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2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Fatsa Belediyespor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Fatsa Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ve Fatsa Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 6. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor sahasında Fatsa Belediyespor ile 29.10.2020 13:00'da karşılaştı. Edirne 25 Kasım - Edirne stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Fatsa Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Edirne 25 Kasım - Edirne stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Edirne 25 Kasım - Edirne

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Metehan Alpat(hakem), Ömer Yüzer(1. Yardımcı Hakem), Feyzullah Çimen(2. Yardımcı Hakem), Hasan Rıza Akol(dördüncü Hakem)

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOREdirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 4. Alperen Kuyubaşı, 12. Mazlum Demir, 80. Ümit Can Tokcu, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 6. Oğuzhan Kandemir, 5. Anıl Yıldırım, 23. Ferdi Konak, 11. Harun Özcan, 21. Hasan Gündoğdu, 9. Ahmet Baykal

Yedekler
99. Yusuf Karagöz, 34. Barış Kasaroğlu, 22. Uğur Kapısız, 7. Uğur Erk, 10. Bülent Kocabey, 70. Berk Yiğit Karadağ, 18. Yiğit Kotan

Teknik Sorumlu
Ahmet Yavuz

Goller
Ahmet Baykal,91.dk (f), Ferdi Konak,96.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Anıl Yıldırım 79.dk, Sarı Kart Mazlum Demir 59.dk, Sarı Kart Ferdi Konak 43.dk, Sarı Kart Alperen Kuyubaşı 65.dk

Oyundan Çıkanlar
Bülent Kocabey 69.dk, Oğuzhan Kandemir 75.dk, Hasan Gündoğdu 69.dk, Ümit Can Tokcu 46.dk, Harun Özcan 69.dk

Oyuna Girenler
Yiğit Kotan 69.dk, Uğur Erk 75.dk, Uğur Kapısız 69.dk, Bülent Kocabey 46.dk, Berk Yiğit Karadağ 69.dk

FATSA BELEDİYESPORFatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 4. Enver Yıldız, 3. Gökhan Açıkgöz, 6. Emrah Günaydın, 11. Mehmet Seçme, 5. Rıdvan Sönmez, 92. Tevfik Doğukan Pala, 88. Rıdvan Sağlam, 23. Emre Usta, 10. İsmail Bulut, 17. Fatih Arat

Yedekler
75. Kadir Balcı, 14. Doğukan Bulut, 99. Bilal Can İner, 8. Onur Hafızoğlu, 28. Cevatcan Ekinci, 77. Sinan Yazıcı, 21. Kemal Bolat

Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl

Goller
İsmail Bulut,21.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ömürcan Çavuşoğlu 60.dk, Çift Sarı Kart Tevfik Doğukan Pala 95.dk

Oyundan Çıkanlar
Fatih Arat 87.dk, İsmail Bulut 28.dk, Rıdvan Sönmez 65.dk, Rıdvan Sağlam 87.dk, Emre Usta 87.dk

Oyuna Girenler
Kemal Bolat 87.dk, Sinan Yazıcı 28.dk, Doğukan Bulut 65.dk, Cevatcan Ekinci 87.dk, Onur Hafızoğlu 87.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor6501134159
2Diyarbekirspor650193156
3Arnavutköy Belediye642095144
4Fatsa Belediyespor640285123
5Çankaya FK640286122
6Belediye Derincespor62317592
7Edirnespor6303899-1
8Ofspor52218781
9Yeşilyurt Belediyespor52128672
10Kızılcabölükspor62139970
11Artvin Hopaspor62138107-2
121877 Alemdağspor6123495-5
13Kemerspor 200361146104-4
14Nevşehir Belediyespor6114484-4
15Payasspor6114374-4
16Manisaspor60154131-9

Fikstür

28.10.2020Payasspor0-11928 Bucaspor
29.10.2020OfsporP-PYeşilyurt Belediyespor
29.10.2020Manisaspor1-21877 Alemdağspor
29.10.2020Kemerspor 20031-0Çankaya FK
29.10.2020Edirnespor2-1Fatsa Belediyespor
29.10.2020Diyarbekirspor2-1Kızılcabölükspor
29.10.2020Belediye Derincespor0-0Nevşehir Belediyespor
29.10.2020Arnavutköy Belediye3-2Artvin Hopaspor


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