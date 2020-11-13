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2020-2021 Erbaaspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Erbaaspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Erbaaspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Erbaaspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Erbaaspor ve Esenler Erokspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  8. hafta maçında Erbaaspor sahasında Esenler Erokspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Erbaaspor - Esenler Erokspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Erbaa İlçe stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.

Erbaaspor - Esenler Erokspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Erbaa İlçe

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Deniz Kükrek(hakem), Bekir Özçelik(1. Yardımcı Hakem), Nesim Karenfil(2. Yardımcı Hakem), Hamza Pehlivan(dördüncü Hakem)

ERBAASPORErbaaspor

Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 3. Fikret Sevilgen, 4. Serhat Keskinsoy, 7. Rıdvan Çelik, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 10. Canberk Özçakır, 11. Yunus Ünsal, 15. Yusuf Yağcı, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu

Yedekler
22. Furkan Yardım, 9. Talha Reşat Bulut, 28. Atakan Doğanay Aygün, 30. Mustafa Emin Birinci, 55. Berat Boz, 60. Rıdvan Gökçe, 69. Bayduhan Taşova

Teknik Sorumlu
Şevki Tonyalı

Goller
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Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ESENLER EROKSPOREsenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 16. Berk Taşkın, 19. Muharrem Öner, 22. Muammer Sarıkaya, 23. Murat Kayalı, 10. Onur Alkan, 11. Enes Soy, 7. Abdurrahman Kuyucu, 3. Cenk Doğan, 17. Abuzer Gaffar Toplu

Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 70. Samet Dağlı, 9. Mert Somay, 20. Aziz Kızılgün, 21. Hakkı Türker, 18. Hüseyin Afkan, 59. Taygun Vurgun

Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor86201542011
2Karşıyaka7520146178
3Çatalcaspor7511147167
4İçel İdmanyurdu Spor743091158
5Esenler Erokspor8413107133
6Şile Yıldızspor8341119132
7Batman Petrolspor841387131
8Çarşambaspor7322116115
9Isparta 32 Spor7322117114
10Elazığ Karakoçan FK82248118-3
11Gölcükspor8224478-3
12Altındağspor7214387-5
13Arhavispor61145124-7
14Erbaaspor71153104-7
15Osmaniyespor FK6204686-2
16Cizrespor70343143-11
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

12.11.2020Osmaniyespor FK2-0Gölcükspor
12.11.2020Somaspor3-0Çarşambaspor
12.11.2020KarşıyakaP-PArhavispor
12.11.2020İçel İdmanyurdu Spor0-0Cizrespor
12.11.2020Erbaaspor0-2Esenler Erokspor
12.11.2020Batman Petrolspor0-2Çatalcaspor
12.11.2020Altındağspor1-0Elazığ Belediyespor
12.11.2020Şile Yıldızspor2-1Yalovaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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