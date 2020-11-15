2020-2021 Düzce Spor, Alanya Kestelspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Düzce Spor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Düzce Spor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Düzce Spor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında Düzce Spor sahasında Alanya Kestelspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Düzce Spor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Düzce Spor - Alanya Kestelspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Düzce 18 Temmuz - Düzce
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Murat Türkoğlu(hakem), Erhan Gündoğdu(1. Yardımcı Hakem), Halil Altun(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Kenan Çakmak(dördüncü Hakem)
Düzce Spor İlk 11
98. Orhan Erdoğan, 28. Onur Demir, 61. Furkan Sakı, 81. Enver Ayyıldız, 27. Mutlu Güler, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 8. Bulut Kaya, 21. Abdullahi Ali Jama Telli, 11. Nevzat Bilen, 9. Malik Karaahmet
Yedekler
1. Furkan Kaçar, 6. Osman Boz, 66. Kerem Göcen, 18. Batuhan Tekin, 19. Muhammet Ensar Uzun, 33. Süleyman Okçu, 45. Emrullah Öz
Teknik Sorumlu
Mustafa Kemal Kılıç
Goller
Muhammet Ensar Uzun,74.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Bulut Kaya 46.dk, Sarı Kart Yusuf Akyel 89.dk, Sarı Kart Onur Demir 24.dk, Sarı Kart Nevzat Bilen 63.dk, Sarı Kart Malik Karaahmet 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Bulut Kaya 70.dk, Nevzat Bilen 90+2.dk, Abdullahi Ali Jama Telli 66.dk
Oyuna Girenler
Osman Boz 70.dk, Batuhan Tekin 90+2.dk, Muhammet Ensar Uzun 66.dk
Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 6. Kadir Torbacı, 7. Güner Okay, 8. Ufuk Özcan, 9. Alican Tez, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 35. Sabutay Alper Bayülken, 51. Tolga Tekin, 70. Berkay Arı, 77. Murat Sevimler
Yedekler
97. İsmail Ünal, 13. Okan Şahingöz, 23. Yunus Emre Yıldız, 27. Ali Eren Daşdemir, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 33. Hasan Kürşat Kara, 90. Efe Görgülü
Teknik Sorumlu
Ahmet Duman
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Kırmızı Kart Hasan Sürmeli 49.dk, Sarı Kart Berkay Arı 38.dk
Oyundan Çıkanlar
Güner Okay 46.dk, Ali Eren Daşdemir 51.dk, Ali Berke Timurcioğlu 85.dk, Kadir Torbacı 75.dk, Berkay Arı 46.dk
Oyuna Girenler
Ali Eren Daşdemir 46.dk, İsmail Ünal 51.dk, Okan Şahingöz 85.dk, Efe Görgülü 75.dk, Abdurrahman Ayhanoğlu 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|7
|4
|3
|0
|8
|2
|15
|6
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|9
|5
|0
|4
|11
|8
|15
|3
|3
|52 Orduspor FK
|9
|3
|5
|1
|15
|8
|14
|7
|4
|Adıyaman 1954 SK
|7
|4
|2
|1
|9
|5
|14
|4
|5
|Bayrampaşa
|7
|4
|1
|2
|18
|8
|13
|10
|6
|Bursa Yıldırımspor
|8
|4
|1
|3
|11
|6
|13
|5
|7
|Modafen
|7
|4
|1
|2
|9
|5
|13
|4
|8
|Düzcespor
|7
|3
|3
|1
|10
|8
|12
|2
|9
|Alanya Kestelspor
|8
|3
|2
|3
|13
|13
|11
|0
|10
|Siirt İl Özel İdare
|8
|2
|4
|2
|7
|11
|10
|-4
|11
|Bergama Belediyespor
|6
|2
|3
|1
|8
|7
|9
|1
|12
|Silivrispor
|9
|1
|4
|4
|7
|16
|7
|-9
|13
|Muğlaspor
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|6
|-4
|14
|Karaköprü Belediyespor
|6
|1
|3
|2
|4
|11
|6
|-7
|15
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|7
|1
|2
|4
|7
|14
|5
|-7
|16
|Sultanbeyli Bld.
|9
|1
|2
|6
|5
|12
|5
|-7
|17
|Kozan Spor FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|4
|-4
Fikstür
|14.11.2020
|Modafen
|1-0
|Adıyaman 1954 SK
|14.11.2020
|68 Aksaray Belediyespor
|0-0
|Siirt İl Özel İdare
|14.11.2020
|52 Orduspor FK
|1-1
|Bursa Yıldırımspor
|14.11.2020
|1954 Kelkit Bld.Spor
|2-1
|Bayrampaşa
|14.11.2020
|Sultanbeyli Bld.
|1-1
|Karaköprü Belediyespor
|14.11.2020
|Düzcespor
|1-0
|Kestelspor
|14.11.2020
|Bergama Belediyespor
|1-1
|Silivrispor
|27.12.2020
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|Kozan Spor FK