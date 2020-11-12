2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 0 - 2 Afjet Afyonspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Afjet Afyonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 9. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Afjet Afyonspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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STADYUM BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Enver Aydın(hakem), Abdullah Melih Karaduman(1. Yardımcı Hakem), Uğur Akalp(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Soyutürk(dördüncü Hakem)
Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 16. Mert Er Estik, 4. Ömer Esenkaya, 34. Cihan Can, 14. Furkan Külekci, 5. Semih Kahraman, 70. Yüksel Şişman, 69. Eser Akbaş, 17. Alper Yener, 7. İbrahim Fatih Dilek, 11. Ergun Cengiz
Yedekler
99. Emre Güler, 54. Yusuf Tantan, 26. Semih Ceylan, 61. Ömer Salihoğlu, 9. Embiya Ayyıldız
Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 77. Ferit Erişçi, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 5. Emre Tosun, 19. Savaş Tağa, 91. Okan Yıldız, 25. Ferhan Evren, 48. Aykut Uluç, 20. Veysel Karani Ünal, 9. Cihan Özkara
Yedekler
15. Mehmet Doğan, 12. Bora Taşdemir, 80. Görkem Güven, 21. Yusuf Emre Kasal, 99. Hacı Mustafa Karabulut, 11. Mehmet Özdıraz, 7. Onur Ramazan Toprak, 10. Kaan Baysal, 13. Mert Polat Keklik
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|9
|8
|1
|0
|30
|7
|25
|23
|2
|24Erzincanspor
|8
|6
|2
|0
|15
|5
|20
|10
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Hekimoğlu Trabzon
|8
|4
|3
|1
|14
|4
|15
|10
|5
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|6
|Kocaelispor
|7
|4
|2
|1
|8
|7
|14
|1
|7
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|8
|Sarıyer
|7
|3
|4
|0
|8
|2
|13
|6
|9
|Afjet Afyonspor
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|12
|-1
|10
|Amed Sportif
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|12
|-6
|11
|Kahramanmaraşspor
|6
|1
|4
|1
|7
|7
|7
|0
|12
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|13
|Ergene Velimeşe
|9
|1
|3
|5
|9
|15
|6
|-6
|14
|Zonguldak Kömürspor
|8
|1
|3
|4
|3
|9
|6
|-6
|15
|Niğde Anadolu FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|6
|-12
|16
|Hacettepe Spor
|9
|1
|2
|6
|6
|14
|5
|-8
|17
|İnegölspor
|8
|0
|4
|4
|7
|14
|4
|-7
|18
|Gümüşhanespor
|8
|1
|2
|5
|9
|16
|5
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|8
|1
|1
|6
|5
|26
|4
|-21
Fikstür
|11.11.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|3-0
|Zonguldak Kömürspor
|11.11.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Çorum FK
|11.11.2020
|Şanlıurfaspor
|1-0
|Hacettepe Spor
|11.11.2020
|Ergene Velimeşe
|0-2
|Afjet Afyonspor
|11.11.2020
|Ankara Demirspor
|P-P
|Kocaelispor
|11.11.2020
|Amed Sportif
|3-4
|Manisa FK
|11.11.2020
|24Erzincanspor
|2-1
|Gümüşhanespor
|11.11.2020
|Kahramanmaraşspor
|0-0
|Sarıyer
|11.11.2020
|Niğde Anadolu FK
|1-1
|İnegölspor