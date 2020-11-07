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2020-2021 Gaziantep, Beşiktaş maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Gaziantep, Beşiktaş ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Gaziantep, Beşiktaş maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Gaziantep, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Gaziantep ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 7. hafta maçında Gaziantep sahasında Beşiktaş ile 06.11.2020 20:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Gaziantep, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gaziantep, Beşiktaş maç sonucu:

GAZİANTEP BEŞİKTAŞ
Gaziantep Beşiktaş
3 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Gaziantep, Beşiktaş maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.11.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Ali Saygın Ögel(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Özgüç Türkalp(avar)

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 10. Muhammet Demir, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 74. Amedej Vetrih, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 7. Kenan Özer, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 11. Güray Vural, 55. Abdul Azız Tetteh, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo,44.dk (f), Muhammet Demir,63.dk (f), Kenan Özer,90+8.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Nouha Dıcko 24.dk, Sarı Kart Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Muhammet Demir 82.dk, Amedej Vetrih 90+4.dk, Alexandru Iulıan Maxım 90+4.dk, Nouha Dıcko 74.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 90+4.dk

Oyuna Girenler

Enver Cenk Şahin 82.dk, Furkan Soyalp 90+4.dk, Güray Vural 90+4.dk, Kenan Özer 74.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 90+4.dk

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 10. Oğuzhan Özyakup, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 26. Dorukhan Toköz

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 9. Güven Yalçın, 12. Erdoğan Kaya, 22. Adem Ljajıc, 27. Hüseyin Atakan Üner, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Cyle Chrıstopher Ların,61.dk (f)

Kartlar

Kırmızı Kart Ersin Destanoğlu 56.dk, Sarı Kart Valentın Andre Henrı Rosıer 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Dorukhan Toköz 46.dk, Oğuzhan Özyakup 46.dk, Welınton Souza Sılva 16.dk, Cyle Chrıstopher Ların 65.dk, Rachıd Ghezzal 57.dk

Oyuna Girenler

Josef De Souza Dıas 46.dk, Bernard Mensah 46.dk, Francısco Javıer Montero Rubıo 16.dk, Güven Yalçın 65.dk, Utku Yuvakuran 57.dk

Süper Lig 7. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe7520126176
2Alanyaspor65101521613
3Galatasaray741295134
4Fatih Karagümrük7322148116
5Çaykur Rizespor7322108112
6Kasımpaşa732286112
7Gaziantep FK82511211111
8Başakşehir FK731398101
9Beşiktaş7313101210-2
10Sivasspor6222678-1
11Antalyaspor72237108-3
12Hatayspor5221478-3
13Yeni Malatyaspor72236108-4
14Göztepe614110773
15BB Erzurumspor62138117-3
16Konyaspor61326561
17Kayserispor6204496-5
18Gençlerbirliği6123475-3
19Trabzonspor71249145-5
20Denizlispor61235105-5
21MKE Ankaragücü5014491-5

Süper Lig 7. hafta Fikstür sonuçları

30.10.2020Fatih Karagümrük5-1BB Erzurumspor
30.10.2020Trabzonspor3-4Kasımpaşa
31.10.2020Gençlerbirliği1-1Gaziantep FK
31.10.2020Galatasaray1-0MKE Ankaragücü
31.10.2020GöztepeP-PAlanyaspor
01.11.2020Beşiktaş1-0Yeni Malatyaspor
01.11.2020Çaykur Rizespor1-0Kayserispor
01.11.2020Konyaspor1-2Başakşehir FK
02.11.2020Hatayspor1-1Sivasspor
02.11.2020Antalyaspor1-2Fenerbahçe
Onur Çelik
Spor Editörü


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