırım, 6. Oğuzhan Kandemir, 9. Ahmet Baykal, 12. Mazlum Demir, 21. Hasan Gündoğdu, 39. Enis Çeliksu, 53. İlyas Sarı, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 80. Ümit Can Tokcu

Yedekler
99. Yusuf Karagöz, 11. Harun Özcan, 18. Yiğit Kotan, 20. Güney Gençel, 22. Uğur Kapısız, 34. Barış Kasaroğlu, 70. Berk Yiğit Karadağ

Teknik Sorumlu
Ahmet Yavuz

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Anıl Yıldırım 61.dk, Sarı Kart Barış Kasaroğlu 90+3.dk, Sarı Kart İlyas Sarı 63.dk, Sarı Kart Oğuzhan Kandemir 43.dk, Sarı Kart Hasan Gündoğdu 73.dk

Oyundan Çıkanlar
İlyas Sarı 63.dk, Oğuzhan Kandemir 63.dk, Ümit Can Tokcu 83.dk, Alperen Kuyubaşı 53.dk

Oyuna Girenler
Harun Özcan 63.dk, Berk Yiğit Karadağ 63.dk, Güney Gençel 83.dk, Barış Kasaroğlu 53.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor10811123259
21928 Bucaspor107122182213
3Arnavutköy Belediye9522107173
4Fatsa Belediyespor10523108172
5Edirnespor105141513162
6Artvin Hopaspor10514171816-1
7Yeşilyurt Belediyespor9423138145
8Belediye Derincespor10352108142
9Ofspor83321312121
10Çankaya FK840488120
11Nevşehir Belediyespor1032581111-3
12Payasspor1023512149-2
13Kızılcabölükspor1023511159-4
141877 Alemdağspor1023510189-8
15Antalya Kemerspor101459157-6
16Manisaspor100375183-13

Fikstür

19.11.20201928 Bucaspor3-0Kızılcabölükspor
19.11.20201877 Alemdağspor2-1Nevşehir Belediyespor
19.11.2020Payasspor2-3Artvin Hopaspor
19.11.2020Ofspor1-1Kemerspor 2003
19.11.2020Manisaspor0-3Yeşilyurt Belediyespor
19.11.2020Diyarbekirspor1-0Edirnespor
19.11.2020Belediye Derincespor0-1Fatsa Belediyespor
19.11.2020Arnavutköy BelediyeP-PÇankaya FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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