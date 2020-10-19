2020-2021 Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 19.10.2020 20:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: Galatasaray Aytemiz Alanyaspor 1 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.10.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Serkan Ok(avar)

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

99. Fatih Öztürk, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 14. Martın Lınnes, 20. Emre Akbaba, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç

Yedekler

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 10. Younes Belhanda, 15. Ryan Henk Donk, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 23. Emre Taşdemir, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

1. Ufuk Ceylan, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 5 4 1 0 13 2 13 11 2 Fenerbahçe 5 3 2 0 7 4 11 3 3 Fatih Karagümrük 5 2 2 1 9 5 8 4 4 Antalyaspor 5 2 2 1 5 3 8 2 5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 2 6 Galatasaray 5 2 1 2 6 4 7 2 7 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 1 8 Kasımpaşa 5 2 1 2 4 3 7 1 9 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 10 Göztepe 5 1 3 1 10 7 6 3 11 Konyaspor 4 1 3 0 5 2 6 3 12 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 6 -4 13 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1 14 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2 15 Yeni Malatyaspor 5 1 2 2 4 8 5 -4 16 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4 17 Gaziantep FK 5 0 4 1 7 9 4 -2 18 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 4 -2 19 Gençlerbirliği 4 1 1 2 2 4 4 -2 20 Başakşehir FK 5 1 1 3 2 6 4 -4 21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 1 -4

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları