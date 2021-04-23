2020-2021 Esenler Erokspor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Esenler Erokspor, Çatalcaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Esenler Erokspor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Esenler Erokspor ve Çatalcaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Çatalcaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul - Esenler stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Esenler Erokspor - Çatalcaspor maçının skoru ne oldu?
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Esenler Erokspor Çatalcaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul - Esenler
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Esenler Erokspor Çatalcaspor Maçının Hakemleri
Serhad Ürkmez(hakem), Murat Güçlü(1. Yardımcı Hakem), Şafak Nalbantoğlu(2. Yardımcı Hakem), Onur Can Dolğun(dördüncü Hakem)
Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 9. Mert Somay, 16. Berk Taşkın, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 18. Hüseyin Afkan, 20. Aziz Kızılgün, 22. Muammer Sarıkaya, 30. Erdinç Karakaş, 41. Onur Öztonga, 55. Aziz Aksoy, 59. Taygun Vurgun
Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 3. Cenk Doğan, 11. Enes Soy, 23. Murat Kayalı, 34. Furkan Şahin, 92. İdris Furat
Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel
Goller
Aziz Kızılgün,32.dk (f), Aziz Aksoy,60.dk (f), Enes Soy,90+3.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mert Somay 37.dk, Sarı Kart Erdinç Karakaş 43.dk, Sarı Kart Berk Taşkın 65.dk
Oyundan Çıkanlar
Mert Somay 76.dk, Hüseyin Afkan 87.dk
Oyuna Girenler
Enes Soy 76.dk, Murat Kayalı 87.dk
Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 2. Sabri Can Gülle, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 9. Burhanettin Çakırefe, 34. Kadir Mert Örentepe, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 88. Mehmet Fatih Dündar, 99. Yusuf Atasoy
Yedekler
52. Onur Güney, 7. Muhammet Yılmaz, 8. Ali Zorlu, 11. Alihan Bel, 33. Kevin Çağtay Öcal, 57. Armağan Beytullah Özer, 84. Barış Bakır
Teknik Sorumlu
Kadir Akbulut
Goller
Muhammet Yılmaz,83.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Burhanettin Çakırefe 20.dk, Sarı Kart Kadir Mert Örentepe 49.dk
Oyundan Çıkanlar
Burhanettin Çakırefe 46.dk, Yasin Hatipoğlu 53.dk, Ali Zorlu 79.dk, Sabri Can Gülle 68.dk
Oyuna Girenler
Muhammet Yılmaz 46.dk, Ali Zorlu 53.dk, Alihan Bel 79.dk, Barış Bakır 68.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|30
|19
|9
|2
|60
|27
|66
|33
|2
|Esenler Erokspor
|30
|18
|7
|5
|56
|23
|61
|33
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|30
|14
|9
|7
|39
|24
|51
|15
|4
|Çatalcaspor
|30
|12
|10
|8
|33
|29
|46
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|30
|12
|8
|10
|45
|34
|44
|11
|6
|Çarşambaspor
|30
|11
|11
|8
|37
|27
|44
|10
|7
|Şile Yıldızspor
|31
|11
|9
|11
|37
|38
|42
|-1
|8
|Karşıyaka
|30
|11
|7
|12
|34
|38
|40
|-4
|9
|Erbaaspor
|30
|11
|6
|13
|28
|31
|39
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|30
|9
|12
|9
|23
|26
|39
|-3
|11
|Osmaniyespor FK
|30
|11
|8
|11
|32
|30
|41
|2
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|30
|8
|13
|9
|31
|34
|37
|-3
|13
|Altındağspor
|30
|9
|10
|11
|28
|32
|37
|-4
|14
|Cizrespor
|30
|6
|12
|12
|26
|51
|30
|-25
|15
|Arhavispor
|30
|6
|9
|15
|20
|42
|27
|-22
|16
|Gölcükspor
|30
|7
|5
|18
|22
|39
|26
|-17
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|18.04.2021
|Elazığ Belediyespor
|Yalovaspor
|18.04.2021
|Erokspor
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Yalovaspor
|21.04.2021
|Altındağspor
|4-2
|Karşıyaka
|21.04.2021
|Osmaniyespor FK
|1-1
|Somaspor
|21.04.2021
|Erbaaspor
|0-0
|Çarşambaspor
|21.04.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Gölcükspor
|1-1
|Cizrespor
|21.04.2021
|Isparta 32 Spor
|4-0
|Arhavispor
|21.04.2021
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Batman Petrolspor