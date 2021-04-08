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2020-2021 Erbaaspor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Erbaaspor, Çatalcaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Erbaaspor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Erbaaspor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Erbaaspor ve Çatalcaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  30. hafta maçında Erbaaspor sahasında Çatalcaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Erbaaspor - Çatalcaspor maçının skoru ne oldu?

Erbaaspor, Çatalcaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Erbaaspor Çatalcaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Erbaa İlçe

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Erbaaspor Çatalcaspor Maçının Hakemleri
Hamit Basık(hakem), Ömer Lütfü Aydın(1. Yardımcı Hakem), Rüştü Muhammed Orcan(2. Yardımcı Hakem), Berat Buğra Çelik(dördüncü Hakem)

ERBAASPORErbaaspor

Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 2. Murat Şimşek, 13. Arif İşçi, 17. Emirhan Çavuş, 19. Yağızcan Erdem, 24. Furkan Karabatak, 25. Furkan Akbulut, 41. Yaşar Çetin, 54. Talha Özcan, 77. Ahmet Buğrahan Tuncay, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu

Yedekler
96. Suphi Dağ, 9. Talha Reşat Bulut, 12. Yaşar Kaan Yılmaz, 15. Yusuf Yağcı, 18. Hüseyin Erol, 45. Şevket Güngör, 60. Rıdvan Gökçe

Teknik Sorumlu
Hasan Basri Kara

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ÇATALCASPORÇatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 8. Ali Zorlu, 9. Burhanettin Çakırefe, 19. Fatih Kara, 34. Kadir Mert Örentepe, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 99. Yusuf Atasoy

Yedekler
52. Onur Güney, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 22. Burak Yamaç, 28. Fırat Sezer, 57. Armağan Beytullah Özer, 88. Mehmet Fatih Dündar

Teknik Sorumlu
Kadir Akbulut

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor28188258266232
2Esenler Erokspor28176553225731
3İçel İdmanyurdu Spor29149639225117
4Çarşambaspor281110737254312
5Çatalcaspor28111073126435
6Şile Yıldızspor2911993736421
7Isparta 32 Spor2811894133418
8Karşıyaka2810711313437-3
9Elazığ Karakoçan FK298129303336-3
10Erbaaspor2810513253135-6
11Osmaniyespor FK28107112929370
12Altındağspor2881010242934-5
13Batman Petrolspor287129202633-6
14Cizrespor2861012255028-25
15Arhavispor286913203527-15
16Gölcükspor287417203625-16
17Yalovaspor293818235017-27

Fikstür

04.04.2021Erokspor Yalovaspor
08.04.2021Şile Yıldızspor2-4Somaspor
08.04.2021Altındağspor0-2Çarşambaspor
08.04.2021Erbaaspor1-0Çatalcaspor
08.04.2021Esenler Erokspor4-0Yalovaspor
08.04.2021Isparta 32 Spor1-2Cizrespor
08.04.2021Gölcükspor2-4Elazığ Belediyespor
08.04.2021İçel İdmanyurdu Spor2-0Karşıyaka
08.04.2021Osmaniyespor FK0-0Arhavispor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu  

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