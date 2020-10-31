2020-2021 Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 5-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 6. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 30.10.2020 20:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu: Fatih Karagümrük Büyükşehir Belediye Erzurumspor 5 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.10.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Fırat Aydınus(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Kemal Yılmaz(avar)

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 87. Ervın Zukanovıc, 92. Aatıf Chahechouhe

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 7. Brahim Darri, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Papa Alıoune Ndıaye,11.dk (f), Lucas Rodrıgo Bıglıa,28.dk (p), Papa Alıoune Ndıaye,45+4.dk (f), Alassane Ndao,71.dk (f), Erik Sabo,90+1.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Jure Balkovec 15.dk

Oyundan Çıkanlar

Aatıf Chahechouhe 79.dk, Papa Alıoune Ndıaye 79.dk, Alassane Ndao 85.dk, Artur Adam Sobıech 85.dk, Lucas Rodrıgo Bıglıa 90.dk

Oyuna Girenler

Brahim Darri 79.dk, Zeki Yıldırım 79.dk, Ramazan Civelek 85.dk, Mevlüt Erdinç 85.dk, Koray Altınay 90.dk

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 19. İbrahim Akdağ, 22. Leo Schwechlen, 17. Emrah Başsan, 20. Mitchell Glenn Donald, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 10. Jugurtha Hamroun, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 57. Batuhan Ünsal, 3. İbrahim Sıssoko, 77. Mehmet Murat Uçar, 5. Hasan Hatipoğlu, 53. Mucahit Albayrak, 25. Armando Sadiku, 13. Petrus Boumal Mayega, 88. Osman Çelik, 23. Gökhan Kardeş

Teknik Sorumlu

Mehmet Özdilek

Goller

Rıcardo Jorge Pıres Gomes,90.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Arturo Rafeal Mina Meza 21.dk

Oyundan Çıkanlar

Jugurtha Hamroun 46.dk, Arturo Rafeal Mina Meza 33.dk

Oyuna Girenler

Petrus Boumal Mayega 46.dk, Hasan Hatipoğlu 33.dk

Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 6 5 1 0 15 2 16 13 2 Fenerbahçe 6 4 2 0 10 5 14 5 3 Fatih Karagümrük 7 3 2 2 14 8 11 6 4 Kasımpaşa 7 3 2 2 8 6 11 2 5 Galatasaray 6 3 1 2 8 5 10 3 6 Çaykur Rizespor 6 2 2 2 9 8 8 1 7 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 8 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3 9 Göztepe 6 1 4 1 10 7 7 3 10 Başakşehir FK 6 2 1 3 7 7 7 0 11 Beşiktaş 5 2 1 2 8 9 7 -1 12 Gaziantep FK 6 1 4 1 8 9 7 -1 13 Sivasspor 5 2 1 2 5 6 7 -1 14 BB Erzurumspor 6 2 1 3 8 11 7 -3 15 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 16 Konyaspor 5 1 3 1 5 3 6 2 17 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 6 -4 18 Trabzonspor 7 1 2 4 9 14 5 -5 19 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 5 -5 20 Gençlerbirliği 5 1 1 3 3 6 4 -3 21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 1 -4

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları