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2020-2021 Esenler Erokspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Esenler Erokspor, Osmaniyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Esenler Erokspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Esenler Erokspor, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Esenler Erokspor ve Osmaniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grupta  7. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Osmaniyespor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vefa Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Vefa Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Özer Özden(hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(1. Yardımcı Hakem), Recep Güneş(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Bulut(dördüncü Hakem)

ESENLER EROKSPOREsenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 19. Muharrem Öner, 4. Yiğitcan Gölboyu, 16. Berk Taşkın, 3. Cenk Doğan, 22. Muammer Sarıkaya, 23. Murat Kayalı, 10. Onur Alkan, 7. Abdurrahman Kuyucu, 11. Enes Soy, 17. Abuzer Gaffar Toplu

Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 99. Recep Kalkan, 21. Hakkı Türker, 15. Emre Turan, 55. Aziz Aksoy, 18. Hüseyin Afkan, 9. Mert Somay

Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel
 

OSMANİYESPOROsmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11
13. Mesut Balkan, 80. Onur Kızıltaş, 20. Hamit Bayraktar, 15. Kerim Bölük, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 61. Soner Birinci, 30. Yavuz Koç, 76. Bekir Can Kara, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 25. Sırat Yeşilördek, 9. Halil İbrahim Cenik

Yedekler
99. Berkan Tanrınıan, 5. Ali Emre Erhal, 23. Erkan Çam, 10. Tolga Şahin, 55. Samet Efe Balçık, 22. Atakan Ekiz, 48. Erenyiğit Yılmaz

Teknik Sorumlu
Recep Aydemir

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka6510135168
2Somaspor6420104146
3Çatalcaspor5401116125
4Batman Petrolspor640285123
5Çarşambaspor6321113118
6İçel İdmanyurdu Spor532061115
7Esenler Erokspor731387101
8Isparta 32 Spor62229782
9Elazığ Karakoçan FK62226680
10Şile Yıldızspor6141567-1
11Gölcükspor6123355-2
12Erbaaspor5113364-3
13Arhavispor51135104-5
14Altındağspor5113274-5
15Yalovaspor60245122-7
16Cizrespor50143141-11
17Osmaniyespor FK5104483-4

Fikstür

25.10.2020Erokspor Osmaniyespor FK
25.10.2020Elazığ Belediyespor Şile Yıldızspor
31.10.2020Esenler Erokspor2-1Osmaniyespor FK
01.11.2020Elazığ Karakoçan FK Şile Yıldızspor
01.11.2020Yalovaspor İçel İdmanyurdu Spor
01.11.2020Isparta 32 Spor Erbaaspor
01.11.2020Çatalcaspor Karşıyaka
01.11.2020Cizrespor Batman Petrolspor
01.11.2020Arhavispor Somaspor
01.11.2020Gölcükspor Altındağspor
Tayfun Altuntaş
Editör


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