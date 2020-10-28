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2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 1 - 0 Çorum / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Çorum ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 1 - 0 Çorum / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Çorum ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Çorum taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  7. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Çorum ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ergene Velimeşe Spor - Çorum maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ahmet Turan Timuroğlu(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Adnan Akbulut(2. Yardımcı Hakem), Sercan Karaca(dördüncü Hakem)

ERGENE VELİMEŞE SPORErgene Velimeşe Spor

Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 3. Alişan Ural, 7. İbrahim Fatih Dilek, 10. Çınar Tarhan, 11. Ergun Cengiz, 26. Semih Ceylan, 34. Cihan Can, 55. Cabir Coşar, 58. Taner Yılmaz, 69. Eser Akbaş, 17. Alper Yener

Yedekler
99. Emre Güler, 4. Ömer Esenkaya, 5. Semih Kahraman, 9. Embiya Ayyıldız, 14. Furkan Külekci, 70. Yüksel Şişman, 21. Fatih Ateş, 59. Emirhan Kahraman, 54. Yusuf Tantan, 61. Ömer Salihoğlu

Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi

Goller
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Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

ÇORUMÇorum

Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 6. Kerem Çağatay, 8. Onur Kolay, 10. Umut Kaya, 11. Cengiz Ötkün, 27. Mikail Albayrak, 33. Nafican Yardımcı, 52. Eren Tokat, 54. Tarık Mayhoş, 99. Sinan Kurumuş

Yedekler
23. Deniz Çörtlen, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 15. Muhammet Fettahoğlu, 20. Yılmaz Can Taşkıran, 21. Muhammed Çoban, 26. Mete Yıldız, 41. Talha Özler, 53. Ertuğrul Sancaktutan

Teknik Sorumlu
Bahri Kaya

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK76102441920
224Erzincanspor6510134169
3Sancaktepe FK64201621414
4Uşak Spor7412149135
5Kocaelispor632166110
6Ankara Demirspor6312136107
7Hekimoğlu Trabzon62318494
8Sarıyer52306294
9Amed Sportif6303599-4
10Çorum FK62139107-1
11Kahramanmaraşspor51317760
12Ergene Velimeşe71338116-3
13Afjet Afyonspor6132596-4
14Zonguldak Kömürspor6123365-3
15Hacettepe Spor71246105-4
16Gümüşhanespor61237125-5
17Niğde Anadolu FK71243145-11
18İnegölspor70346133-7
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

28.10.202024Erzincanspor2-0Hacettepe Spor
28.10.2020Sancaktepe FKP-PSarıyer
28.10.2020Niğde Anadolu FK0-0Kocaelispor
28.10.2020KahramanmaraşsporP-PZonguldak Kömürspor
28.10.2020İnegölspor2-2Afjet Afyonspor
28.10.2020Hekimoğlu Trabzon1-2Uşak Spor
28.10.2020Amed Sportif Gümüşhanespor
28.10.2020Ergene Velimeşe1-0Çorum FK
28.10.2020Ankara Demirspor0-1Manisa FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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