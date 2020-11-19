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2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 3 - 2 Niğde Anadolu / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 3 - 2 Niğde Anadolu / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Niğde Anadolu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  11. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Niğde Anadolu ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ergene Velimeşe Spor - Niğde Anadolu maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Ergene Velimeşe Spor - Niğde Anadolu Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Aykut Sergin(hakem), Okan Akbal(1. Yardımcı Hakem), Efe Kurtuluş(2. Yardımcı Hakem), Burak Kaplan(dördüncü Hakem)

ERGENE VELİMEŞE SPORErgene Velimeşe Spor

Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 3. Alişan Ural, 4. Ömer Esenkaya, 5. Semih Kahraman, 7. İbrahim Fatih Dilek, 11. Ergun Cengiz, 16. Mert Er Estik, 17. Alper Yener, 26. Semih Ceylan, 69. Eser Akbaş, 61. Ömer Salihoğlu

Yedekler
99. Emre Güler, 55. Cabir Coşar, 14. Furkan Külekci, 8. Tuncay Fındıkcı

Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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NİĞDE ANADOLUNiğde Anadolu

Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 46. Aykut Çolakoğlu, 41. Şahan Akyüz, 93. Recep Yemişci, 48. Berkin Taşkın, 80. Berkay Samancı, 8. Metehan Yilmaz, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar, 77. Onur Taha Takır, 17. Atalay Yıldırım, 19. Barışcan Işık Altunbaş

Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 4. Rıza Efendioğlu, 11. Ali Mert Aydın, 54. Tuğrul Cem Sayar, 66. Yücel Candemir, 7. Altar Han Hidayetoğlu

Teknik Sorumlu
Zeki Çakır

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK11101036103126
2Hekimoğlu Trabzon106312052115
324Erzincanspor10622179208
4Uşak Spor106222013207
5Sancaktepe FK95221761711
6Sarıyer944194165
7Afjet Afyonspor94321110151
8Amed Sportif10505131615-3
9Kocaelispor942381114-3
10Ankara Demirspor7412168138
11Zonguldak Kömürspor102357129-5
12Ergene Velimeşe1123612189-6
13Çorum FK721411137-2
14Kahramanmaraşspor71428107-2
15İnegölspor91448147-6
16Hacettepe Spor101367156-8
17Niğde Anadolu FK101367206-13
18Gümüşhanespor912610205-10
19Şanlıurfaspor91175284-23

Fikstür

18.11.2020Hekimoğlu Trabzon2-0Sarıyer
18.11.2020Uşak Spor3-2Zonguldak Kömürspor
18.11.202024Erzincanspor2-3Manisa FK
18.11.2020Ergene Velimeşe3-2Niğde Anadolu FK
18.11.2020Ankara DemirsporP-Pİnegölspor
18.11.2020Amed Sportif3-0Kocaelispor
18.11.2020KahramanmaraşsporP-PÇorum FK
18.11.2020Sancaktepe FK0-2Afjet Afyonspor
19.11.2020Şanlıurfaspor Gümüşhanespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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