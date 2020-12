2020-2021 Erbaaspor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Erbaaspor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Erbaaspor ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında Erbaaspor sahasında Cizre Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe - Tokat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Erbaaspor - Cizre Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Erbaa İlçe - Tokat stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Erbaaspor Cizre Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Erbaa İlçe - Tokat



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Erbaaspor Cizre Spor Maçının Hakemleri

Ozan Ergün(hakem), Ozan Burak Akduman(1. Yardımcı Hakem), Cemal Can Çakır(2. Yardımcı Hakem), Bedirhan Yiğitbaş(dördüncü Hakem)

Erbaaspor

Erbaaspor İlk 11

43. Taylan Arman, 3. Fikret Sevilgen, 6. Emre Baysal, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 11. Yunus Ünsal, 14. Oğuzhan Yıldırım, 15. Yusuf Yağcı, 30. Mustafa Emin Birinci, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu



Yedekler

22. Furkan Yardım, 7. Rıdvan Çelik, 10. Canberk Özçakır, 17. Emirhan Çavuş, 25. Furkan Akbulut, 29. Durmuş Can Efe Çakmak, 60. Rıdvan Gökçe



Teknik Sorumlu

Şevki Tonyalı



Goller

{homeGoal}



Kartlar

Sarı Kart Rıdvan Gökçe 90.dk, Sarı Kart Mustafa Emin Birinci 46.dk, Sarı Kart Emre Baysal 81.dk



Oyundan Çıkanlar

Burak Can Akıncı 54.dk, Talha Özcan 74.dk, Oğuzhan Yıldırım 65.dk, Ertuğrul Şenlikoğlu 74.dk



Oyuna Girenler

Furkan Akbulut 54.dk, Rıdvan Gökçe 74.dk, Canberk Özçakır 65.dk, Rıdvan Çelik 74.dk

Cizre Spor

Cizre Spor İlk 11

1. Murat Günal, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 8. Süleyman Özdemir, 10. Ekrem Sütçü, 11. Yusuf Kerçin, 70. Ahmet Demir, 77. Serhat Bütün, 62. Ulaş Sarı, 57. Oktay Demircan, 72. Celal Aras



Yedekler

71. Mahmut Demirgan, 30. Emre İşçiler, 27. Enver Erşahin, 35. Berk Cambaz, 20. Soner Ergençay, 21. Baver Tangüner, 9. Hakan Doğan



Teknik Sorumlu

Ender Traş



Goller

Emre İşçiler,71.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Celal Aras 77.dk, Sarı Kart Oktay Demircan 90+6.dk, Sarı Kart Ulaş Sarı 81.dk, Sarı Kart Doğan Seçkin Şavkın 46.dk, Sarı Kart Murat Günal 82.dk, Sarı Kart Yusuf Kerçin 55.dk



Oyundan Çıkanlar

Ulaş Sarı 90+3.dk, Süleyman Özdemir 33.dk, Yusuf Kerçin 57.dk



Oyuna Girenler

Hakan Doğan 90+3.dk, Soner Ergençay 33.dk, Emre İşçiler 57.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İçel İdmanyurdu Spor 12 7 4 1 17 3 25 14 2 Somaspor 11 7 3 1 17 6 24 11 3 Çatalcaspor 11 7 3 1 18 9 24 9 4 Karşıyaka 11 6 4 1 15 7 22 8 5 Çarşambaspor 11 6 3 2 16 7 21 9 6 Esenler Erokspor 10 6 1 3 13 7 19 6 7 Şile Yıldızspor 12 5 4 3 15 13 19 2 8 Isparta 32 Spor 10 4 3 3 15 11 15 4 9 Batman Petrolspor 11 4 3 4 10 11 15 -1 10 Altındağspor 10 4 2 4 7 8 14 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 12 3 4 5 10 13 13 -3 12 Erbaaspor 11 3 1 7 5 12 10 -7 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 10 3 1 6 9 13 10 -4 15 Cizrespor 11 1 3 7 6 22 6 -16 16 Yalovaspor 10 1 2 7 8 19 5 -11 17 Arhavispor 10 1 1 8 5 18 4 -13

Fikstür