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2020-2021 Elazığ Karakoçan, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Osmaniyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Elazığ Karakoçan, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Osmaniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  9. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Osmaniyespor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Elazığ Karakoçan - Osmaniyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Elazığ Karakoçan - Osmaniyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Emre Yüksel(hakem), Şenol Bektaş(1. Yardımcı Hakem), Ali Gün(2. Yardımcı Hakem), Semih Gökmen(dördüncü Hakem)

ELAZIĞ KARAKOÇANElazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 7. Burak Özbakır, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 12. Mehmet Eksik, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 88. Batuhan Kaya, 93. Semih Ekmen, 99. Burak Kavlak

Yedekler
1. Ömer Kavurkacı, 6. İsmail Sevindi, 8. Batın Özdemir, 17. Serkan Akbakay, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 65. Ayhan Tuş

Teknik Sorumlu
Önder Çınar

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Semih Ekmen 89.dk, Sarı Kart Ferhat Canlı 85.dk, Sarı Kart Batuhan Kaya 69.dk

Oyundan Çıkanlar
Semih Ekmen 90.dk, Barış Kazer 87.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 81.dk

Oyuna Girenler
Serkan Akbakay 90.dk, Emirhan Çakır 87.dk, Batın Özdemir 81.dk

OSMANİYESPOROsmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11
13. Mesut Balkan, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 15. Kerim Bölük, 20. Hamit Bayraktar, 61. Soner Birinci, 7. Mustafa Öztürk, 76. Bekir Can Kara, 30. Yavuz Koç, 9. Halil İbrahim Cenik, 58. Hakkı İsmet Şimşek

Yedekler
45. Yağızcan Akyürek, 22. Atakan Ekiz, 5. Ali Emre Erhal, 55. Samet Efe Balçık, 10. Tolga Şahin, 11. Sidar Ceylan, 29. Fatih Taşdelen

Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Hakkı İsmet Şimşek 44.dk, Sarı Kart Kerim Bölük 29.dk

Oyundan Çıkanlar
Mustafa Öztürk 79.dk, Halil İbrahim Cenik 87.dk, Yavuz Koç 74.dk, Bekir Can Kara 79.dk

Oyuna Girenler
Fatih Taşdelen 79.dk, Atakan Ekiz 87.dk, Sidar Ceylan 74.dk, Ali Emre Erhal 79.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor86201542011
2Karşıyaka8530146188
3Çatalcaspor8521158177
4İçel İdmanyurdu Spor8440102168
5Şile Yıldızspor94411411163
6Esenler Erokspor8413107133
7Batman Petrolspor841387131
8Çarşambaspor8332116125
9Isparta 32 Spor7322117114
10Elazığ Karakoçan FK92348119-3
11Gölcükspor9225488-4
12Altındağspor7214387-5
13Erbaaspor82154107-6
14Osmaniyespor FK7214687-2
15Arhavispor61145124-7
16Cizrespor80355173-12
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

07.11.0020Elazığ Belediyespor Osmaniyespor FK
07.11.2020Erokspor Isparta 32 Spor
15.11.2020Gölcükspor0-1Erbaaspor
15.11.2020Cizrespor2-3Şile Yıldızspor
15.11.2020Elazığ Karakoçan FK0-0Osmaniyespor FK
15.11.2020Çarşambaspor0-0Karşıyaka
15.11.2020Çatalcaspor1-1İçel İdmanyurdu Spor
15.11.2020Esenler EroksporP-PIsparta 32 Spor
15.11.2020YalovasporP-PAltındağspor
06.12.2020Arhavispor Batman Petrolspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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