2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 3 - 2 Niğde Anadolu / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 11. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Niğde Anadolu ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Ergene Velimeşe Spor - Niğde Anadolu maçı kaç kaç bitti?

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