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2020-2021 Esenler Erokspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Esenler Erokspor, Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Esenler Erokspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Esenler Erokspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Esenler Erokspor ve Karşıyaka karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  19. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Karşıyaka ile 04.02.2021 13:00'da karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Esenler Erokspor - Karşıyaka maçının skoru ne oldu?

Esenler Erokspor, Karşıyaka Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Esenler Erokspor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.02.2021 13:00

Esenler Erokspor Karşıyaka Maçının Hakemleri
Sabit Selvi(hakem), Şefik Öner(1. Yardımcı Hakem), Kağan Yıldızlar(2. Yardımcı Hakem), Engin Uğur(dördüncü Hakem)

ESENLER EROKSPOREsenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 11. Enes Soy, 16. Berk Taşkın, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 19. Muharrem Öner, 23. Murat Kayalı, 30. Erdinç Karakaş, 20. Aziz Kızılgün, 59. Taygun Vurgun, 70. Samet Dağlı

Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 18. Hüseyin Afkan, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 22. Muammer Sarıkaya, 41. Onur Öztonga, 53. Can Muhammet Vural, 9. Mert Somay

Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel
 

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 48. Onur Kıntaş, 99. İlyas Kahraman

Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 10. Battal Demirbilek, 14. Özkan Duman, 15. Oğuz Erk, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 25. Caner Cengiz

Teknik Sorumlu

 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor18116136163920
2Esenler Erokspor18113433163617
3İçel İdmanyurdu Spor18105327103517
4Isparta 32 Spor1895431183213
5Çatalcaspor189542216326
6Çarşambaspor1887324133111
7Karşıyaka188552115296
8Şile Yıldızspor18666232424-1
9Altındağspor17656141623-2
10Osmaniyespor FK187382020240
11Elazığ Karakoçan FK18486121620-4
12Gölcükspor1854991719-8
13Batman Petrolspor18468112018-9
14Erbaaspor184410142416-10
15Cizrespor173410113713-26
16Arhavispor183312122712-15
17Yalovaspor182511142911-15

Fikstür

04.02.0021Elazığ Karakoçan FK1-1Çarşambaspor
04.02.0021Yalovaspor0-0Arhavispor
04.02.0021Cizrespor0-1Çatalcaspor
04.02.0021Osmaniyespor FK3-2Şile Yıldızspor
04.02.0021Isparta 32 Spor2-0Batman Petrolspor
04.02.0021Esenler Erokspor1-0Karşıyaka
04.02.0021Erbaaspor2-2İçel İdmanyurdu Spor
04.02.0021Gölcükspor0-0Somaspor
31.01.2021Erokspor Karşıyaka
31.01.2021Elazığ Belediyespor Çarşambaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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