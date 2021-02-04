2020-2021 Esenler Erokspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Esenler Erokspor, Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Esenler Erokspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Esenler Erokspor ve Karşıyaka karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 19. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Karşıyaka ile 04.02.2021 13:00'da karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Esenler Erokspor - Karşıyaka maçının skoru ne oldu?
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Esenler Erokspor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.02.2021 13:00
Esenler Erokspor Karşıyaka Maçının Hakemleri
Sabit Selvi(hakem), Şefik Öner(1. Yardımcı Hakem), Kağan Yıldızlar(2. Yardımcı Hakem), Engin Uğur(dördüncü Hakem)
Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 11. Enes Soy, 16. Berk Taşkın, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 19. Muharrem Öner, 23. Murat Kayalı, 30. Erdinç Karakaş, 20. Aziz Kızılgün, 59. Taygun Vurgun, 70. Samet Dağlı
Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 18. Hüseyin Afkan, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 22. Muammer Sarıkaya, 41. Onur Öztonga, 53. Can Muhammet Vural, 9. Mert Somay
Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 48. Onur Kıntaş, 99. İlyas Kahraman
Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 10. Battal Demirbilek, 14. Özkan Duman, 15. Oğuz Erk, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 25. Caner Cengiz
Teknik Sorumlu
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|18
|11
|6
|1
|36
|16
|39
|20
|2
|Esenler Erokspor
|18
|11
|3
|4
|33
|16
|36
|17
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|18
|10
|5
|3
|27
|10
|35
|17
|4
|Isparta 32 Spor
|18
|9
|5
|4
|31
|18
|32
|13
|5
|Çatalcaspor
|18
|9
|5
|4
|22
|16
|32
|6
|6
|Çarşambaspor
|18
|8
|7
|3
|24
|13
|31
|11
|7
|Karşıyaka
|18
|8
|5
|5
|21
|15
|29
|6
|8
|Şile Yıldızspor
|18
|6
|6
|6
|23
|24
|24
|-1
|9
|Altındağspor
|17
|6
|5
|6
|14
|16
|23
|-2
|10
|Osmaniyespor FK
|18
|7
|3
|8
|20
|20
|24
|0
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|18
|4
|8
|6
|12
|16
|20
|-4
|12
|Gölcükspor
|18
|5
|4
|9
|9
|17
|19
|-8
|13
|Batman Petrolspor
|18
|4
|6
|8
|11
|20
|18
|-9
|14
|Erbaaspor
|18
|4
|4
|10
|14
|24
|16
|-10
|15
|Cizrespor
|17
|3
|4
|10
|11
|37
|13
|-26
|16
|Arhavispor
|18
|3
|3
|12
|12
|27
|12
|-15
|17
|Yalovaspor
|18
|2
|5
|11
|14
|29
|11
|-15
Fikstür
|04.02.0021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Çarşambaspor
|04.02.0021
|Yalovaspor
|0-0
|Arhavispor
|04.02.0021
|Cizrespor
|0-1
|Çatalcaspor
|04.02.0021
|Osmaniyespor FK
|3-2
|Şile Yıldızspor
|04.02.0021
|Isparta 32 Spor
|2-0
|Batman Petrolspor
|04.02.0021
|Esenler Erokspor
|1-0
|Karşıyaka
|04.02.0021
|Erbaaspor
|2-2
|İçel İdmanyurdu Spor
|04.02.0021
|Gölcükspor
|0-0
|Somaspor
|31.01.2021
|Erokspor
|Karşıyaka
|31.01.2021
|Elazığ Belediyespor
|Çarşambaspor