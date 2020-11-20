2020-2021 Erbaaspor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Erbaaspor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Erbaaspor ve Elazığ Karakoçan taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 10. hafta maçında Erbaaspor sahasında Elazığ Karakoçan ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe - Tokat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Erbaaspor - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Erbaa İlçe - Tokat stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Erbaaspor - Elazığ Karakoçan Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Erbaa İlçe - Tokat



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Batuhan Bayar(hakem), Sinan Bilen(1. Yardımcı Hakem), Uğur Aydoğdu(2. Yardımcı Hakem), Samet Tükenmez(dördüncü Hakem)

Erbaaspor

Erbaaspor İlk 11

43. Taylan Arman, 3. Fikret Sevilgen, 4. Serhat Keskinsoy, 6. Emre Baysal, 7. Rıdvan Çelik, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 10. Canberk Özçakır, 11. Yunus Ünsal, 15. Yusuf Yağcı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu



Yedekler

22. Furkan Yardım, 14. Oğuzhan Yıldırım, 25. Furkan Akbulut, 30. Mustafa Emin Birinci, 36. Burak Can Akıncı, 60. Rıdvan Gökçe, 69. Bayduhan Taşova



Teknik Sorumlu

Şevki Tonyalı



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Rıdvan Çelik 46.dk, Canberk Özçakır 46.dk, Yağız Rüştü Aktaş 82.dk, Ertuğrul Şenlikoğlu 77.dk



Oyuna Girenler

Oğuzhan Yıldırım 46.dk, Mustafa Emin Birinci 46.dk, Bayduhan Taşova 82.dk, Rıdvan Gökçe 77.dk

Elazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11

16. Duhan Çağlar Akdağ, 7. Burak Özbakır, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 12. Mehmet Eksik, 61. Kaan Güdü, 6. İsmail Sevindi, 78. Fatih Kızılay, 88. Batuhan Kaya, 93. Semih Ekmen, 99. Burak Kavlak



Yedekler

1. Ömer Kavurkacı, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 8. Batın Özdemir, 23. Furkan Camcı, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 65. Ayhan Tuş



Teknik Sorumlu

Önder Çınar



Goller

Barış Kazer,26.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Yaşar Kaan Yılmaz 60.dk, Sarı Kart Kaan Güdü 13.dk, Sarı Kart Fatih Kızılay 16.dk



Oyundan Çıkanlar

Semih Ekmen 68.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 74.dk, Ayhan Tuş 90+1.dk



Oyuna Girenler

Ayhan Tuş 68.dk, Hüseyin Fıstıkcı 74.dk, Burak Altıngök 90+1.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 9 7 2 0 16 4 23 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 10 6 4 0 16 2 22 14 3 Çatalcaspor 9 6 2 1 16 8 20 8 4 Karşıyaka 9 5 3 1 14 7 18 7 5 Şile Yıldızspor 10 4 4 2 14 12 16 2 6 Çarşambaspor 9 4 3 2 14 7 15 7 7 Isparta 32 Spor 8 4 2 2 13 8 14 5 8 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 9 Batman Petrolspor 9 4 1 4 9 10 13 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 10 3 3 4 9 11 12 -2 11 Altındağspor 8 3 1 4 6 8 10 -2 12 Gölcükspor 10 2 2 6 5 10 8 -5 13 Erbaaspor 9 2 1 6 4 11 7 -7 14 Osmaniyespor FK 8 2 1 5 6 11 7 -5 15 Arhavispor 7 1 1 5 5 15 4 -10 16 Cizrespor 9 0 3 6 5 20 3 -15 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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