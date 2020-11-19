2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 3 - 2 Niğde Anadolu / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Niğde Anadolu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 11. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Niğde Anadolu ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ergene Velimeşe Spor - Niğde Anadolu maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Ergene Velimeşe Spor - Niğde Anadolu Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Aykut Sergin(hakem), Okan Akbal(1. Yardımcı Hakem), Efe Kurtuluş(2. Yardımcı Hakem), Burak Kaplan(dördüncü Hakem)
Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 3. Alişan Ural, 4. Ömer Esenkaya, 5. Semih Kahraman, 7. İbrahim Fatih Dilek, 11. Ergun Cengiz, 16. Mert Er Estik, 17. Alper Yener, 26. Semih Ceylan, 69. Eser Akbaş, 61. Ömer Salihoğlu
Yedekler
99. Emre Güler, 55. Cabir Coşar, 14. Furkan Külekci, 8. Tuncay Fındıkcı
Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 46. Aykut Çolakoğlu, 41. Şahan Akyüz, 93. Recep Yemişci, 48. Berkin Taşkın, 80. Berkay Samancı, 8. Metehan Yilmaz, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar, 77. Onur Taha Takır, 17. Atalay Yıldırım, 19. Barışcan Işık Altunbaş
Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 4. Rıza Efendioğlu, 11. Ali Mert Aydın, 54. Tuğrul Cem Sayar, 66. Yücel Candemir, 7. Altar Han Hidayetoğlu
Teknik Sorumlu
Zeki Çakır
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|11
|10
|1
|0
|36
|10
|31
|26
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|10
|6
|3
|1
|20
|5
|21
|15
|3
|24Erzincanspor
|10
|6
|2
|2
|17
|9
|20
|8
|4
|Uşak Spor
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|5
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|6
|Sarıyer
|9
|4
|4
|1
|9
|4
|16
|5
|7
|Afjet Afyonspor
|9
|4
|3
|2
|11
|10
|15
|1
|8
|Amed Sportif
|10
|5
|0
|5
|13
|16
|15
|-3
|9
|Kocaelispor
|9
|4
|2
|3
|8
|11
|14
|-3
|10
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|11
|Zonguldak Kömürspor
|10
|2
|3
|5
|7
|12
|9
|-5
|12
|Ergene Velimeşe
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|9
|-6
|13
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|14
|Kahramanmaraşspor
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|7
|-2
|15
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|6
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|10
|1
|3
|6
|7
|20
|6
|-13
|18
|Gümüşhanespor
|9
|1
|2
|6
|10
|20
|5
|-10
|19
|Şanlıurfaspor
|9
|1
|1
|7
|5
|28
|4
|-23
Fikstür
|18.11.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|2-0
|Sarıyer
|18.11.2020
|Uşak Spor
|3-2
|Zonguldak Kömürspor
|18.11.2020
|24Erzincanspor
|2-3
|Manisa FK
|18.11.2020
|Ergene Velimeşe
|3-2
|Niğde Anadolu FK
|18.11.2020
|Ankara Demirspor
|P-P
|İnegölspor
|18.11.2020
|Amed Sportif
|3-0
|Kocaelispor
|18.11.2020
|Kahramanmaraşspor
|P-P
|Çorum FK
|18.11.2020
|Sancaktepe FK
|0-2
|Afjet Afyonspor
|19.11.2020
|Şanlıurfaspor
|Gümüşhanespor