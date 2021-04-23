2020-2021 Esenler Erokspor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Esenler Erokspor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Esenler Erokspor ve Çatalcaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Çatalcaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul - Esenler stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Esenler Erokspor - Çatalcaspor maçının skoru ne oldu? Esenler Erokspor, Çatalcaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Esenler Erokspor Çatalcaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul - Esenler



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Esenler Erokspor Çatalcaspor Maçının Hakemleri

Serhad Ürkmez(hakem), Murat Güçlü(1. Yardımcı Hakem), Şafak Nalbantoğlu(2. Yardımcı Hakem), Onur Can Dolğun(dördüncü Hakem)

Esenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11

98. Ercüment Kafkasyalı, 9. Mert Somay, 16. Berk Taşkın, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 18. Hüseyin Afkan, 20. Aziz Kızılgün, 22. Muammer Sarıkaya, 30. Erdinç Karakaş, 41. Onur Öztonga, 55. Aziz Aksoy, 59. Taygun Vurgun



Yedekler

40. Yaren İzzet Sözer, 3. Cenk Doğan, 11. Enes Soy, 23. Murat Kayalı, 34. Furkan Şahin, 92. İdris Furat



Teknik Sorumlu

Selahaddin Dinçel



Goller

Aziz Kızılgün,32.dk (f), Aziz Aksoy,60.dk (f), Enes Soy,90+3.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Mert Somay 37.dk, Sarı Kart Erdinç Karakaş 43.dk, Sarı Kart Berk Taşkın 65.dk



Oyundan Çıkanlar

Mert Somay 76.dk, Hüseyin Afkan 87.dk



Oyuna Girenler

Enes Soy 76.dk, Murat Kayalı 87.dk

Çatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11

13. Özgün Ali Köklü, 2. Sabri Can Gülle, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 9. Burhanettin Çakırefe, 34. Kadir Mert Örentepe, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 88. Mehmet Fatih Dündar, 99. Yusuf Atasoy



Yedekler

52. Onur Güney, 7. Muhammet Yılmaz, 8. Ali Zorlu, 11. Alihan Bel, 33. Kevin Çağtay Öcal, 57. Armağan Beytullah Özer, 84. Barış Bakır



Teknik Sorumlu

Kadir Akbulut



Goller

Muhammet Yılmaz,83.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Burhanettin Çakırefe 20.dk, Sarı Kart Kadir Mert Örentepe 49.dk



Oyundan Çıkanlar

Burhanettin Çakırefe 46.dk, Yasin Hatipoğlu 53.dk, Ali Zorlu 79.dk, Sabri Can Gülle 68.dk



Oyuna Girenler

Muhammet Yılmaz 46.dk, Ali Zorlu 53.dk, Alihan Bel 79.dk, Barış Bakır 68.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 30 19 9 2 60 27 66 33 2 Esenler Erokspor 30 18 7 5 56 23 61 33 3 İçel İdmanyurdu Spor 30 14 9 7 39 24 51 15 4 Çatalcaspor 30 12 10 8 33 29 46 4 5 Isparta 32 Spor 30 12 8 10 45 34 44 11 6 Çarşambaspor 30 11 11 8 37 27 44 10 7 Şile Yıldızspor 31 11 9 11 37 38 42 -1 8 Karşıyaka 30 11 7 12 34 38 40 -4 9 Erbaaspor 30 11 6 13 28 31 39 -3 10 Batman Petrolspor 30 9 12 9 23 26 39 -3 11 Osmaniyespor FK 30 11 8 11 32 30 41 2 12 Elazığ Karakoçan FK 30 8 13 9 31 34 37 -3 13 Altındağspor 30 9 10 11 28 32 37 -4 14 Cizrespor 30 6 12 12 26 51 30 -25 15 Arhavispor 30 6 9 15 20 42 27 -22 16 Gölcükspor 30 7 5 18 22 39 26 -17 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

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