2020-2021 Fatsa Belediyespor 0 - 0 Kemerspor 2003 / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Kemerspor 2003 ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Fatsa Belediyespor ve Kemerspor 2003 taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Kemerspor 2003 ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Fatsa Belediyespor - Kemerspor 2003 maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Fatsa İlçe Stadı - Ordu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Batuhan Bayar(hakem), Mücahit Değermenci(1. Yardımcı Hakem), Deniz Demirel(2. Yardımcı Hakem), Ali Koç(dördüncü Hakem)

Fatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11

1. Ömürcan Çavuşoğlu, 4. Enver Yıldız, 3. Gökhan Açıkgöz, 11. Mehmet Seçme, 5. Rıdvan Sönmez, 47. Muhammed Burak Çelik, 23. Emre Usta, 88. Rıdvan Sağlam, 7. Haci Şükrü Çiçek, 21. Kemal Bolat, 17. Fatih Arat



Yedekler

75. Kadir Balcı, 6. Emrah Günaydın, 14. Doğukan Bulut, 99. Bilal Can İner, 8. Onur Hafızoğlu, 28. Cevatcan Ekinci, 61. Yiğit Köse



Teknik Sorumlu

Murathan Karagöl



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Kemerspor 2003

Kemerspor 2003 İlk 11

22. Fatih Öztürk, 10. Deniz Ataç, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 8. Mert Çölgeçen, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 11. Yasin Poyraz, 34. Mehmet Kılıç, 77. Sercan Bıyıklı, 80. Gökhan Çamur



Yedekler

70. Osman Tepe, 3. Berkay Sizer, 4. Erdin Üzer, 9. Cem Ünal, 27. Hasan Can Yalçıntekin, 72. Mehmet Bayram, 88. Talha Bulut



Teknik Sorumlu

Onur Tuncer



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 7 6 0 1 10 3 18 7 2 1928 Bucaspor 7 5 1 1 14 5 16 9 3 Arnavutköy Belediye 7 4 2 1 9 6 14 3 4 Fatsa Belediyespor 7 4 1 2 8 5 13 3 5 Çankaya FK 6 4 0 2 8 6 12 2 6 Belediye Derincespor 7 2 4 1 8 6 10 2 7 Edirnespor 7 3 1 3 10 11 10 -1 8 Artvin Hopaspor 7 3 1 3 9 10 10 -1 9 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 10 Kızılcabölükspor 7 2 2 3 10 10 8 0 11 Yeşilyurt Belediyespor 6 2 1 3 8 7 7 1 12 Nevşehir Belediyespor 7 2 1 4 5 8 7 -3 13 1877 Alemdağspor 7 1 3 3 5 10 6 -5 14 Kemerspor 2003 7 1 2 4 6 10 5 -4 15 Payasspor 7 1 2 4 5 9 5 -4 16 Manisaspor 7 0 1 6 4 14 1 -10

Fikstür