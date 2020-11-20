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2020-2021 Erbaaspor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Erbaaspor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Erbaaspor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Erbaaspor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Erbaaspor ve Elazığ Karakoçan taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  10. hafta maçında Erbaaspor sahasında Elazığ Karakoçan ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe - Tokat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Erbaaspor - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Erbaa İlçe - Tokat stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Erbaaspor - Elazığ Karakoçan Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Erbaa İlçe - Tokat

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Batuhan Bayar(hakem), Sinan Bilen(1. Yardımcı Hakem), Uğur Aydoğdu(2. Yardımcı Hakem), Samet Tükenmez(dördüncü Hakem)

ERBAASPORErbaaspor

Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 3. Fikret Sevilgen, 4. Serhat Keskinsoy, 6. Emre Baysal, 7. Rıdvan Çelik, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 10. Canberk Özçakır, 11. Yunus Ünsal, 15. Yusuf Yağcı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu

Yedekler
22. Furkan Yardım, 14. Oğuzhan Yıldırım, 25. Furkan Akbulut, 30. Mustafa Emin Birinci, 36. Burak Can Akıncı, 60. Rıdvan Gökçe, 69. Bayduhan Taşova

Teknik Sorumlu
Şevki Tonyalı

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Rıdvan Çelik 46.dk, Canberk Özçakır 46.dk, Yağız Rüştü Aktaş 82.dk, Ertuğrul Şenlikoğlu 77.dk

Oyuna Girenler
Oğuzhan Yıldırım 46.dk, Mustafa Emin Birinci 46.dk, Bayduhan Taşova 82.dk, Rıdvan Gökçe 77.dk

ELAZIĞ KARAKOÇANElazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 7. Burak Özbakır, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 12. Mehmet Eksik, 61. Kaan Güdü, 6. İsmail Sevindi, 78. Fatih Kızılay, 88. Batuhan Kaya, 93. Semih Ekmen, 99. Burak Kavlak

Yedekler
1. Ömer Kavurkacı, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 8. Batın Özdemir, 23. Furkan Camcı, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 65. Ayhan Tuş

Teknik Sorumlu
Önder Çınar

Goller
Barış Kazer,26.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Yaşar Kaan Yılmaz 60.dk, Sarı Kart Kaan Güdü 13.dk, Sarı Kart Fatih Kızılay 16.dk

Oyundan Çıkanlar
Semih Ekmen 68.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 74.dk, Ayhan Tuş 90+1.dk

Oyuna Girenler
Ayhan Tuş 68.dk, Hüseyin Fıstıkcı 74.dk, Burak Altıngök 90+1.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor97201642312
2İçel İdmanyurdu Spor106401622214
3Çatalcaspor9621168208
4Karşıyaka9531147187
5Şile Yıldızspor104421412162
6Çarşambaspor9432147157
7Isparta 32 Spor8422138145
8Esenler Erokspor8413107133
9Batman Petrolspor941491013-1
10Elazığ Karakoçan FK1033491112-2
11Altındağspor83146810-2
12Gölcükspor102265108-5
13Erbaaspor92164117-7
14Osmaniyespor FK82156117-5
15Arhavispor71155154-10
16Cizrespor90365203-15
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

19.11.2020Şile Yıldızspor0-1Çatalcaspor
19.11.2020Altındağspor3-0Cizrespor
19.11.2020Batman Petrolspor1-3Çarşambaspor
19.11.2020Erbaaspor0-1Elazığ Belediyespor
19.11.2020İçel İdmanyurdu Spor3-0Arhavispor
19.11.2020Karşıyaka0-1Somaspor
19.11.2020Osmaniyespor FKP-PYalovaspor
19.11.2020Isparta 32 Spor2-1Gölcükspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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