2020-2021 Elazığ Karakoçan, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Erbaaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 27. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Erbaaspor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Elazığ Karakoçan - Erbaaspor maçının skoru ne oldu?
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Elazığ Karakoçan Erbaaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00
Elazığ Karakoçan Erbaaspor Maçının Hakemleri
Cihan Ölmez(hakem), Umut İncili(1. Yardımcı Hakem), Ömer Akman(2. Yardımcı Hakem), Selçuk Keklik(dördüncü Hakem)
Elazığ Karakoçan İlk 11
1. Ömer Kavurkacı, 12. Mehmet Eksik, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 42. Muhammed Sak, 61. Kaan Güdü, 67. Ahmet Fatih Uzun, 72. Umutcan Topalcı, 77. Ferhat Canlı, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya
Yedekler
16. Duhan Çağlar Akdağ, 7. Burak Özbakır, 19. Emirhan Çakır, 52. Muhammet Can Öztürk, 71. Berkay Emre Sarısu, 93. Semih Ekmen, 97. Ahmet Can Arık
Teknik Sorumlu
Goller
Hüseyin Fıstıkcı,25.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Semih Ekmen 90+1.dk, Sarı Kart Ömer Kavurkacı 88.dk, Sarı Kart Kaan Güdü 72.dk, Sarı Kart Ferhat Canlı 77.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammed Sak 76.dk, Kaan Güdü 85.dk, Ahmet Fatih Uzun 64.dk, Hüseyin Fıstıkcı 85.dk, Umutcan Topalcı 64.dk
Oyuna Girenler
Burak Özbakır 76.dk, Semih Ekmen 85.dk, Ahmet Can Arık 64.dk, Emirhan Çakır 85.dk, Muhammet Can Öztürk 64.dk
Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 2. Murat Şimşek, 9. Talha Reşat Bulut, 12. Yaşar Kaan Yılmaz, 13. Arif İşçi, 15. Yusuf Yağcı, 17. Emirhan Çavuş, 19. Yağızcan Erdem, 45. Şevket Güngör, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu
Yedekler
96. Suphi Dağ, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 24. Furkan Karabatak, 25. Furkan Akbulut, 41. Yaşar Çetin, 55. Berat Boz, 60. Rıdvan Gökçe
Teknik Sorumlu
Hasan Basri Kara
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Yaşar Çetin 82.dk
Oyundan Çıkanlar
Yağızcan Erdem 65.dk, Talha Reşat Bulut 65.dk, Emirhan Çavuş 79.dk
Oyuna Girenler
Rıdvan Gökçe 65.dk, Yaşar Çetin 65.dk, Furkan Karabatak 79.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|A
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|P
|Av
|1
|Somaspor
|25
|16
|8
|1
|53
|22
|56
|31
|2
|Esenler Erokspor
|25
|15
|5
|5
|46
|20
|50
|26
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|26
|12
|9
|5
|36
|21
|45
|15
|4
|Çarşambaspor
|25
|10
|10
|5
|34
|22
|40
|12
|5
|Çatalcaspor
|25
|10
|9
|6
|28
|24
|39
|4
|6
|Şile Yıldızspor
|26
|10
|9
|7
|33
|30
|39
|3
|7
|Isparta 32 Spor
|25
|10
|7
|8
|35
|28
|37
|7
|8
|Karşıyaka
|26
|10
|6
|10
|31
|32
|36
|-1
|9
|Osmaniyespor FK
|25
|10
|5
|10
|29
|27
|35
|2
|10
|Altındağspor
|25
|8
|8
|9
|23
|26
|32
|-3
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|26
|7
|10
|9
|24
|29
|31
|-5
|12
|Batman Petrolspor
|26
|6
|11
|9
|18
|26
|29
|-8
|13
|Erbaaspor
|25
|8
|4
|13
|21
|30
|28
|-9
|14
|Gölcükspor
|26
|7
|4
|15
|16
|29
|25
|-13
|15
|Cizrespor
|25
|5
|8
|12
|22
|48
|23
|-26
|16
|Arhavispor
|25
|5
|7
|13
|19
|35
|22
|-16
|17
|Yalovaspor
|26
|3
|8
|15
|22
|41
|17
|-19
Fikstür
|17.03.2021
|Elazığ Belediyespor
|Erbaaspor
|21.03.2021
|Gölcükspor
|3-1
|Isparta 32 Spor
|21.03.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-0
|Erbaaspor
|21.03.2021
|Somaspor
|4-1
|Karşıyaka
|21.03.2021
|Çatalcaspor
|1-0
|Şile Yıldızspor
|21.03.2021
|Çarşambaspor
|2-0
|Batman Petrolspor
|21.03.2021
|Cizrespor
|3-2
|Altındağspor
|21.03.2021
|Arhavispor
|1-1
|İçel İdmanyurdu Spor
|21.03.2021
|Yalovaspor
|0-2
|Osmaniyespor FK