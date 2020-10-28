2020-2021 Eyüpspor, Pendikspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Eyüpspor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Eyüpspor ve Pendikspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Eyüpspor sahasında Pendikspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Eyüpspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Eyüp Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Necati Selçuk Şahin(hakem), Yavuz Bahadır Ordu(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Susuz(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Haymana(dördüncü Hakem)

Eyüpspor

Eyüpspor İlk 11

15. Emrullah Şalk, 53. Bülent Uzun, 4. Doğan Can Otman, 7. Sadık Baş, 8. Muhammed Akarslan, 11. Okan Baydemir, 13. Serdar Cansu, 6. Mikail Okyar, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 61. Taha Balcı



Yedekler

1. Alp Tutar, 5. Yasin Yener, 3. Muharrem Doğan, 9. Murat Yılmaz, 10. Onur Eriş, 16. Taha Can Velioğlu, 18. Mertcan Açıkgöz, 19. Artun Akçakın, 21. Muhammet Yeşil, 77. Uğur Akdemir



Teknik Sorumlu

Zafer Turan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Pendikspor

Pendikspor İlk 11

61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 6. Özgür İleri, 10. Ömer Can Sokullu, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 12. Özgür Çelik, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu



Yedekler

13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 9. Enis Durak, 15. Fatih Cerlek, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 21. Oktay Balcı, 29. Mertcan Akkaya, 52. Emirhan Çağlayan



Teknik Sorumlu

Hüseyin Kalpar



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 7 6 0 1 8 4 18 4 2 Eyüpspor 7 5 1 1 13 6 16 7 3 Serik Belediyespor 7 4 2 1 11 4 14 7 4 Tarsus İdman Yurdu 7 3 3 1 14 10 12 4 5 Van Spor 7 3 3 1 5 4 12 1 6 Karacabey Belediyespor 7 3 2 2 8 5 11 3 7 Etimesgut Belediyespor 7 3 2 2 7 4 11 3 8 Kırşehir Belediyespor 7 3 2 2 6 5 11 1 9 Kırklarelispor 7 2 4 1 7 2 10 5 10 Sakaryaspor 7 2 4 1 7 6 10 1 11 Elazığspor 7 3 1 3 9 11 10 -2 12 Bayburt Özel İdare Spor 6 3 0 3 6 6 9 0 13 Mamak FK 7 2 2 3 6 10 8 -4 14 Pendikspor 7 2 1 4 10 9 7 1 15 1922 Konyaspor 7 2 1 4 6 5 7 1 16 Pazarspor 7 2 1 4 10 16 7 -6 17 Sivas Belediyespor 6 1 3 2 9 9 6 0 18 Bodrumspor 7 1 2 4 8 10 5 -2 19 Kastamonuspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 20 Kardemir Karabükspor 7 0 0 7 3 20 0 -17

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