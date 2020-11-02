2020-2021 Elazığ Karakoçan, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Şile Yıldızspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 7. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Şile Yıldızspor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Elazığ Karakoçan - Şile Yıldızspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadyumunda oynanan maç 2-4 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Bulut(hakem), Ersin Erbay(1. Yardımcı Hakem), Fatih Deveci(2. Yardımcı Hakem), Melih Sayın(dördüncü Hakem)

Elazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11

16. Duhan Çağlar Akdağ, 6. İsmail Sevindi, 7. Burak Özbakır, 10. Barış Çiçek, 12. Mehmet Eksik, 19. Emirhan Çakır, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen, 99. Burak Kavlak



Yedekler

1. Ömer Kavurkacı, 8. Batın Özdemir, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 23. Furkan Camcı, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 88. Batuhan Kaya



Teknik Sorumlu

Önder Çınar



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Şile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11

1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 10. Eşref Koçak, 17. Eren Görür, 61. Mehmet Demirözü, 25. Emre Karadağ, 7. Adem Aydın, 53. Ali Sabuncu, 67. Cömert Kandemir, 11. Raşit Sevindir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu



Yedekler

98. Ömer Özleyen, 4. Arda Can, 9. Kerem Can Taşkara, 77. Muammer Atalay, 52. Ozan Altuntaş, 41. Emir Şen, 20. Bartu Baladın



Teknik Sorumlu

Ufuk Uysal



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 7 5 2 0 14 6 17 8 2 Somaspor 7 5 2 0 12 4 17 8 3 İçel İdmanyurdu Spor 6 4 2 0 9 1 14 8 4 Çatalcaspor 6 4 1 1 12 7 13 5 5 Batman Petrolspor 7 4 1 2 8 5 13 3 6 Çarşambaspor 6 3 2 1 11 3 11 8 7 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 8 Şile Yıldızspor 7 2 4 1 9 8 10 1 9 Esenler Erokspor 7 3 1 3 8 7 10 1 10 Gölcükspor 7 2 2 3 4 5 8 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 7 2 2 3 8 10 8 -2 12 Erbaaspor 6 1 1 4 3 8 4 -5 13 Altındağspor 6 1 1 4 2 8 4 -6 14 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 15 Yalovaspor 7 0 2 5 5 15 2 -10 16 Cizrespor 6 0 2 4 3 14 2 -11 17 Osmaniyespor FK 5 1 0 4 4 8 3 -4

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