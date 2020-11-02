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2020-2021 Elazığ Karakoçan, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Elazığ Karakoçan, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Şile Yıldızspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  7. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Şile Yıldızspor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Elazığ Karakoçan - Şile Yıldızspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadyumunda oynanan maç 2-4 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Emre Bulut(hakem), Ersin Erbay(1. Yardımcı Hakem), Fatih Deveci(2. Yardımcı Hakem), Melih Sayın(dördüncü Hakem)

ELAZIĞ KARAKOÇANElazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 6. İsmail Sevindi, 7. Burak Özbakır, 10. Barış Çiçek, 12. Mehmet Eksik, 19. Emirhan Çakır, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen, 99. Burak Kavlak

Yedekler
1. Ömer Kavurkacı, 8. Batın Özdemir, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 23. Furkan Camcı, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 88. Batuhan Kaya

Teknik Sorumlu
Önder Çınar

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ŞİLE YILDIZSPORŞile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 10. Eşref Koçak, 17. Eren Görür, 61. Mehmet Demirözü, 25. Emre Karadağ, 7. Adem Aydın, 53. Ali Sabuncu, 67. Cömert Kandemir, 11. Raşit Sevindir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu

Yedekler
98. Ömer Özleyen, 4. Arda Can, 9. Kerem Can Taşkara, 77. Muammer Atalay, 52. Ozan Altuntaş, 41. Emir Şen, 20. Bartu Baladın

Teknik Sorumlu
Ufuk Uysal

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka7520146178
2Somaspor7520124178
3İçel İdmanyurdu Spor642091148
4Çatalcaspor6411127135
5Batman Petrolspor741285133
6Çarşambaspor6321113118
7Isparta 32 Spor7322117114
8Şile Yıldızspor724198101
9Esenler Erokspor731387101
10Gölcükspor7223458-1
11Elazığ Karakoçan FK72238108-2
12Erbaaspor6114384-5
13Altındağspor6114284-6
14Arhavispor61145124-7
15Yalovaspor70255152-10
16Cizrespor60243142-11
17Osmaniyespor FK5104483-4

Fikstür

25.10.2020Erokspor Osmaniyespor FK
25.10.2020Elazığ Belediyespor Şile Yıldızspor
31.10.2020Esenler Erokspor2-1Osmaniyespor FK
01.11.2020Elazığ Karakoçan FK2-4Şile Yıldızspor
01.11.2020Yalovaspor0-3İçel İdmanyurdu Spor
01.11.2020Isparta 32 Spor2-0Erbaaspor
01.11.2020Çatalcaspor1-1Karşıyaka
01.11.2020Cizrespor0-0Batman Petrolspor
01.11.2020Arhavispor0-2Somaspor
01.11.2020Gölcükspor1-0Altındağspor


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