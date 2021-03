2020-2021 Elazığ Karakoçan, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Erbaaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 27. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Erbaaspor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Elazığ Karakoçan - Erbaaspor maçının skoru ne oldu? Elazığ Karakoçan, Erbaaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Elazığ Karakoçan Erbaaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



Elazığ Karakoçan Erbaaspor Maçının Hakemleri

Cihan Ölmez(hakem), Umut İncili(1. Yardımcı Hakem), Ömer Akman(2. Yardımcı Hakem), Selçuk Keklik(dördüncü Hakem)

Elazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11

1. Ömer Kavurkacı, 12. Mehmet Eksik, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 42. Muhammed Sak, 61. Kaan Güdü, 67. Ahmet Fatih Uzun, 72. Umutcan Topalcı, 77. Ferhat Canlı, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya



Yedekler

16. Duhan Çağlar Akdağ, 7. Burak Özbakır, 19. Emirhan Çakır, 52. Muhammet Can Öztürk, 71. Berkay Emre Sarısu, 93. Semih Ekmen, 97. Ahmet Can Arık



Teknik Sorumlu





Goller

Hüseyin Fıstıkcı,25.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Semih Ekmen 90+1.dk, Sarı Kart Ömer Kavurkacı 88.dk, Sarı Kart Kaan Güdü 72.dk, Sarı Kart Ferhat Canlı 77.dk



Oyundan Çıkanlar

Muhammed Sak 76.dk, Kaan Güdü 85.dk, Ahmet Fatih Uzun 64.dk, Hüseyin Fıstıkcı 85.dk, Umutcan Topalcı 64.dk



Oyuna Girenler

Burak Özbakır 76.dk, Semih Ekmen 85.dk, Ahmet Can Arık 64.dk, Emirhan Çakır 85.dk, Muhammet Can Öztürk 64.dk

Erbaaspor

Erbaaspor İlk 11

43. Taylan Arman, 2. Murat Şimşek, 9. Talha Reşat Bulut, 12. Yaşar Kaan Yılmaz, 13. Arif İşçi, 15. Yusuf Yağcı, 17. Emirhan Çavuş, 19. Yağızcan Erdem, 45. Şevket Güngör, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu



Yedekler

96. Suphi Dağ, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 24. Furkan Karabatak, 25. Furkan Akbulut, 41. Yaşar Çetin, 55. Berat Boz, 60. Rıdvan Gökçe



Teknik Sorumlu

Hasan Basri Kara



Goller

{awayGoal}



Kartlar

Sarı Kart Yaşar Çetin 82.dk



Oyundan Çıkanlar

Yağızcan Erdem 65.dk, Talha Reşat Bulut 65.dk, Emirhan Çavuş 79.dk



Oyuna Girenler

Rıdvan Gökçe 65.dk, Yaşar Çetin 65.dk, Furkan Karabatak 79.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 25 16 8 1 53 22 56 31 2 Esenler Erokspor 25 15 5 5 46 20 50 26 3 İçel İdmanyurdu Spor 26 12 9 5 36 21 45 15 4 Çarşambaspor 25 10 10 5 34 22 40 12 5 Çatalcaspor 25 10 9 6 28 24 39 4 6 Şile Yıldızspor 26 10 9 7 33 30 39 3 7 Isparta 32 Spor 25 10 7 8 35 28 37 7 8 Karşıyaka 26 10 6 10 31 32 36 -1 9 Osmaniyespor FK 25 10 5 10 29 27 35 2 10 Altındağspor 25 8 8 9 23 26 32 -3 11 Elazığ Karakoçan FK 26 7 10 9 24 29 31 -5 12 Batman Petrolspor 26 6 11 9 18 26 29 -8 13 Erbaaspor 25 8 4 13 21 30 28 -9 14 Gölcükspor 26 7 4 15 16 29 25 -13 15 Cizrespor 25 5 8 12 22 48 23 -26 16 Arhavispor 25 5 7 13 19 35 22 -16 17 Yalovaspor 26 3 8 15 22 41 17 -19

