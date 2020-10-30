2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Fatsa Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ve Fatsa Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 6. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor sahasında Fatsa Belediyespor ile 29.10.2020 13:00'da karşılaştı. Edirne 25 Kasım - Edirne stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Fatsa Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Edirne 25 Kasım - Edirne stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Edirne 25 Kasım - Edirne



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Metehan Alpat(hakem), Ömer Yüzer(1. Yardımcı Hakem), Feyzullah Çimen(2. Yardımcı Hakem), Hasan Rıza Akol(dördüncü Hakem)

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11

1. Cihan Şentürk, 4. Alperen Kuyubaşı, 12. Mazlum Demir, 80. Ümit Can Tokcu, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 6. Oğuzhan Kandemir, 5. Anıl Yıldırım, 23. Ferdi Konak, 11. Harun Özcan, 21. Hasan Gündoğdu, 9. Ahmet Baykal



Yedekler

99. Yusuf Karagöz, 34. Barış Kasaroğlu, 22. Uğur Kapısız, 7. Uğur Erk, 10. Bülent Kocabey, 70. Berk Yiğit Karadağ, 18. Yiğit Kotan



Teknik Sorumlu

Ahmet Yavuz



Goller

Ahmet Baykal,91.dk (f), Ferdi Konak,96.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Anıl Yıldırım 79.dk, Sarı Kart Mazlum Demir 59.dk, Sarı Kart Ferdi Konak 43.dk, Sarı Kart Alperen Kuyubaşı 65.dk



Oyundan Çıkanlar

Bülent Kocabey 69.dk, Oğuzhan Kandemir 75.dk, Hasan Gündoğdu 69.dk, Ümit Can Tokcu 46.dk, Harun Özcan 69.dk



Oyuna Girenler

Yiğit Kotan 69.dk, Uğur Erk 75.dk, Uğur Kapısız 69.dk, Bülent Kocabey 46.dk, Berk Yiğit Karadağ 69.dk

Fatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11

1. Ömürcan Çavuşoğlu, 4. Enver Yıldız, 3. Gökhan Açıkgöz, 6. Emrah Günaydın, 11. Mehmet Seçme, 5. Rıdvan Sönmez, 92. Tevfik Doğukan Pala, 88. Rıdvan Sağlam, 23. Emre Usta, 10. İsmail Bulut, 17. Fatih Arat



Yedekler

75. Kadir Balcı, 14. Doğukan Bulut, 99. Bilal Can İner, 8. Onur Hafızoğlu, 28. Cevatcan Ekinci, 77. Sinan Yazıcı, 21. Kemal Bolat



Teknik Sorumlu

Murathan Karagöl



Goller

İsmail Bulut,21.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ömürcan Çavuşoğlu 60.dk, Çift Sarı Kart Tevfik Doğukan Pala 95.dk



Oyundan Çıkanlar

Fatih Arat 87.dk, İsmail Bulut 28.dk, Rıdvan Sönmez 65.dk, Rıdvan Sağlam 87.dk, Emre Usta 87.dk



Oyuna Girenler

Kemal Bolat 87.dk, Sinan Yazıcı 28.dk, Doğukan Bulut 65.dk, Cevatcan Ekinci 87.dk, Onur Hafızoğlu 87.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 6 5 0 1 13 4 15 9 2 Diyarbekirspor 6 5 0 1 9 3 15 6 3 Arnavutköy Belediye 6 4 2 0 9 5 14 4 4 Fatsa Belediyespor 6 4 0 2 8 5 12 3 5 Çankaya FK 6 4 0 2 8 6 12 2 6 Belediye Derincespor 6 2 3 1 7 5 9 2 7 Edirnespor 6 3 0 3 8 9 9 -1 8 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 9 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 1 2 8 6 7 2 10 Kızılcabölükspor 6 2 1 3 9 9 7 0 11 Artvin Hopaspor 6 2 1 3 8 10 7 -2 12 1877 Alemdağspor 6 1 2 3 4 9 5 -5 13 Kemerspor 2003 6 1 1 4 6 10 4 -4 14 Nevşehir Belediyespor 6 1 1 4 4 8 4 -4 15 Payasspor 6 1 1 4 3 7 4 -4 16 Manisaspor 6 0 1 5 4 13 1 -9

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