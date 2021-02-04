2020-2021 Esenler Erokspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Esenler Erokspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Esenler Erokspor ve Karşıyaka karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 19. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Karşıyaka ile 04.02.2021 13:00'da karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Esenler Erokspor - Karşıyaka maçının skoru ne oldu? Esenler Erokspor, Karşıyaka Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Esenler Erokspor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.02.2021 13:00



Esenler Erokspor Karşıyaka Maçının Hakemleri

Sabit Selvi(hakem), Şefik Öner(1. Yardımcı Hakem), Kağan Yıldızlar(2. Yardımcı Hakem), Engin Uğur(dördüncü Hakem)

Esenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11

98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 11. Enes Soy, 16. Berk Taşkın, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 19. Muharrem Öner, 23. Murat Kayalı, 30. Erdinç Karakaş, 20. Aziz Kızılgün, 59. Taygun Vurgun, 70. Samet Dağlı



Yedekler

40. Yaren İzzet Sözer, 18. Hüseyin Afkan, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 22. Muammer Sarıkaya, 41. Onur Öztonga, 53. Can Muhammet Vural, 9. Mert Somay



Teknik Sorumlu

Selahaddin Dinçel



Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 48. Onur Kıntaş, 99. İlyas Kahraman



Yedekler

89. Mehmet Aksoy, 10. Battal Demirbilek, 14. Özkan Duman, 15. Oğuz Erk, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 25. Caner Cengiz



Teknik Sorumlu





Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 18 11 6 1 36 16 39 20 2 Esenler Erokspor 18 11 3 4 33 16 36 17 3 İçel İdmanyurdu Spor 18 10 5 3 27 10 35 17 4 Isparta 32 Spor 18 9 5 4 31 18 32 13 5 Çatalcaspor 18 9 5 4 22 16 32 6 6 Çarşambaspor 18 8 7 3 24 13 31 11 7 Karşıyaka 18 8 5 5 21 15 29 6 8 Şile Yıldızspor 18 6 6 6 23 24 24 -1 9 Altındağspor 17 6 5 6 14 16 23 -2 10 Osmaniyespor FK 18 7 3 8 20 20 24 0 11 Elazığ Karakoçan FK 18 4 8 6 12 16 20 -4 12 Gölcükspor 18 5 4 9 9 17 19 -8 13 Batman Petrolspor 18 4 6 8 11 20 18 -9 14 Erbaaspor 18 4 4 10 14 24 16 -10 15 Cizrespor 17 3 4 10 11 37 13 -26 16 Arhavispor 18 3 3 12 12 27 12 -15 17 Yalovaspor 18 2 5 11 14 29 11 -15

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