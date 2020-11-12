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2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 0 - 2 Afjet Afyonspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 0 - 2 Afjet Afyonspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Afjet Afyonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  9. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Afjet Afyonspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ergene Velimeşe Spor - Afjet Afyonspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Ergene Velimeşe Spor - Afjet Afyonspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Enver Aydın(hakem), Abdullah Melih Karaduman(1. Yardımcı Hakem), Uğur Akalp(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Soyutürk(dördüncü Hakem)

ERGENE VELİMEŞE SPORErgene Velimeşe Spor

Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 16. Mert Er Estik, 4. Ömer Esenkaya, 34. Cihan Can, 14. Furkan Külekci, 5. Semih Kahraman, 70. Yüksel Şişman, 69. Eser Akbaş, 17. Alper Yener, 7. İbrahim Fatih Dilek, 11. Ergun Cengiz

Yedekler
99. Emre Güler, 54. Yusuf Tantan, 26. Semih Ceylan, 61. Ömer Salihoğlu, 9. Embiya Ayyıldız

Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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AFJET AFYONSPORAfjet Afyonspor

Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 77. Ferit Erişçi, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 5. Emre Tosun, 19. Savaş Tağa, 91. Okan Yıldız, 25. Ferhan Evren, 48. Aykut Uluç, 20. Veysel Karani Ünal, 9. Cihan Özkara

Yedekler
15. Mehmet Doğan, 12. Bora Taşdemir, 80. Görkem Güven, 21. Yusuf Emre Kasal, 99. Hacı Mustafa Karabulut, 11. Mehmet Özdıraz, 7. Onur Ramazan Toprak, 10. Kaan Baysal, 13. Mert Polat Keklik

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK98103072523
224Erzincanspor86201552010
3Uşak Spor85121610166
4Hekimoğlu Trabzon84311441510
5Sancaktepe FK74211641412
6Kocaelispor742187141
7Ankara Demirspor7412168138
8Sarıyer734082136
9Afjet Afyonspor833291012-1
10Amed Sportif9405101612-6
11Kahramanmaraşspor61417770
12Çorum FK721411137-2
13Ergene Velimeşe91359156-6
14Zonguldak Kömürspor8134396-6
15Niğde Anadolu FK91355176-12
16Hacettepe Spor91266145-8
17İnegölspor80447144-7
18Gümüşhanespor81259165-7
19Şanlıurfaspor81165264-21

Fikstür

11.11.2020Hekimoğlu Trabzon3-0Zonguldak Kömürspor
11.11.2020Sancaktepe FKP-PÇorum FK
11.11.2020Şanlıurfaspor1-0Hacettepe Spor
11.11.2020Ergene Velimeşe0-2Afjet Afyonspor
11.11.2020Ankara DemirsporP-PKocaelispor
11.11.2020Amed Sportif3-4Manisa FK
11.11.202024Erzincanspor2-1Gümüşhanespor
11.11.2020Kahramanmaraşspor0-0Sarıyer
11.11.2020Niğde Anadolu FK1-1İnegölspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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