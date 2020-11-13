2020-2021 Erbaaspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Erbaaspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Erbaaspor ve Esenler Erokspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 8. hafta maçında Erbaaspor sahasında Esenler Erokspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Erbaaspor - Esenler Erokspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Erbaa İlçe stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi. Erbaaspor - Esenler Erokspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Erbaa İlçe



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Deniz Kükrek(hakem), Bekir Özçelik(1. Yardımcı Hakem), Nesim Karenfil(2. Yardımcı Hakem), Hamza Pehlivan(dördüncü Hakem)

Erbaaspor

Erbaaspor İlk 11

43. Taylan Arman, 3. Fikret Sevilgen, 4. Serhat Keskinsoy, 7. Rıdvan Çelik, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 10. Canberk Özçakır, 11. Yunus Ünsal, 15. Yusuf Yağcı, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu



Yedekler

22. Furkan Yardım, 9. Talha Reşat Bulut, 28. Atakan Doğanay Aygün, 30. Mustafa Emin Birinci, 55. Berat Boz, 60. Rıdvan Gökçe, 69. Bayduhan Taşova



Teknik Sorumlu

Şevki Tonyalı



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Esenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11

98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 16. Berk Taşkın, 19. Muharrem Öner, 22. Muammer Sarıkaya, 23. Murat Kayalı, 10. Onur Alkan, 11. Enes Soy, 7. Abdurrahman Kuyucu, 3. Cenk Doğan, 17. Abuzer Gaffar Toplu



Yedekler

40. Yaren İzzet Sözer, 70. Samet Dağlı, 9. Mert Somay, 20. Aziz Kızılgün, 21. Hakkı Türker, 18. Hüseyin Afkan, 59. Taygun Vurgun



Teknik Sorumlu

Selahaddin Dinçel



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 8 6 2 0 15 4 20 11 2 Karşıyaka 7 5 2 0 14 6 17 8 3 Çatalcaspor 7 5 1 1 14 7 16 7 4 İçel İdmanyurdu Spor 7 4 3 0 9 1 15 8 5 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 6 Şile Yıldızspor 8 3 4 1 11 9 13 2 7 Batman Petrolspor 8 4 1 3 8 7 13 1 8 Çarşambaspor 7 3 2 2 11 6 11 5 9 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 10 Elazığ Karakoçan FK 8 2 2 4 8 11 8 -3 11 Gölcükspor 8 2 2 4 4 7 8 -3 12 Altındağspor 7 2 1 4 3 8 7 -5 13 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 14 Erbaaspor 7 1 1 5 3 10 4 -7 15 Osmaniyespor FK 6 2 0 4 6 8 6 -2 16 Cizrespor 7 0 3 4 3 14 3 -11 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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