2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 2 - 2 Payasspor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Payasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Payasspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ve Payasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor sahasında Payasspor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Edirne 25 Kasım - Edirne stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Payasspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Edirne 25 Kasım - Edirne stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Edirne 25 Kasım - Edirne
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Filik(hakem), Abdullah Polat(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Anıl Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Halil İbrahim Balsatan(dördüncü Hakem)
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 34. Barış Kasaroğlu, 12. Mazlum Demir, 80. Ümit Can Tokcu, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 6. Oğuzhan Kandemir, 5. Anıl Yıldırım, 23. Ferdi Konak, 11. Harun Özcan, 21. Hasan Gündoğdu, 9. Ahmet Baykal
Yedekler
25. Ataberk Gürgen, 17. Serkan Bakan, 20. Güney Gençel, 70. Berk Yiğit Karadağ, 18. Yiğit Kotan, 22. Uğur Kapısız, 7. Uğur Erk
Teknik Sorumlu
Ahmet Yavuz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Payasspor İlk 11
1. Suphi Dağ, 4. Doğukan Ateş, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 77. Samed Aytekin, 14. Hakkı Yıldız, 41. Mert Yavuz, 59. Vedat Saygı, 61. Tevfik Şanver, 35. Berkant Taşkıran
Yedekler
28. Erkan Anapa, 3. Ekrem Çalışanlar, 5. Süleyman Ergün, 17. Yasin Çakaloğlu, 19. Ercan Dişkaya, 70. Hamza Türkmen, 23. Oğuzhan Kuş
Teknik Sorumlu
Mehmet Seçkin
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|7
|6
|0
|1
|10
|3
|18
|7
|2
|1928 Bucaspor
|7
|5
|1
|1
|14
|5
|16
|9
|3
|Arnavutköy Belediye
|7
|4
|2
|1
|9
|6
|14
|3
|4
|Fatsa Belediyespor
|7
|4
|1
|2
|8
|5
|13
|3
|5
|Çankaya FK
|6
|4
|0
|2
|8
|6
|12
|2
|6
|Belediye Derincespor
|7
|2
|4
|1
|8
|6
|10
|2
|7
|Edirnespor
|7
|3
|1
|3
|10
|11
|10
|-1
|8
|Artvin Hopaspor
|7
|3
|1
|3
|9
|10
|10
|-1
|9
|Ofspor
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|8
|1
|10
|Kızılcabölükspor
|7
|2
|2
|3
|10
|10
|8
|0
|11
|Yeşilyurt Belediyespor
|6
|2
|1
|3
|8
|7
|7
|1
|12
|Nevşehir Belediyespor
|7
|2
|1
|4
|5
|8
|7
|-3
|13
|1877 Alemdağspor
|7
|1
|3
|3
|5
|10
|6
|-5
|14
|Kemerspor 2003
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|5
|-4
|15
|Payasspor
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|5
|-4
|16
|Manisaspor
|7
|0
|1
|6
|4
|14
|1
|-10
Fikstür
|01.11.0020
|1877 Alemdağspor
|1-1
|1928 Bucaspor
|01.11.0020
|Yeşilyurt Belediyespor
|0-1
|Diyarbekirspor
|01.11.0020
|Nevşehir Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|01.11.0020
|Kızılcabölükspor
|1-1
|Belediye Derincespor
|01.11.0020
|Fatsa Belediyespor
|0-0
|Kemerspor 2003
|01.11.0020
|Edirnespor
|2-2
|Payasspor
|01.11.0020
|Artvin Hopaspor
|1-0
|Manisaspor
|02.11.0020
|Çankaya FK
|P-P
|Ofspor