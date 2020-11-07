2020-2021 Gaziantep, Beşiktaş maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Gaziantep, Beşiktaş ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Gaziantep, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Gaziantep ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 7. hafta maçında Gaziantep sahasında Beşiktaş ile 06.11.2020 20:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Gaziantep, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
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Gaziantep, Beşiktaş maç sonucu:
|Gaziantep
|Beşiktaş
|3
|1
Gaziantep, Beşiktaş maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Kalyon Stadyumu - Gaziantep
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.11.2020 20:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Ali Saygın Ögel(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Özgüç Türkalp(avar)
Gaziantep
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 10. Muhammet Demir, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 74. Amedej Vetrih, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 94. Nouha Dıcko
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 7. Kenan Özer, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 11. Güray Vural, 55. Abdul Azız Tetteh, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Marıusı Nınel Şumudıca
Goller
Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo,44.dk (f), Muhammet Demir,63.dk (f), Kenan Özer,90+8.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Nouha Dıcko 24.dk, Sarı Kart Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammet Demir 82.dk, Amedej Vetrih 90+4.dk, Alexandru Iulıan Maxım 90+4.dk, Nouha Dıcko 74.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 90+4.dk
Oyuna Girenler
Enver Cenk Şahin 82.dk, Furkan Soyalp 90+4.dk, Güray Vural 90+4.dk, Kenan Özer 74.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 90+4.dk
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 10. Oğuzhan Özyakup, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 26. Dorukhan Toköz
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 9. Güven Yalçın, 12. Erdoğan Kaya, 22. Adem Ljajıc, 27. Hüseyin Atakan Üner, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 43. Bernard Mensah
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
Cyle Chrıstopher Ların,61.dk (f)
Kartlar
Kırmızı Kart Ersin Destanoğlu 56.dk, Sarı Kart Valentın Andre Henrı Rosıer 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Dorukhan Toköz 46.dk, Oğuzhan Özyakup 46.dk, Welınton Souza Sılva 16.dk, Cyle Chrıstopher Ların 65.dk, Rachıd Ghezzal 57.dk
Oyuna Girenler
Josef De Souza Dıas 46.dk, Bernard Mensah 46.dk, Francısco Javıer Montero Rubıo 16.dk, Güven Yalçın 65.dk, Utku Yuvakuran 57.dk
Süper Lig 7. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|17
|6
|2
|Alanyaspor
|6
|5
|1
|0
|15
|2
|16
|13
|3
|Galatasaray
|7
|4
|1
|2
|9
|5
|13
|4
|4
|Fatih Karagümrük
|7
|3
|2
|2
|14
|8
|11
|6
|5
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|11
|2
|6
|Kasımpaşa
|7
|3
|2
|2
|8
|6
|11
|2
|7
|Gaziantep FK
|8
|2
|5
|1
|12
|11
|11
|1
|8
|Başakşehir FK
|7
|3
|1
|3
|9
|8
|10
|1
|9
|Beşiktaş
|7
|3
|1
|3
|10
|12
|10
|-2
|10
|Sivasspor
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|8
|-1
|11
|Antalyaspor
|7
|2
|2
|3
|7
|10
|8
|-3
|12
|Hatayspor
|5
|2
|2
|1
|4
|7
|8
|-3
|13
|Yeni Malatyaspor
|7
|2
|2
|3
|6
|10
|8
|-4
|14
|Göztepe
|6
|1
|4
|1
|10
|7
|7
|3
|15
|BB Erzurumspor
|6
|2
|1
|3
|8
|11
|7
|-3
|16
|Konyaspor
|6
|1
|3
|2
|6
|5
|6
|1
|17
|Kayserispor
|6
|2
|0
|4
|4
|9
|6
|-5
|18
|Gençlerbirliği
|6
|1
|2
|3
|4
|7
|5
|-3
|19
|Trabzonspor
|7
|1
|2
|4
|9
|14
|5
|-5
|20
|Denizlispor
|6
|1
|2
|3
|5
|10
|5
|-5
|21
|MKE Ankaragücü
|5
|0
|1
|4
|4
|9
|1
|-5
Süper Lig 7. hafta Fikstür sonuçları
|30.10.2020
|Fatih Karagümrük
|5-1
|BB Erzurumspor
|30.10.2020
|Trabzonspor
|3-4
|Kasımpaşa
|31.10.2020
|Gençlerbirliği
|1-1
|Gaziantep FK
|31.10.2020
|Galatasaray
|1-0
|MKE Ankaragücü
|31.10.2020
|Göztepe
|P-P
|Alanyaspor
|01.11.2020
|Beşiktaş
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|01.11.2020
|Çaykur Rizespor
|1-0
|Kayserispor
|01.11.2020
|Konyaspor
|1-2
|Başakşehir FK
|02.11.2020
|Hatayspor
|1-1
|Sivasspor
|02.11.2020
|Antalyaspor
|1-2
|Fenerbahçe