2020-2021 Erbaaspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Erbaaspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Erbaaspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Erbaaspor ve Esenler Erokspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 8. hafta maçında Erbaaspor sahasında Esenler Erokspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Erbaaspor - Esenler Erokspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Erbaa İlçe stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.
Erbaaspor - Esenler Erokspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Erbaa İlçe
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Deniz Kükrek(hakem), Bekir Özçelik(1. Yardımcı Hakem), Nesim Karenfil(2. Yardımcı Hakem), Hamza Pehlivan(dördüncü Hakem)
Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 3. Fikret Sevilgen, 4. Serhat Keskinsoy, 7. Rıdvan Çelik, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 10. Canberk Özçakır, 11. Yunus Ünsal, 15. Yusuf Yağcı, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu
Yedekler
22. Furkan Yardım, 9. Talha Reşat Bulut, 28. Atakan Doğanay Aygün, 30. Mustafa Emin Birinci, 55. Berat Boz, 60. Rıdvan Gökçe, 69. Bayduhan Taşova
Teknik Sorumlu
Şevki Tonyalı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 16. Berk Taşkın, 19. Muharrem Öner, 22. Muammer Sarıkaya, 23. Murat Kayalı, 10. Onur Alkan, 11. Enes Soy, 7. Abdurrahman Kuyucu, 3. Cenk Doğan, 17. Abuzer Gaffar Toplu
Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 70. Samet Dağlı, 9. Mert Somay, 20. Aziz Kızılgün, 21. Hakkı Türker, 18. Hüseyin Afkan, 59. Taygun Vurgun
Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|8
|6
|2
|0
|15
|4
|20
|11
|2
|Karşıyaka
|7
|5
|2
|0
|14
|6
|17
|8
|3
|Çatalcaspor
|7
|5
|1
|1
|14
|7
|16
|7
|4
|İçel İdmanyurdu Spor
|7
|4
|3
|0
|9
|1
|15
|8
|5
|Esenler Erokspor
|8
|4
|1
|3
|10
|7
|13
|3
|6
|Şile Yıldızspor
|8
|3
|4
|1
|11
|9
|13
|2
|7
|Batman Petrolspor
|8
|4
|1
|3
|8
|7
|13
|1
|8
|Çarşambaspor
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|11
|5
|9
|Isparta 32 Spor
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|11
|4
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|8
|2
|2
|4
|8
|11
|8
|-3
|11
|Gölcükspor
|8
|2
|2
|4
|4
|7
|8
|-3
|12
|Altındağspor
|7
|2
|1
|4
|3
|8
|7
|-5
|13
|Arhavispor
|6
|1
|1
|4
|5
|12
|4
|-7
|14
|Erbaaspor
|7
|1
|1
|5
|3
|10
|4
|-7
|15
|Osmaniyespor FK
|6
|2
|0
|4
|6
|8
|6
|-2
|16
|Cizrespor
|7
|0
|3
|4
|3
|14
|3
|-11
|17
|Yalovaspor
|8
|0
|2
|6
|6
|17
|2
|-11
Fikstür
|12.11.2020
|Osmaniyespor FK
|2-0
|Gölcükspor
|12.11.2020
|Somaspor
|3-0
|Çarşambaspor
|12.11.2020
|Karşıyaka
|P-P
|Arhavispor
|12.11.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|0-0
|Cizrespor
|12.11.2020
|Erbaaspor
|0-2
|Esenler Erokspor
|12.11.2020
|Batman Petrolspor
|0-2
|Çatalcaspor
|12.11.2020
|Altındağspor
|1-0
|Elazığ Belediyespor
|12.11.2020
|Şile Yıldızspor
|2-1
|Yalovaspor