2020-2021 Eyüpspor, Pendikspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Eyüpspor, Pendikspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Eyüpspor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Eyüpspor ve Pendikspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Eyüpspor sahasında Pendikspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Eyüpspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
Eyüp Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Necati Selçuk Şahin(hakem), Yavuz Bahadır Ordu(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Susuz(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Haymana(dördüncü Hakem)
Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 53. Bülent Uzun, 4. Doğan Can Otman, 7. Sadık Baş, 8. Muhammed Akarslan, 11. Okan Baydemir, 13. Serdar Cansu, 6. Mikail Okyar, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 61. Taha Balcı
Yedekler
1. Alp Tutar, 5. Yasin Yener, 3. Muharrem Doğan, 9. Murat Yılmaz, 10. Onur Eriş, 16. Taha Can Velioğlu, 18. Mertcan Açıkgöz, 19. Artun Akçakın, 21. Muhammet Yeşil, 77. Uğur Akdemir
Teknik Sorumlu
Zafer Turan
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Pendikspor İlk 11
61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 6. Özgür İleri, 10. Ömer Can Sokullu, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 12. Özgür Çelik, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu
Yedekler
13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 9. Enis Durak, 15. Fatih Cerlek, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 21. Oktay Balcı, 29. Mertcan Akkaya, 52. Emirhan Çağlayan
Teknik Sorumlu
Hüseyin Kalpar
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Turgutluspor
|7
|6
|0
|1
|8
|4
|18
|4
|2
|Eyüpspor
|7
|5
|1
|1
|13
|6
|16
|7
|3
|Serik Belediyespor
|7
|4
|2
|1
|11
|4
|14
|7
|4
|Tarsus İdman Yurdu
|7
|3
|3
|1
|14
|10
|12
|4
|5
|Van Spor
|7
|3
|3
|1
|5
|4
|12
|1
|6
|Karacabey Belediyespor
|7
|3
|2
|2
|8
|5
|11
|3
|7
|Etimesgut Belediyespor
|7
|3
|2
|2
|7
|4
|11
|3
|8
|Kırşehir Belediyespor
|7
|3
|2
|2
|6
|5
|11
|1
|9
|Kırklarelispor
|7
|2
|4
|1
|7
|2
|10
|5
|10
|Sakaryaspor
|7
|2
|4
|1
|7
|6
|10
|1
|11
|Elazığspor
|7
|3
|1
|3
|9
|11
|10
|-2
|12
|Bayburt Özel İdare Spor
|6
|3
|0
|3
|6
|6
|9
|0
|13
|Mamak FK
|7
|2
|2
|3
|6
|10
|8
|-4
|14
|Pendikspor
|7
|2
|1
|4
|10
|9
|7
|1
|15
|1922 Konyaspor
|7
|2
|1
|4
|6
|5
|7
|1
|16
|Pazarspor
|7
|2
|1
|4
|10
|16
|7
|-6
|17
|Sivas Belediyespor
|6
|1
|3
|2
|9
|9
|6
|0
|18
|Bodrumspor
|7
|1
|2
|4
|8
|10
|5
|-2
|19
|Kastamonuspor
|7
|1
|2
|4
|7
|14
|5
|-7
|20
|Kardemir Karabükspor
|7
|0
|0
|7
|3
|20
|0
|-17
Fikstür
|28.10.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Kardemir Karabükspor
|28.10.2020
|1922 Konyaspor
|3-0
|Elazığspor
|28.10.2020
|Van Spor
|1-1
|Bodrumspor
|28.10.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Başkent Akademi FK
|28.10.2020
|Sakaryaspor
|2-2
|Sivas Belediyespor
|28.10.2020
|Pazarspor
|1-1
|Karacabey Belediyespor
|28.10.2020
|Kırklarelispor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|28.10.2020
|Kastamonuspor
|1-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|28.10.2020
|Eyüpspor
|1-0
|Pendikspor
|28.10.2020
|Etimesgut Belediyespor
|2-0
|Serik Belediyespor