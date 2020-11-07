2020-2021 Gaziantep, Beşiktaş maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Gaziantep, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Gaziantep ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 7. hafta maçında Gaziantep sahasında Beşiktaş ile 06.11.2020 20:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Gaziantep, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gaziantep, Beşiktaş maç sonucu: Gaziantep Beşiktaş 3 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Gaziantep, Beşiktaş maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.11.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Ali Saygın Ögel(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Özgüç Türkalp(avar)

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 10. Muhammet Demir, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 74. Amedej Vetrih, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 7. Kenan Özer, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 11. Güray Vural, 55. Abdul Azız Tetteh, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo,44.dk (f), Muhammet Demir,63.dk (f), Kenan Özer,90+8.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Nouha Dıcko 24.dk, Sarı Kart Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Muhammet Demir 82.dk, Amedej Vetrih 90+4.dk, Alexandru Iulıan Maxım 90+4.dk, Nouha Dıcko 74.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 90+4.dk

Oyuna Girenler

Enver Cenk Şahin 82.dk, Furkan Soyalp 90+4.dk, Güray Vural 90+4.dk, Kenan Özer 74.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 90+4.dk

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 10. Oğuzhan Özyakup, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 26. Dorukhan Toköz

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 9. Güven Yalçın, 12. Erdoğan Kaya, 22. Adem Ljajıc, 27. Hüseyin Atakan Üner, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Cyle Chrıstopher Ların,61.dk (f)

Kartlar

Kırmızı Kart Ersin Destanoğlu 56.dk, Sarı Kart Valentın Andre Henrı Rosıer 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Dorukhan Toköz 46.dk, Oğuzhan Özyakup 46.dk, Welınton Souza Sılva 16.dk, Cyle Chrıstopher Ların 65.dk, Rachıd Ghezzal 57.dk

Oyuna Girenler

Josef De Souza Dıas 46.dk, Bernard Mensah 46.dk, Francısco Javıer Montero Rubıo 16.dk, Güven Yalçın 65.dk, Utku Yuvakuran 57.dk

Süper Lig 7. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 7 5 2 0 12 6 17 6 2 Alanyaspor 6 5 1 0 15 2 16 13 3 Galatasaray 7 4 1 2 9 5 13 4 4 Fatih Karagümrük 7 3 2 2 14 8 11 6 5 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 6 Kasımpaşa 7 3 2 2 8 6 11 2 7 Gaziantep FK 8 2 5 1 12 11 11 1 8 Başakşehir FK 7 3 1 3 9 8 10 1 9 Beşiktaş 7 3 1 3 10 12 10 -2 10 Sivasspor 6 2 2 2 6 7 8 -1 11 Antalyaspor 7 2 2 3 7 10 8 -3 12 Hatayspor 5 2 2 1 4 7 8 -3 13 Yeni Malatyaspor 7 2 2 3 6 10 8 -4 14 Göztepe 6 1 4 1 10 7 7 3 15 BB Erzurumspor 6 2 1 3 8 11 7 -3 16 Konyaspor 6 1 3 2 6 5 6 1 17 Kayserispor 6 2 0 4 4 9 6 -5 18 Gençlerbirliği 6 1 2 3 4 7 5 -3 19 Trabzonspor 7 1 2 4 9 14 5 -5 20 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 5 -5 21 MKE Ankaragücü 5 0 1 4 4 9 1 -5

Süper Lig 7. hafta Fikstür sonuçları