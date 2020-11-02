2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 2 - 2 Payasspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Payasspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ve Payasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor sahasında Payasspor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Edirne 25 Kasım - Edirne stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Payasspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Edirne 25 Kasım - Edirne stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Edirne 25 Kasım - Edirne



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Filik(hakem), Abdullah Polat(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Anıl Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Halil İbrahim Balsatan(dördüncü Hakem)

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11

1. Cihan Şentürk, 34. Barış Kasaroğlu, 12. Mazlum Demir, 80. Ümit Can Tokcu, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 6. Oğuzhan Kandemir, 5. Anıl Yıldırım, 23. Ferdi Konak, 11. Harun Özcan, 21. Hasan Gündoğdu, 9. Ahmet Baykal



Yedekler

25. Ataberk Gürgen, 17. Serkan Bakan, 20. Güney Gençel, 70. Berk Yiğit Karadağ, 18. Yiğit Kotan, 22. Uğur Kapısız, 7. Uğur Erk



Teknik Sorumlu

Ahmet Yavuz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Payasspor

Payasspor İlk 11

1. Suphi Dağ, 4. Doğukan Ateş, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 77. Samed Aytekin, 14. Hakkı Yıldız, 41. Mert Yavuz, 59. Vedat Saygı, 61. Tevfik Şanver, 35. Berkant Taşkıran



Yedekler

28. Erkan Anapa, 3. Ekrem Çalışanlar, 5. Süleyman Ergün, 17. Yasin Çakaloğlu, 19. Ercan Dişkaya, 70. Hamza Türkmen, 23. Oğuzhan Kuş



Teknik Sorumlu

Mehmet Seçkin



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 7 6 0 1 10 3 18 7 2 1928 Bucaspor 7 5 1 1 14 5 16 9 3 Arnavutköy Belediye 7 4 2 1 9 6 14 3 4 Fatsa Belediyespor 7 4 1 2 8 5 13 3 5 Çankaya FK 6 4 0 2 8 6 12 2 6 Belediye Derincespor 7 2 4 1 8 6 10 2 7 Edirnespor 7 3 1 3 10 11 10 -1 8 Artvin Hopaspor 7 3 1 3 9 10 10 -1 9 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 10 Kızılcabölükspor 7 2 2 3 10 10 8 0 11 Yeşilyurt Belediyespor 6 2 1 3 8 7 7 1 12 Nevşehir Belediyespor 7 2 1 4 5 8 7 -3 13 1877 Alemdağspor 7 1 3 3 5 10 6 -5 14 Kemerspor 2003 7 1 2 4 6 10 5 -4 15 Payasspor 7 1 2 4 5 9 5 -4 16 Manisaspor 7 0 1 6 4 14 1 -10

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