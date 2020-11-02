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2020-2021 Fatsa Belediyespor 0 - 0 Kemerspor 2003 / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Kemerspor 2003 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Fatsa Belediyespor 0 - 0 Kemerspor 2003 / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Kemerspor 2003 ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Fatsa Belediyespor ve Kemerspor 2003 taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Kemerspor 2003 ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Fatsa Belediyespor - Kemerspor 2003 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Fatsa İlçe Stadı - Ordu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Batuhan Bayar(hakem), Mücahit Değermenci(1. Yardımcı Hakem), Deniz Demirel(2. Yardımcı Hakem), Ali Koç(dördüncü Hakem)

FATSA BELEDİYESPORFatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 4. Enver Yıldız, 3. Gökhan Açıkgöz, 11. Mehmet Seçme, 5. Rıdvan Sönmez, 47. Muhammed Burak Çelik, 23. Emre Usta, 88. Rıdvan Sağlam, 7. Haci Şükrü Çiçek, 21. Kemal Bolat, 17. Fatih Arat

Yedekler
75. Kadir Balcı, 6. Emrah Günaydın, 14. Doğukan Bulut, 99. Bilal Can İner, 8. Onur Hafızoğlu, 28. Cevatcan Ekinci, 61. Yiğit Köse

Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KEMERSPOR 2003Kemerspor 2003

Kemerspor 2003 İlk 11
22. Fatih Öztürk, 10. Deniz Ataç, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 8. Mert Çölgeçen, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 11. Yasin Poyraz, 34. Mehmet Kılıç, 77. Sercan Bıyıklı, 80. Gökhan Çamur

Yedekler
70. Osman Tepe, 3. Berkay Sizer, 4. Erdin Üzer, 9. Cem Ünal, 27. Hasan Can Yalçıntekin, 72. Mehmet Bayram, 88. Talha Bulut

Teknik Sorumlu
Onur Tuncer

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor7601103187
21928 Bucaspor7511145169
3Arnavutköy Belediye742196143
4Fatsa Belediyespor741285133
5Çankaya FK640286122
6Belediye Derincespor724186102
7Edirnespor7313101110-1
8Artvin Hopaspor731391010-1
9Ofspor52218781
10Kızılcabölükspor7223101080
11Yeşilyurt Belediyespor62138771
12Nevşehir Belediyespor7214587-3
131877 Alemdağspor71335106-5
14Kemerspor 200371246105-4
15Payasspor7124595-4
16Manisaspor70164141-10

Fikstür

01.11.00201877 Alemdağspor1-11928 Bucaspor
01.11.0020Yeşilyurt Belediyespor0-1Diyarbekirspor
01.11.0020Nevşehir Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
01.11.0020Kızılcabölükspor1-1Belediye Derincespor
01.11.0020Fatsa Belediyespor0-0Kemerspor 2003
01.11.0020Edirnespor2-2Payasspor
01.11.0020Artvin Hopaspor1-0Manisaspor
02.11.0020Çankaya FKP-POfspor


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