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2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 3 - 1 Ofspor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Ofspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 3 - 1 Ofspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Ofspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ve Ofspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor sahasında Ofspor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Edirne 25 Kasım - Edirne stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Ofspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Edirne 25 Kasım - Edirne stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Ofspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Edirne 25 Kasım - Edirne

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Emre Bulut(hakem), Arda Darcan(1. Yardımcı Hakem), Kaan Kaya(2. Yardımcı Hakem), Melis Özçiğdem(dördüncü Hakem)

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOREdirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 4. Alperen Kuyubaşı, 5. Anıl Yıldırım, 6. Oğuzhan Kandemir, 9. Ahmet Baykal, 12. Mazlum Demir, 21. Hasan Gündoğdu, 23. Ferdi Konak, 39. Enis Çeliksu, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 80. Ümit Can Tokcu

Yedekler
99. Yusuf Karagöz, 11. Harun Özcan, 18. Yiğit Kotan, 22. Uğur Kapısız, 34. Barış Kasaroğlu, 53. İlyas Sarı, 70. Berk Yiğit Karadağ

Teknik Sorumlu
Ahmet Yavuz

Goller
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Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

OFSPOROfspor

Ofspor İlk 11
25. Sercan Çobanoğlu, 4. Buğrahan Karslı, 5. Furkan Işıkdemir, 9. Adnan Gülen, 16. İbrahim Ak, 18. Onur Paksoy, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 23. Muhammed Can, 28. Bilal Şeflek, 61. Oktay Bala

Yedekler
29. Mızhat Burak Sarı, 6. Gökdeniz Gür, 14. Miraç Türkyılmaz, 17. Atilla Aybars Garhan, 26. Volkan Can, 34. Alp Huy, 55. Ercan Saltık

Teknik Sorumlu
Kadir Kar

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor9711113228
21928 Bucaspor96121881910
3Arnavutköy Belediye9522107173
4Edirnespor95131512163
5Belediye Derincespor9351107143
6Fatsa Belediyespor942398141
7Artvin Hopaspor9414141613-2
8Çankaya FK840488120
9Yeşilyurt Belediyespor8323108112
10Ofspor73221211111
11Nevşehir Belediyespor93247911-2
12Kızılcabölükspor923411129-1
13Payasspor923410119-1
14Antalya Kemerspor91358146-6
151877 Alemdağspor91358176-9
16Manisaspor90365153-10

Fikstür

15.11.2020Antalya Kemerspor2-2Payasspor
15.11.2020Yeşilyurt Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
15.11.2020Nevşehir Belediyespor2-11928 Bucaspor
15.11.2020Kızılcabölükspor1-1Manisaspor
15.11.2020Kemerspor 20030-1Payasspor
15.11.2020Artvin Hopaspor4-31877 Alemdağspor
15.11.2020Çankaya FK0-1Belediye Derincespor
15.11.2020Edirnespor3-1Ofspor
15.11.2020Fatsa Belediyespor0-0Diyarbekirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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