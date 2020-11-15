2020-2021 Düzce Spor, Alanya Kestelspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Düzce Spor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Düzce Spor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında Düzce Spor sahasında Alanya Kestelspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Düzce Spor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Düzce Spor - Alanya Kestelspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Düzce 18 Temmuz - Düzce



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Murat Türkoğlu(hakem), Erhan Gündoğdu(1. Yardımcı Hakem), Halil Altun(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Kenan Çakmak(dördüncü Hakem)

Düzce Spor

Düzce Spor İlk 11

98. Orhan Erdoğan, 28. Onur Demir, 61. Furkan Sakı, 81. Enver Ayyıldız, 27. Mutlu Güler, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 8. Bulut Kaya, 21. Abdullahi Ali Jama Telli, 11. Nevzat Bilen, 9. Malik Karaahmet



Yedekler

1. Furkan Kaçar, 6. Osman Boz, 66. Kerem Göcen, 18. Batuhan Tekin, 19. Muhammet Ensar Uzun, 33. Süleyman Okçu, 45. Emrullah Öz



Teknik Sorumlu

Mustafa Kemal Kılıç



Goller

Muhammet Ensar Uzun,74.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Bulut Kaya 46.dk, Sarı Kart Yusuf Akyel 89.dk, Sarı Kart Onur Demir 24.dk, Sarı Kart Nevzat Bilen 63.dk, Sarı Kart Malik Karaahmet 85.dk



Oyundan Çıkanlar

Bulut Kaya 70.dk, Nevzat Bilen 90+2.dk, Abdullahi Ali Jama Telli 66.dk



Oyuna Girenler

Osman Boz 70.dk, Batuhan Tekin 90+2.dk, Muhammet Ensar Uzun 66.dk

Alanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11

1. Hasan Sürmeli, 6. Kadir Torbacı, 7. Güner Okay, 8. Ufuk Özcan, 9. Alican Tez, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 35. Sabutay Alper Bayülken, 51. Tolga Tekin, 70. Berkay Arı, 77. Murat Sevimler



Yedekler

97. İsmail Ünal, 13. Okan Şahingöz, 23. Yunus Emre Yıldız, 27. Ali Eren Daşdemir, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 33. Hasan Kürşat Kara, 90. Efe Görgülü



Teknik Sorumlu

Ahmet Duman



Goller

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Kartlar

Kırmızı Kart Hasan Sürmeli 49.dk, Sarı Kart Berkay Arı 38.dk



Oyundan Çıkanlar

Güner Okay 46.dk, Ali Eren Daşdemir 51.dk, Ali Berke Timurcioğlu 85.dk, Kadir Torbacı 75.dk, Berkay Arı 46.dk



Oyuna Girenler

Ali Eren Daşdemir 46.dk, İsmail Ünal 51.dk, Okan Şahingöz 85.dk, Efe Görgülü 75.dk, Abdurrahman Ayhanoğlu 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 7 4 3 0 8 2 15 6 2 1954 Kelkit Bld.Spor 9 5 0 4 11 8 15 3 3 52 Orduspor FK 9 3 5 1 15 8 14 7 4 Adıyaman 1954 SK 7 4 2 1 9 5 14 4 5 Bayrampaşa 7 4 1 2 18 8 13 10 6 Bursa Yıldırımspor 8 4 1 3 11 6 13 5 7 Modafen 7 4 1 2 9 5 13 4 8 Düzcespor 7 3 3 1 10 8 12 2 9 Alanya Kestelspor 8 3 2 3 13 13 11 0 10 Siirt İl Özel İdare 8 2 4 2 7 11 10 -4 11 Bergama Belediyespor 6 2 3 1 8 7 9 1 12 Silivrispor 9 1 4 4 7 16 7 -9 13 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 14 Karaköprü Belediyespor 6 1 3 2 4 11 6 -7 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 16 Sultanbeyli Bld. 9 1 2 6 5 12 5 -7 17 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4

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