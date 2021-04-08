2020-2021 Erbaaspor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Erbaaspor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Erbaaspor ve Çatalcaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında Erbaaspor sahasında Çatalcaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Erbaaspor - Çatalcaspor maçının skoru ne oldu? Erbaaspor, Çatalcaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Erbaaspor Çatalcaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Erbaa İlçe



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Erbaaspor Çatalcaspor Maçının Hakemleri

Hamit Basık(hakem), Ömer Lütfü Aydın(1. Yardımcı Hakem), Rüştü Muhammed Orcan(2. Yardımcı Hakem), Berat Buğra Çelik(dördüncü Hakem)

Erbaaspor

Erbaaspor İlk 11

43. Taylan Arman, 2. Murat Şimşek, 13. Arif İşçi, 17. Emirhan Çavuş, 19. Yağızcan Erdem, 24. Furkan Karabatak, 25. Furkan Akbulut, 41. Yaşar Çetin, 54. Talha Özcan, 77. Ahmet Buğrahan Tuncay, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu



Yedekler

96. Suphi Dağ, 9. Talha Reşat Bulut, 12. Yaşar Kaan Yılmaz, 15. Yusuf Yağcı, 18. Hüseyin Erol, 45. Şevket Güngör, 60. Rıdvan Gökçe



Teknik Sorumlu

Hasan Basri Kara



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Çatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11

13. Özgün Ali Köklü, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 8. Ali Zorlu, 9. Burhanettin Çakırefe, 19. Fatih Kara, 34. Kadir Mert Örentepe, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 99. Yusuf Atasoy



Yedekler

52. Onur Güney, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 22. Burak Yamaç, 28. Fırat Sezer, 57. Armağan Beytullah Özer, 88. Mehmet Fatih Dündar



Teknik Sorumlu

Kadir Akbulut



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 28 18 8 2 58 26 62 32 2 Esenler Erokspor 28 17 6 5 53 22 57 31 3 İçel İdmanyurdu Spor 29 14 9 6 39 22 51 17 4 Çarşambaspor 28 11 10 7 37 25 43 12 5 Çatalcaspor 28 11 10 7 31 26 43 5 6 Şile Yıldızspor 29 11 9 9 37 36 42 1 7 Isparta 32 Spor 28 11 8 9 41 33 41 8 8 Karşıyaka 28 10 7 11 31 34 37 -3 9 Elazığ Karakoçan FK 29 8 12 9 30 33 36 -3 10 Erbaaspor 28 10 5 13 25 31 35 -6 11 Osmaniyespor FK 28 10 7 11 29 29 37 0 12 Altındağspor 28 8 10 10 24 29 34 -5 13 Batman Petrolspor 28 7 12 9 20 26 33 -6 14 Cizrespor 28 6 10 12 25 50 28 -25 15 Arhavispor 28 6 9 13 20 35 27 -15 16 Gölcükspor 28 7 4 17 20 36 25 -16 17 Yalovaspor 29 3 8 18 23 50 17 -27

Fikstür

04.04.2021 Erokspor Yalovaspor 08.04.2021 Şile Yıldızspor 2-4 Somaspor 08.04.2021 Altındağspor 0-2 Çarşambaspor 08.04.2021 Erbaaspor 1-0 Çatalcaspor 08.04.2021 Esenler Erokspor 4-0 Yalovaspor 08.04.2021 Isparta 32 Spor 1-2 Cizrespor 08.04.2021 Gölcükspor 2-4 Elazığ Belediyespor 08.04.2021 İçel İdmanyurdu Spor 2-0 Karşıyaka 08.04.2021 Osmaniyespor FK 0-0 Arhavispor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu