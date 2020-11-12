2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 0 - 2 Afjet Afyonspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 9. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Afjet Afyonspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Ergene Velimeşe Spor - Afjet Afyonspor maçı kaç kaç bitti?

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