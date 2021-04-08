2020-2021 Erbaaspor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Erbaaspor, Çatalcaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Erbaaspor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Erbaaspor ve Çatalcaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında Erbaaspor sahasında Çatalcaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Erbaaspor - Çatalcaspor maçının skoru ne oldu?
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Erbaaspor Çatalcaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Erbaa İlçe
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Erbaaspor Çatalcaspor Maçının Hakemleri
Hamit Basık(hakem), Ömer Lütfü Aydın(1. Yardımcı Hakem), Rüştü Muhammed Orcan(2. Yardımcı Hakem), Berat Buğra Çelik(dördüncü Hakem)
Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 2. Murat Şimşek, 13. Arif İşçi, 17. Emirhan Çavuş, 19. Yağızcan Erdem, 24. Furkan Karabatak, 25. Furkan Akbulut, 41. Yaşar Çetin, 54. Talha Özcan, 77. Ahmet Buğrahan Tuncay, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu
Yedekler
96. Suphi Dağ, 9. Talha Reşat Bulut, 12. Yaşar Kaan Yılmaz, 15. Yusuf Yağcı, 18. Hüseyin Erol, 45. Şevket Güngör, 60. Rıdvan Gökçe
Teknik Sorumlu
Hasan Basri Kara
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 8. Ali Zorlu, 9. Burhanettin Çakırefe, 19. Fatih Kara, 34. Kadir Mert Örentepe, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 99. Yusuf Atasoy
Yedekler
52. Onur Güney, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 22. Burak Yamaç, 28. Fırat Sezer, 57. Armağan Beytullah Özer, 88. Mehmet Fatih Dündar
Teknik Sorumlu
Kadir Akbulut
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|28
|18
|8
|2
|58
|26
|62
|32
|2
|Esenler Erokspor
|28
|17
|6
|5
|53
|22
|57
|31
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|29
|14
|9
|6
|39
|22
|51
|17
|4
|Çarşambaspor
|28
|11
|10
|7
|37
|25
|43
|12
|5
|Çatalcaspor
|28
|11
|10
|7
|31
|26
|43
|5
|6
|Şile Yıldızspor
|29
|11
|9
|9
|37
|36
|42
|1
|7
|Isparta 32 Spor
|28
|11
|8
|9
|41
|33
|41
|8
|8
|Karşıyaka
|28
|10
|7
|11
|31
|34
|37
|-3
|9
|Elazığ Karakoçan FK
|29
|8
|12
|9
|30
|33
|36
|-3
|10
|Erbaaspor
|28
|10
|5
|13
|25
|31
|35
|-6
|11
|Osmaniyespor FK
|28
|10
|7
|11
|29
|29
|37
|0
|12
|Altındağspor
|28
|8
|10
|10
|24
|29
|34
|-5
|13
|Batman Petrolspor
|28
|7
|12
|9
|20
|26
|33
|-6
|14
|Cizrespor
|28
|6
|10
|12
|25
|50
|28
|-25
|15
|Arhavispor
|28
|6
|9
|13
|20
|35
|27
|-15
|16
|Gölcükspor
|28
|7
|4
|17
|20
|36
|25
|-16
|17
|Yalovaspor
|29
|3
|8
|18
|23
|50
|17
|-27
Fikstür
|04.04.2021
|Erokspor
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Şile Yıldızspor
|2-4
|Somaspor
|08.04.2021
|Altındağspor
|0-2
|Çarşambaspor
|08.04.2021
|Erbaaspor
|1-0
|Çatalcaspor
|08.04.2021
|Esenler Erokspor
|4-0
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Cizrespor
|08.04.2021
|Gölcükspor
|2-4
|Elazığ Belediyespor
|08.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|2-0
|Karşıyaka
|08.04.2021
|Osmaniyespor FK
|0-0
|Arhavispor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu