2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 1 - 0 Çorum / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Çorum ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Çorum ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Çorum taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 7. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Çorum ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ergene Velimeşe Spor - Çorum maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ahmet Turan Timuroğlu(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Adnan Akbulut(2. Yardımcı Hakem), Sercan Karaca(dördüncü Hakem)
Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 3. Alişan Ural, 7. İbrahim Fatih Dilek, 10. Çınar Tarhan, 11. Ergun Cengiz, 26. Semih Ceylan, 34. Cihan Can, 55. Cabir Coşar, 58. Taner Yılmaz, 69. Eser Akbaş, 17. Alper Yener
Yedekler
99. Emre Güler, 4. Ömer Esenkaya, 5. Semih Kahraman, 9. Embiya Ayyıldız, 14. Furkan Külekci, 70. Yüksel Şişman, 21. Fatih Ateş, 59. Emirhan Kahraman, 54. Yusuf Tantan, 61. Ömer Salihoğlu
Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 6. Kerem Çağatay, 8. Onur Kolay, 10. Umut Kaya, 11. Cengiz Ötkün, 27. Mikail Albayrak, 33. Nafican Yardımcı, 52. Eren Tokat, 54. Tarık Mayhoş, 99. Sinan Kurumuş
Yedekler
23. Deniz Çörtlen, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 15. Muhammet Fettahoğlu, 20. Yılmaz Can Taşkıran, 21. Muhammed Çoban, 26. Mete Yıldız, 41. Talha Özler, 53. Ertuğrul Sancaktutan
Teknik Sorumlu
Bahri Kaya
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|7
|6
|1
|0
|24
|4
|19
|20
|2
|24Erzincanspor
|6
|5
|1
|0
|13
|4
|16
|9
|3
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|4
|Uşak Spor
|7
|4
|1
|2
|14
|9
|13
|5
|5
|Kocaelispor
|6
|3
|2
|1
|6
|6
|11
|0
|6
|Ankara Demirspor
|6
|3
|1
|2
|13
|6
|10
|7
|7
|Hekimoğlu Trabzon
|6
|2
|3
|1
|8
|4
|9
|4
|8
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|9
|Amed Sportif
|6
|3
|0
|3
|5
|9
|9
|-4
|10
|Çorum FK
|6
|2
|1
|3
|9
|10
|7
|-1
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Ergene Velimeşe
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|6
|-3
|13
|Afjet Afyonspor
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|6
|-4
|14
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|15
|Hacettepe Spor
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|5
|-4
|16
|Gümüşhanespor
|6
|1
|2
|3
|7
|12
|5
|-5
|17
|Niğde Anadolu FK
|7
|1
|2
|4
|3
|14
|5
|-11
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|28.10.2020
|24Erzincanspor
|2-0
|Hacettepe Spor
|28.10.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Sarıyer
|28.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-0
|Kocaelispor
|28.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|P-P
|Zonguldak Kömürspor
|28.10.2020
|İnegölspor
|2-2
|Afjet Afyonspor
|28.10.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-2
|Uşak Spor
|28.10.2020
|Amed Sportif
|Gümüşhanespor
|28.10.2020
|Ergene Velimeşe
|1-0
|Çorum FK
|28.10.2020
|Ankara Demirspor
|0-1
|Manisa FK