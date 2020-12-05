2020-2021 Erbaaspor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Erbaaspor, Cizre Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Erbaaspor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Erbaaspor ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında Erbaaspor sahasında Cizre Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe - Tokat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Erbaaspor - Cizre Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Erbaa İlçe - Tokat stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
Erbaaspor Cizre Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Erbaa İlçe - Tokat
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Erbaaspor Cizre Spor Maçının Hakemleri
Ozan Ergün(hakem), Ozan Burak Akduman(1. Yardımcı Hakem), Cemal Can Çakır(2. Yardımcı Hakem), Bedirhan Yiğitbaş(dördüncü Hakem)
Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 3. Fikret Sevilgen, 6. Emre Baysal, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 11. Yunus Ünsal, 14. Oğuzhan Yıldırım, 15. Yusuf Yağcı, 30. Mustafa Emin Birinci, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu
Yedekler
22. Furkan Yardım, 7. Rıdvan Çelik, 10. Canberk Özçakır, 17. Emirhan Çavuş, 25. Furkan Akbulut, 29. Durmuş Can Efe Çakmak, 60. Rıdvan Gökçe
Teknik Sorumlu
Şevki Tonyalı
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Rıdvan Gökçe 90.dk, Sarı Kart Mustafa Emin Birinci 46.dk, Sarı Kart Emre Baysal 81.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Can Akıncı 54.dk, Talha Özcan 74.dk, Oğuzhan Yıldırım 65.dk, Ertuğrul Şenlikoğlu 74.dk
Oyuna Girenler
Furkan Akbulut 54.dk, Rıdvan Gökçe 74.dk, Canberk Özçakır 65.dk, Rıdvan Çelik 74.dk
Cizre Spor İlk 11
1. Murat Günal, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 8. Süleyman Özdemir, 10. Ekrem Sütçü, 11. Yusuf Kerçin, 70. Ahmet Demir, 77. Serhat Bütün, 62. Ulaş Sarı, 57. Oktay Demircan, 72. Celal Aras
Yedekler
71. Mahmut Demirgan, 30. Emre İşçiler, 27. Enver Erşahin, 35. Berk Cambaz, 20. Soner Ergençay, 21. Baver Tangüner, 9. Hakan Doğan
Teknik Sorumlu
Ender Traş
Goller
Emre İşçiler,71.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Celal Aras 77.dk, Sarı Kart Oktay Demircan 90+6.dk, Sarı Kart Ulaş Sarı 81.dk, Sarı Kart Doğan Seçkin Şavkın 46.dk, Sarı Kart Murat Günal 82.dk, Sarı Kart Yusuf Kerçin 55.dk
Oyundan Çıkanlar
Ulaş Sarı 90+3.dk, Süleyman Özdemir 33.dk, Yusuf Kerçin 57.dk
Oyuna Girenler
Hakan Doğan 90+3.dk, Soner Ergençay 33.dk, Emre İşçiler 57.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İçel İdmanyurdu Spor
|12
|7
|4
|1
|17
|3
|25
|14
|2
|Somaspor
|11
|7
|3
|1
|17
|6
|24
|11
|3
|Çatalcaspor
|11
|7
|3
|1
|18
|9
|24
|9
|4
|Karşıyaka
|11
|6
|4
|1
|15
|7
|22
|8
|5
|Çarşambaspor
|11
|6
|3
|2
|16
|7
|21
|9
|6
|Esenler Erokspor
|10
|6
|1
|3
|13
|7
|19
|6
|7
|Şile Yıldızspor
|12
|5
|4
|3
|15
|13
|19
|2
|8
|Isparta 32 Spor
|10
|4
|3
|3
|15
|11
|15
|4
|9
|Batman Petrolspor
|11
|4
|3
|4
|10
|11
|15
|-1
|10
|Altındağspor
|10
|4
|2
|4
|7
|8
|14
|-1
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|12
|3
|4
|5
|10
|13
|13
|-3
|12
|Erbaaspor
|11
|3
|1
|7
|5
|12
|10
|-7
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|10
|3
|1
|6
|9
|13
|10
|-4
|15
|Cizrespor
|11
|1
|3
|7
|6
|22
|6
|-16
|16
|Yalovaspor
|10
|1
|2
|7
|8
|19
|5
|-11
|17
|Arhavispor
|10
|1
|1
|8
|5
|18
|4
|-13
Fikstür
|22.11.2020
|Erokspor
|Elazığ Karakoçan FK
|02.12.2020
|Esenler Erokspor
|1-0
|Elazığ Belediyespor
|02.12.2020
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Yalovaspor
|02.12.2020
|Altındağspor
|1-0
|Arhavispor
|02.12.2020
|Erbaaspor
|0-1
|Cizrespor
|02.12.2020
|Batman Petrolspor
|0-0
|Karşıyaka
|02.12.2020
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Çarşambaspor
|02.12.2020
|Osmaniyespor FK
|1-2
|Çatalcaspor
|02.12.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-0
|Somaspor