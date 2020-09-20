2020-2021 Gaziantep, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Gaziantep, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Gaziantep ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Sezonu'nun 2. hafta maçında Gaziantep sahasında Fatih Karagümrük ile 20.09.2020 19:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Gaziantep, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gaziantep, Fatih Karagümrük maç sonucu: Gaziantep Fatih Karagümrük 2 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Gaziantep, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Ulusoy(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Aleks Taşcıoğlu(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 7. Kenan Özer, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 11. Güray Vural, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 4. Ulaş Zengin, 5. Kubilay Aktaş, 17. Oğuz Ceylan, 10. Muhammet Demir, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 20. Zvonımır Kozulj, 55. Abdul Azız Tetteh, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

Jean Armel Kana Bıyık,53.dk (f), Andre Felıpe Rıbeıro De Souza,59.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Muhammet Demir 83.dk, Sarı Kart Jefferson Nogueıra Junıor 75.dk

Oyundan Çıkanlar

Kenan Özer 46.dk, Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 65.dk, Alexandru Iulıan Maxım 90+3.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 78.dk

Oyuna Girenler

Muhammet Demir 46.dk, Enver Cenk Şahin 65.dk, Furkan Soyalp 90+3.dk, Zvonımır Kozulj 78.dk

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

93. Aykut Özer, 28. Ramazan Civelek, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 87. Ervın Zukanovıc, 3. Alparslan Erdem, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 24. Vato Arveladze, 52. Erik Sabo, 18. Alassane Ndao, 7. Brahim Darri, 9. Artur Adam Sobıech

Yedekler

2. Emılıano Vıvıano, 99. Muzaffer Cem Kablan, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 29. Jure Balkovec, 75. Furkan Kara, 92. Aatıf Chahechouhe

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Ervın Zukanovıc,26.dk (f), Mevlüt Erdinç,90+5.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Erik Sabo 40.dk, Sarı Kart Artur Adam Sobıech 17.dk

Oyundan Çıkanlar

Ramazan Civelek 78.dk, Artur Adam Sobıech 46.dk, Vato Arveladze 61.dk, Lucas Rodrıgo Bıglıa 78.dk

Oyuna Girenler

Aatıf Chahechouhe 78.dk, Mevlüt Erdinç 46.dk, Erıc Joseph Lıchaj 61.dk, Murat Sarıgül 78.dk

Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 2 2 0 0 5 1 6 4 2 Alanyaspor 2 2 0 0 4 0 6 4 3 Göztepe 2 1 1 0 6 2 4 4 4 Fatih Karagümrük 2 1 1 0 5 2 4 3 5 Beşiktaş 2 1 1 0 4 2 4 2 6 Antalyaspor 2 1 1 0 3 1 4 2 7 Hatayspor 1 1 0 0 2 0 3 2 8 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 3 1 9 Kasımpaşa 2 1 0 1 2 1 3 1 10 BB Erzurumspor 2 1 0 1 3 3 3 0 11 Sivasspor 2 1 0 1 2 3 3 -1 12 Kayserispor 2 1 0 1 1 2 3 -1 13 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 1 0 14 Gaziantep FK 2 0 1 1 3 5 1 -2 15 Trabzonspor 2 0 1 1 1 3 1 -2 16 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 17 Yeni Malatyaspor 2 0 1 1 1 4 1 -3 18 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 1 -4 19 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 20 Çaykur Rizespor 2 0 0 2 1 4 0 -3 21 Başakşehir FK 2 0 0 2 0 4 0 -4

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları