2020-2021 Esenler Erokspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Esenler Erokspor, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Esenler Erokspor ve Osmaniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grupta 7. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Osmaniyespor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vefa Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Vefa Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Özer Özden(hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(1. Yardımcı Hakem), Recep Güneş(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Bulut(dördüncü Hakem)

Esenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11

98. Ercüment Kafkasyalı, 19. Muharrem Öner, 4. Yiğitcan Gölboyu, 16. Berk Taşkın, 3. Cenk Doğan, 22. Muammer Sarıkaya, 23. Murat Kayalı, 10. Onur Alkan, 7. Abdurrahman Kuyucu, 11. Enes Soy, 17. Abuzer Gaffar Toplu



Yedekler

40. Yaren İzzet Sözer, 99. Recep Kalkan, 21. Hakkı Türker, 15. Emre Turan, 55. Aziz Aksoy, 18. Hüseyin Afkan, 9. Mert Somay



Teknik Sorumlu

Selahaddin Dinçel



Osmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11

13. Mesut Balkan, 80. Onur Kızıltaş, 20. Hamit Bayraktar, 15. Kerim Bölük, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 61. Soner Birinci, 30. Yavuz Koç, 76. Bekir Can Kara, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 25. Sırat Yeşilördek, 9. Halil İbrahim Cenik



Yedekler

99. Berkan Tanrınıan, 5. Ali Emre Erhal, 23. Erkan Çam, 10. Tolga Şahin, 55. Samet Efe Balçık, 22. Atakan Ekiz, 48. Erenyiğit Yılmaz



Teknik Sorumlu

Recep Aydemir

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 6 5 1 0 13 5 16 8 2 Somaspor 6 4 2 0 10 4 14 6 3 Çatalcaspor 5 4 0 1 11 6 12 5 4 Batman Petrolspor 6 4 0 2 8 5 12 3 5 Çarşambaspor 6 3 2 1 11 3 11 8 6 İçel İdmanyurdu Spor 5 3 2 0 6 1 11 5 7 Esenler Erokspor 7 3 1 3 8 7 10 1 8 Isparta 32 Spor 6 2 2 2 9 7 8 2 9 Elazığ Karakoçan FK 6 2 2 2 6 6 8 0 10 Şile Yıldızspor 6 1 4 1 5 6 7 -1 11 Gölcükspor 6 1 2 3 3 5 5 -2 12 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 13 Arhavispor 5 1 1 3 5 10 4 -5 14 Altındağspor 5 1 1 3 2 7 4 -5 15 Yalovaspor 6 0 2 4 5 12 2 -7 16 Cizrespor 5 0 1 4 3 14 1 -11 17 Osmaniyespor FK 5 1 0 4 4 8 3 -4

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