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2020-2021 Erbaaspor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Erbaaspor, Cizre Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Erbaaspor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Erbaaspor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Erbaaspor ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  12. hafta maçında Erbaaspor sahasında Cizre Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe - Tokat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Erbaaspor - Cizre Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Erbaa İlçe - Tokat stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Erbaaspor Cizre Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Erbaa İlçe - Tokat

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Erbaaspor Cizre Spor Maçının Hakemleri
Ozan Ergün(hakem), Ozan Burak Akduman(1. Yardımcı Hakem), Cemal Can Çakır(2. Yardımcı Hakem), Bedirhan Yiğitbaş(dördüncü Hakem)

ERBAASPORErbaaspor

Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 3. Fikret Sevilgen, 6. Emre Baysal, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 11. Yunus Ünsal, 14. Oğuzhan Yıldırım, 15. Yusuf Yağcı, 30. Mustafa Emin Birinci, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu

Yedekler
22. Furkan Yardım, 7. Rıdvan Çelik, 10. Canberk Özçakır, 17. Emirhan Çavuş, 25. Furkan Akbulut, 29. Durmuş Can Efe Çakmak, 60. Rıdvan Gökçe

Teknik Sorumlu
Şevki Tonyalı

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Rıdvan Gökçe 90.dk, Sarı Kart Mustafa Emin Birinci 46.dk, Sarı Kart Emre Baysal 81.dk

Oyundan Çıkanlar
Burak Can Akıncı 54.dk, Talha Özcan 74.dk, Oğuzhan Yıldırım 65.dk, Ertuğrul Şenlikoğlu 74.dk

Oyuna Girenler
Furkan Akbulut 54.dk, Rıdvan Gökçe 74.dk, Canberk Özçakır 65.dk, Rıdvan Çelik 74.dk

CİZRE SPORCizre Spor

Cizre Spor İlk 11
1. Murat Günal, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 8. Süleyman Özdemir, 10. Ekrem Sütçü, 11. Yusuf Kerçin, 70. Ahmet Demir, 77. Serhat Bütün, 62. Ulaş Sarı, 57. Oktay Demircan, 72. Celal Aras

Yedekler
71. Mahmut Demirgan, 30. Emre İşçiler, 27. Enver Erşahin, 35. Berk Cambaz, 20. Soner Ergençay, 21. Baver Tangüner, 9. Hakan Doğan

Teknik Sorumlu
Ender Traş

Goller
Emre İşçiler,71.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Celal Aras 77.dk, Sarı Kart Oktay Demircan 90+6.dk, Sarı Kart Ulaş Sarı 81.dk, Sarı Kart Doğan Seçkin Şavkın 46.dk, Sarı Kart Murat Günal 82.dk, Sarı Kart Yusuf Kerçin 55.dk

Oyundan Çıkanlar
Ulaş Sarı 90+3.dk, Süleyman Özdemir 33.dk, Yusuf Kerçin 57.dk

Oyuna Girenler
Hakan Doğan 90+3.dk, Soner Ergençay 33.dk, Emre İşçiler 57.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İçel İdmanyurdu Spor127411732514
2Somaspor117311762411
3Çatalcaspor11731189249
4Karşıyaka11641157228
5Çarşambaspor11632167219
6Esenler Erokspor10613137196
7Şile Yıldızspor125431513192
8Isparta 32 Spor104331511154
9Batman Petrolspor11434101115-1
10Altındağspor104247814-1
11Elazığ Karakoçan FK12345101313-3
12Erbaaspor1131751210-7
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK1031691310-4
15Cizrespor111376226-16
16Yalovaspor101278195-11
17Arhavispor101185184-13

Fikstür

22.11.2020Erokspor Elazığ Karakoçan FK
02.12.2020Esenler Erokspor1-0Elazığ Belediyespor
02.12.2020Isparta 32 Spor1-2Yalovaspor
02.12.2020Altındağspor1-0Arhavispor
02.12.2020Erbaaspor0-1Cizrespor
02.12.2020Batman Petrolspor0-0Karşıyaka
02.12.2020Şile Yıldızspor0-1Çarşambaspor
02.12.2020Osmaniyespor FK1-2Çatalcaspor
02.12.2020İçel İdmanyurdu Spor1-0Somaspor


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