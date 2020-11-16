2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 3 - 1 Ofspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Ofspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ve Ofspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor sahasında Ofspor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Edirne 25 Kasım - Edirne stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Ofspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Edirne 25 Kasım - Edirne stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Ofspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Edirne 25 Kasım - Edirne



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Bulut(hakem), Arda Darcan(1. Yardımcı Hakem), Kaan Kaya(2. Yardımcı Hakem), Melis Özçiğdem(dördüncü Hakem)

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11

1. Cihan Şentürk, 4. Alperen Kuyubaşı, 5. Anıl Yıldırım, 6. Oğuzhan Kandemir, 9. Ahmet Baykal, 12. Mazlum Demir, 21. Hasan Gündoğdu, 23. Ferdi Konak, 39. Enis Çeliksu, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 80. Ümit Can Tokcu



Yedekler

99. Yusuf Karagöz, 11. Harun Özcan, 18. Yiğit Kotan, 22. Uğur Kapısız, 34. Barış Kasaroğlu, 53. İlyas Sarı, 70. Berk Yiğit Karadağ



Teknik Sorumlu

Ahmet Yavuz



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Ofspor

Ofspor İlk 11

25. Sercan Çobanoğlu, 4. Buğrahan Karslı, 5. Furkan Işıkdemir, 9. Adnan Gülen, 16. İbrahim Ak, 18. Onur Paksoy, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 23. Muhammed Can, 28. Bilal Şeflek, 61. Oktay Bala



Yedekler

29. Mızhat Burak Sarı, 6. Gökdeniz Gür, 14. Miraç Türkyılmaz, 17. Atilla Aybars Garhan, 26. Volkan Can, 34. Alp Huy, 55. Ercan Saltık



Teknik Sorumlu

Kadir Kar



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 9 7 1 1 11 3 22 8 2 1928 Bucaspor 9 6 1 2 18 8 19 10 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Edirnespor 9 5 1 3 15 12 16 3 5 Belediye Derincespor 9 3 5 1 10 7 14 3 6 Fatsa Belediyespor 9 4 2 3 9 8 14 1 7 Artvin Hopaspor 9 4 1 4 14 16 13 -2 8 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 9 Yeşilyurt Belediyespor 8 3 2 3 10 8 11 2 10 Ofspor 7 3 2 2 12 11 11 1 11 Nevşehir Belediyespor 9 3 2 4 7 9 11 -2 12 Kızılcabölükspor 9 2 3 4 11 12 9 -1 13 Payasspor 9 2 3 4 10 11 9 -1 14 Antalya Kemerspor 9 1 3 5 8 14 6 -6 15 1877 Alemdağspor 9 1 3 5 8 17 6 -9 16 Manisaspor 9 0 3 6 5 15 3 -10

Fikstür