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2020-2021 Düzce Spor, Alanya Kestelspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Düzce Spor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Düzce Spor, Alanya Kestelspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Düzce Spor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Düzce Spor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında Düzce Spor sahasında Alanya Kestelspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Düzce Spor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Düzce Spor - Alanya Kestelspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Düzce 18 Temmuz - Düzce

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Murat Türkoğlu(hakem), Erhan Gündoğdu(1. Yardımcı Hakem), Halil Altun(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Kenan Çakmak(dördüncü Hakem)

DÜZCE SPORDüzce Spor

Düzce Spor İlk 11
98. Orhan Erdoğan, 28. Onur Demir, 61. Furkan Sakı, 81. Enver Ayyıldız, 27. Mutlu Güler, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 8. Bulut Kaya, 21. Abdullahi Ali Jama Telli, 11. Nevzat Bilen, 9. Malik Karaahmet

Yedekler
1. Furkan Kaçar, 6. Osman Boz, 66. Kerem Göcen, 18. Batuhan Tekin, 19. Muhammet Ensar Uzun, 33. Süleyman Okçu, 45. Emrullah Öz

Teknik Sorumlu
Mustafa Kemal Kılıç

Goller
Muhammet Ensar Uzun,74.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Bulut Kaya 46.dk, Sarı Kart Yusuf Akyel 89.dk, Sarı Kart Onur Demir 24.dk, Sarı Kart Nevzat Bilen 63.dk, Sarı Kart Malik Karaahmet 85.dk

Oyundan Çıkanlar
Bulut Kaya 70.dk, Nevzat Bilen 90+2.dk, Abdullahi Ali Jama Telli 66.dk

Oyuna Girenler
Osman Boz 70.dk, Batuhan Tekin 90+2.dk, Muhammet Ensar Uzun 66.dk

ALANYA KESTELSPORAlanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 6. Kadir Torbacı, 7. Güner Okay, 8. Ufuk Özcan, 9. Alican Tez, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 35. Sabutay Alper Bayülken, 51. Tolga Tekin, 70. Berkay Arı, 77. Murat Sevimler

Yedekler
97. İsmail Ünal, 13. Okan Şahingöz, 23. Yunus Emre Yıldız, 27. Ali Eren Daşdemir, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 33. Hasan Kürşat Kara, 90. Efe Görgülü

Teknik Sorumlu
Ahmet Duman

Goller
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Kartlar
Kırmızı Kart Hasan Sürmeli 49.dk, Sarı Kart Berkay Arı 38.dk

Oyundan Çıkanlar
Güner Okay 46.dk, Ali Eren Daşdemir 51.dk, Ali Berke Timurcioğlu 85.dk, Kadir Torbacı 75.dk, Berkay Arı 46.dk

Oyuna Girenler
Ali Eren Daşdemir 46.dk, İsmail Ünal 51.dk, Okan Şahingöz 85.dk, Efe Görgülü 75.dk, Abdurrahman Ayhanoğlu 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor743082156
21954 Kelkit Bld.Spor9504118153
352 Orduspor FK9351158147
4Adıyaman 1954 SK742195144
5Bayrampaşa74121881310
6Bursa Yıldırımspor8413116135
7Modafen741295134
8Düzcespor7331108122
9Alanya Kestelspor83231313110
10Siirt İl Özel İdare824271110-4
11Bergama Belediyespor62318791
12Silivrispor91447167-9
13Muğlaspor81346106-4
14Karaköprü Belediyespor61324116-7
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor71247145-7
16Sultanbeyli Bld.91265125-7
17Kozan Spor FK6114594-4

Fikstür

14.11.2020Modafen1-0Adıyaman 1954 SK
14.11.202068 Aksaray Belediyespor0-0Siirt İl Özel İdare
14.11.202052 Orduspor FK1-1Bursa Yıldırımspor
14.11.20201954 Kelkit Bld.Spor2-1Bayrampaşa
14.11.2020Sultanbeyli Bld.1-1Karaköprü Belediyespor
14.11.2020Düzcespor1-0Kestelspor
14.11.2020Bergama Belediyespor1-1Silivrispor
27.12.2020Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kozan Spor FK


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