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2020-2021 Esenler Erokspor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Esenler Erokspor, Çatalcaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Esenler Erokspor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Esenler Erokspor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Esenler Erokspor ve Çatalcaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  32. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Çatalcaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul - Esenler stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Esenler Erokspor - Çatalcaspor maçının skoru ne oldu?

Esenler Erokspor, Çatalcaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Esenler Erokspor Çatalcaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul - Esenler

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Esenler Erokspor Çatalcaspor Maçının Hakemleri
Serhad Ürkmez(hakem), Murat Güçlü(1. Yardımcı Hakem), Şafak Nalbantoğlu(2. Yardımcı Hakem), Onur Can Dolğun(dördüncü Hakem)

ESENLER EROKSPOREsenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 9. Mert Somay, 16. Berk Taşkın, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 18. Hüseyin Afkan, 20. Aziz Kızılgün, 22. Muammer Sarıkaya, 30. Erdinç Karakaş, 41. Onur Öztonga, 55. Aziz Aksoy, 59. Taygun Vurgun

Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 3. Cenk Doğan, 11. Enes Soy, 23. Murat Kayalı, 34. Furkan Şahin, 92. İdris Furat

Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel

Goller
Aziz Kızılgün,32.dk (f), Aziz Aksoy,60.dk (f), Enes Soy,90+3.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mert Somay 37.dk, Sarı Kart Erdinç Karakaş 43.dk, Sarı Kart Berk Taşkın 65.dk

Oyundan Çıkanlar
Mert Somay 76.dk, Hüseyin Afkan 87.dk

Oyuna Girenler
Enes Soy 76.dk, Murat Kayalı 87.dk

ÇATALCASPORÇatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 2. Sabri Can Gülle, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 9. Burhanettin Çakırefe, 34. Kadir Mert Örentepe, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 88. Mehmet Fatih Dündar, 99. Yusuf Atasoy

Yedekler
52. Onur Güney, 7. Muhammet Yılmaz, 8. Ali Zorlu, 11. Alihan Bel, 33. Kevin Çağtay Öcal, 57. Armağan Beytullah Özer, 84. Barış Bakır

Teknik Sorumlu
Kadir Akbulut

Goller
Muhammet Yılmaz,83.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Burhanettin Çakırefe 20.dk, Sarı Kart Kadir Mert Örentepe 49.dk

Oyundan Çıkanlar
Burhanettin Çakırefe 46.dk, Yasin Hatipoğlu 53.dk, Ali Zorlu 79.dk, Sabri Can Gülle 68.dk

Oyuna Girenler
Muhammet Yılmaz 46.dk, Ali Zorlu 53.dk, Alihan Bel 79.dk, Barış Bakır 68.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor30199260276633
2Esenler Erokspor30187556236133
3İçel İdmanyurdu Spor30149739245115
4Çatalcaspor30121083329464
5Isparta 32 Spor301281045344411
6Çarşambaspor301111837274410
7Şile Yıldızspor3111911373842-1
8Karşıyaka3011712343840-4
9Erbaaspor3011613283139-3
10Batman Petrolspor309129232639-3
11Osmaniyespor FK30118113230412
12Elazığ Karakoçan FK308139313437-3
13Altındağspor3091011283237-4
14Cizrespor3061212265130-25
15Arhavispor306915204227-22
16Gölcükspor307518223926-17
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

18.04.2021Elazığ Belediyespor Yalovaspor
18.04.2021Erokspor Çatalcaspor
21.04.2021Elazığ Karakoçan FK1-1Yalovaspor
21.04.2021Altındağspor4-2Karşıyaka
21.04.2021Osmaniyespor FK1-1Somaspor
21.04.2021Erbaaspor0-0Çarşambaspor
21.04.2021Esenler Erokspor3-1Çatalcaspor
21.04.2021Gölcükspor1-1Cizrespor
21.04.2021Isparta 32 Spor4-0Arhavispor
21.04.2021Şile Yıldızspor0-1Batman Petrolspor
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