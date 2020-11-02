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2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 2 - 2 Payasspor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Payasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 2 - 2 Payasspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Payasspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ve Payasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor sahasında Payasspor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Edirne 25 Kasım - Edirne stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Payasspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Edirne 25 Kasım - Edirne stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Edirne 25 Kasım - Edirne

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Filik(hakem), Abdullah Polat(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Anıl Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Halil İbrahim Balsatan(dördüncü Hakem)

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOREdirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 34. Barış Kasaroğlu, 12. Mazlum Demir, 80. Ümit Can Tokcu, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 6. Oğuzhan Kandemir, 5. Anıl Yıldırım, 23. Ferdi Konak, 11. Harun Özcan, 21. Hasan Gündoğdu, 9. Ahmet Baykal

Yedekler
25. Ataberk Gürgen, 17. Serkan Bakan, 20. Güney Gençel, 70. Berk Yiğit Karadağ, 18. Yiğit Kotan, 22. Uğur Kapısız, 7. Uğur Erk

Teknik Sorumlu
Ahmet Yavuz

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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PAYASSPORPayasspor

Payasspor İlk 11
1. Suphi Dağ, 4. Doğukan Ateş, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 77. Samed Aytekin, 14. Hakkı Yıldız, 41. Mert Yavuz, 59. Vedat Saygı, 61. Tevfik Şanver, 35. Berkant Taşkıran

Yedekler
28. Erkan Anapa, 3. Ekrem Çalışanlar, 5. Süleyman Ergün, 17. Yasin Çakaloğlu, 19. Ercan Dişkaya, 70. Hamza Türkmen, 23. Oğuzhan Kuş

Teknik Sorumlu
Mehmet Seçkin

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor7601103187
21928 Bucaspor7511145169
3Arnavutköy Belediye742196143
4Fatsa Belediyespor741285133
5Çankaya FK640286122
6Belediye Derincespor724186102
7Edirnespor7313101110-1
8Artvin Hopaspor731391010-1
9Ofspor52218781
10Kızılcabölükspor7223101080
11Yeşilyurt Belediyespor62138771
12Nevşehir Belediyespor7214587-3
131877 Alemdağspor71335106-5
14Kemerspor 200371246105-4
15Payasspor7124595-4
16Manisaspor70164141-10

Fikstür

01.11.00201877 Alemdağspor1-11928 Bucaspor
01.11.0020Yeşilyurt Belediyespor0-1Diyarbekirspor
01.11.0020Nevşehir Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
01.11.0020Kızılcabölükspor1-1Belediye Derincespor
01.11.0020Fatsa Belediyespor0-0Kemerspor 2003
01.11.0020Edirnespor2-2Payasspor
01.11.0020Artvin Hopaspor1-0Manisaspor
02.11.0020Çankaya FKP-POfspor


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