2020-2021 Elazığ Karakoçan, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Osmaniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 9. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Osmaniyespor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Elazığ Karakoçan - Osmaniyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Elazığ Karakoçan - Osmaniyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Yüksel(hakem), Şenol Bektaş(1. Yardımcı Hakem), Ali Gün(2. Yardımcı Hakem), Semih Gökmen(dördüncü Hakem)

Elazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11

16. Duhan Çağlar Akdağ, 7. Burak Özbakır, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 12. Mehmet Eksik, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 88. Batuhan Kaya, 93. Semih Ekmen, 99. Burak Kavlak



Yedekler

1. Ömer Kavurkacı, 6. İsmail Sevindi, 8. Batın Özdemir, 17. Serkan Akbakay, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 65. Ayhan Tuş



Teknik Sorumlu

Önder Çınar



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Semih Ekmen 89.dk, Sarı Kart Ferhat Canlı 85.dk, Sarı Kart Batuhan Kaya 69.dk



Oyundan Çıkanlar

Semih Ekmen 90.dk, Barış Kazer 87.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 81.dk



Oyuna Girenler

Serkan Akbakay 90.dk, Emirhan Çakır 87.dk, Batın Özdemir 81.dk

Osmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11

13. Mesut Balkan, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 15. Kerim Bölük, 20. Hamit Bayraktar, 61. Soner Birinci, 7. Mustafa Öztürk, 76. Bekir Can Kara, 30. Yavuz Koç, 9. Halil İbrahim Cenik, 58. Hakkı İsmet Şimşek



Yedekler

45. Yağızcan Akyürek, 22. Atakan Ekiz, 5. Ali Emre Erhal, 55. Samet Efe Balçık, 10. Tolga Şahin, 11. Sidar Ceylan, 29. Fatih Taşdelen



Teknik Sorumlu

Mustafa Sarıgül



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Hakkı İsmet Şimşek 44.dk, Sarı Kart Kerim Bölük 29.dk



Oyundan Çıkanlar

Mustafa Öztürk 79.dk, Halil İbrahim Cenik 87.dk, Yavuz Koç 74.dk, Bekir Can Kara 79.dk



Oyuna Girenler

Fatih Taşdelen 79.dk, Atakan Ekiz 87.dk, Sidar Ceylan 74.dk, Ali Emre Erhal 79.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 8 6 2 0 15 4 20 11 2 Karşıyaka 8 5 3 0 14 6 18 8 3 Çatalcaspor 8 5 2 1 15 8 17 7 4 İçel İdmanyurdu Spor 8 4 4 0 10 2 16 8 5 Şile Yıldızspor 9 4 4 1 14 11 16 3 6 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 7 Batman Petrolspor 8 4 1 3 8 7 13 1 8 Çarşambaspor 8 3 3 2 11 6 12 5 9 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 10 Elazığ Karakoçan FK 9 2 3 4 8 11 9 -3 11 Gölcükspor 9 2 2 5 4 8 8 -4 12 Altındağspor 7 2 1 4 3 8 7 -5 13 Erbaaspor 8 2 1 5 4 10 7 -6 14 Osmaniyespor FK 7 2 1 4 6 8 7 -2 15 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 16 Cizrespor 8 0 3 5 5 17 3 -12 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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