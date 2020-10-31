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2020-2021 Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 5-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 6. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 30.10.2020 20:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kaç kaç bitti?

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Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:

FATİH KARAGÜMRÜK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Fatih Karagümrük Büyükşehir Belediye Erzurumspor
5 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.10.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Fırat Aydınus(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Kemal Yılmaz(avar)

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 87. Ervın Zukanovıc, 92. Aatıf Chahechouhe

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 7. Brahim Darri, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Papa Alıoune Ndıaye,11.dk (f), Lucas Rodrıgo Bıglıa,28.dk (p), Papa Alıoune Ndıaye,45+4.dk (f), Alassane Ndao,71.dk (f), Erik Sabo,90+1.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Jure Balkovec 15.dk

Oyundan Çıkanlar

Aatıf Chahechouhe 79.dk, Papa Alıoune Ndıaye 79.dk, Alassane Ndao 85.dk, Artur Adam Sobıech 85.dk, Lucas Rodrıgo Bıglıa 90.dk

Oyuna Girenler

Brahim Darri 79.dk, Zeki Yıldırım 79.dk, Ramazan Civelek 85.dk, Mevlüt Erdinç 85.dk, Koray Altınay 90.dk

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 19. İbrahim Akdağ, 22. Leo Schwechlen, 17. Emrah Başsan, 20. Mitchell Glenn Donald, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 10. Jugurtha Hamroun, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 57. Batuhan Ünsal, 3. İbrahim Sıssoko, 77. Mehmet Murat Uçar, 5. Hasan Hatipoğlu, 53. Mucahit Albayrak, 25. Armando Sadiku, 13. Petrus Boumal Mayega, 88. Osman Çelik, 23. Gökhan Kardeş

Teknik Sorumlu

Mehmet Özdilek

Goller

Rıcardo Jorge Pıres Gomes,90.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Arturo Rafeal Mina Meza 21.dk

Oyundan Çıkanlar

Jugurtha Hamroun 46.dk, Arturo Rafeal Mina Meza 33.dk

Oyuna Girenler

Petrus Boumal Mayega 46.dk, Hasan Hatipoğlu 33.dk

Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor65101521613
2Fenerbahçe6420105145
3Fatih Karagümrük7322148116
4Kasımpaşa732286112
5Galatasaray631285103
6Çaykur Rizespor62229881
7Antalyaspor6222688-2
8Yeni Malatyaspor6222698-3
9Göztepe614110773
10Başakşehir FK62137770
11Beşiktaş5212897-1
12Gaziantep FK6141897-1
13Sivasspor5212567-1
14BB Erzurumspor62138117-3
15Hatayspor4211367-3
16Konyaspor51315362
17Kayserispor5203486-4
18Trabzonspor71249145-5
19Denizlispor61235105-5
20Gençlerbirliği5113364-3
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları

23.10.2020Kasımpaşa0-0Göztepe
24.10.2020BB Erzurumspor1-2Galatasaray
24.10.2020MKE AnkaragücüP-PHatayspor
24.10.2020Gaziantep FK1-0Konyaspor
24.10.2020Başakşehir FK5-1Antalyaspor
25.10.2020Yeni Malatyaspor2-1Gençlerbirliği
25.10.2020Alanyaspor2-0Fatih Karagümrük
25.10.2020Fenerbahçe3-1Trabzonspor
26.10.2020Sivasspor0-2Çaykur Rizespor
26.10.2020Denizlispor2-3Beşiktaş


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