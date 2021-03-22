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2020-2021 Elazığ Karakoçan, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Elazığ Karakoçan, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Erbaaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  27. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Erbaaspor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Elazığ Karakoçan - Erbaaspor maçının skoru ne oldu?

Elazığ Karakoçan, Erbaaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Elazığ Karakoçan Erbaaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00

Elazığ Karakoçan Erbaaspor Maçının Hakemleri
Cihan Ölmez(hakem), Umut İncili(1. Yardımcı Hakem), Ömer Akman(2. Yardımcı Hakem), Selçuk Keklik(dördüncü Hakem)

ELAZIĞ KARAKOÇANElazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11
1. Ömer Kavurkacı, 12. Mehmet Eksik, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 42. Muhammed Sak, 61. Kaan Güdü, 67. Ahmet Fatih Uzun, 72. Umutcan Topalcı, 77. Ferhat Canlı, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya

Yedekler
16. Duhan Çağlar Akdağ, 7. Burak Özbakır, 19. Emirhan Çakır, 52. Muhammet Can Öztürk, 71. Berkay Emre Sarısu, 93. Semih Ekmen, 97. Ahmet Can Arık

Teknik Sorumlu


Goller
Hüseyin Fıstıkcı,25.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Semih Ekmen 90+1.dk, Sarı Kart Ömer Kavurkacı 88.dk, Sarı Kart Kaan Güdü 72.dk, Sarı Kart Ferhat Canlı 77.dk

Oyundan Çıkanlar
Muhammed Sak 76.dk, Kaan Güdü 85.dk, Ahmet Fatih Uzun 64.dk, Hüseyin Fıstıkcı 85.dk, Umutcan Topalcı 64.dk

Oyuna Girenler
Burak Özbakır 76.dk, Semih Ekmen 85.dk, Ahmet Can Arık 64.dk, Emirhan Çakır 85.dk, Muhammet Can Öztürk 64.dk

ERBAASPORErbaaspor

Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 2. Murat Şimşek, 9. Talha Reşat Bulut, 12. Yaşar Kaan Yılmaz, 13. Arif İşçi, 15. Yusuf Yağcı, 17. Emirhan Çavuş, 19. Yağızcan Erdem, 45. Şevket Güngör, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu

Yedekler
96. Suphi Dağ, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 24. Furkan Karabatak, 25. Furkan Akbulut, 41. Yaşar Çetin, 55. Berat Boz, 60. Rıdvan Gökçe

Teknik Sorumlu
Hasan Basri Kara

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Yaşar Çetin 82.dk

Oyundan Çıkanlar
Yağızcan Erdem 65.dk, Talha Reşat Bulut 65.dk, Emirhan Çavuş 79.dk

Oyuna Girenler
Rıdvan Gökçe 65.dk, Yaşar Çetin 65.dk, Furkan Karabatak 79.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor25168153225631
2Esenler Erokspor25155546205026
3İçel İdmanyurdu Spor26129536214515
4Çarşambaspor251010534224012
5Çatalcaspor2510962824394
6Şile Yıldızspor2610973330393
7Isparta 32 Spor2510783528377
8Karşıyaka2610610313236-1
9Osmaniyespor FK25105102927352
10Altındağspor25889232632-3
11Elazığ Karakoçan FK267109242931-5
12Batman Petrolspor266119182629-8
13Erbaaspor258413213028-9
14Gölcükspor267415162925-13
15Cizrespor255812224823-26
16Arhavispor255713193522-16
17Yalovaspor263815224117-19

Fikstür

17.03.2021Elazığ Belediyespor Erbaaspor
21.03.2021Gölcükspor3-1Isparta 32 Spor
21.03.2021Elazığ Karakoçan FK1-0Erbaaspor
21.03.2021Somaspor4-1Karşıyaka
21.03.2021Çatalcaspor1-0Şile Yıldızspor
21.03.2021Çarşambaspor2-0Batman Petrolspor
21.03.2021Cizrespor3-2Altındağspor
21.03.2021Arhavispor1-1İçel İdmanyurdu Spor
21.03.2021Yalovaspor0-2Osmaniyespor FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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