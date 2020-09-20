2020-2021 Gaziantep, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Gaziantep, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Gaziantep, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Gaziantep ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Sezonu'nun 2. hafta maçında Gaziantep sahasında Fatih Karagümrük ile 20.09.2020 19:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Gaziantep, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
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Gaziantep, Fatih Karagümrük maç sonucu:
|Gaziantep
|Fatih Karagümrük
|2
|2
Gaziantep, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Kalyon Stadyumu - Gaziantep
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Alper Ulusoy(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Aleks Taşcıoğlu(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)
Gaziantep
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 7. Kenan Özer, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 11. Güray Vural, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 4. Ulaş Zengin, 5. Kubilay Aktaş, 17. Oğuz Ceylan, 10. Muhammet Demir, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 20. Zvonımır Kozulj, 55. Abdul Azız Tetteh, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Marıusı Nınel Şumudıca
Goller
Jean Armel Kana Bıyık,53.dk (f), Andre Felıpe Rıbeıro De Souza,59.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Muhammet Demir 83.dk, Sarı Kart Jefferson Nogueıra Junıor 75.dk
Oyundan Çıkanlar
Kenan Özer 46.dk, Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 65.dk, Alexandru Iulıan Maxım 90+3.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 78.dk
Oyuna Girenler
Muhammet Demir 46.dk, Enver Cenk Şahin 65.dk, Furkan Soyalp 90+3.dk, Zvonımır Kozulj 78.dk
Fatih Karagümrük İlk 11
93. Aykut Özer, 28. Ramazan Civelek, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 87. Ervın Zukanovıc, 3. Alparslan Erdem, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 24. Vato Arveladze, 52. Erik Sabo, 18. Alassane Ndao, 7. Brahim Darri, 9. Artur Adam Sobıech
Yedekler
2. Emılıano Vıvıano, 99. Muzaffer Cem Kablan, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 29. Jure Balkovec, 75. Furkan Kara, 92. Aatıf Chahechouhe
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Goller
Ervın Zukanovıc,26.dk (f), Mevlüt Erdinç,90+5.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Erik Sabo 40.dk, Sarı Kart Artur Adam Sobıech 17.dk
Oyundan Çıkanlar
Ramazan Civelek 78.dk, Artur Adam Sobıech 46.dk, Vato Arveladze 61.dk, Lucas Rodrıgo Bıglıa 78.dk
Oyuna Girenler
Aatıf Chahechouhe 78.dk, Mevlüt Erdinç 46.dk, Erıc Joseph Lıchaj 61.dk, Murat Sarıgül 78.dk
Süper Lig 2. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|6
|4
|2
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|6
|4
|3
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|4
|Fatih Karagümrük
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|4
|3
|5
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|6
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|2
|7
|Hatayspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|8
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|9
|Kasımpaşa
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|3
|1
|10
|BB Erzurumspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|3
|0
|11
|Sivasspor
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|-1
|12
|Kayserispor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|13
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|14
|Gaziantep FK
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|1
|-2
|15
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
|16
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|17
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|-3
|18
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|-4
|19
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|20
|Çaykur Rizespor
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|0
|-3
|21
|Başakşehir FK
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|0
|-4
Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları
|18.09.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Göztepe
|19.09.2020
|Alanyaspor
|2-0
|Kayserispor
|19.09.2020
|Denizlispor
|0-0
|Trabzonspor
|19.09.2020
|Gençlerbirliği
|0-0
|Konyaspor
|19.09.2020
|Beşiktaş
|1-1
|Antalyaspor
|20.09.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Sivasspor
|20.09.2020
|Kasımpaşa
|2-0
|Çaykur Rizespor
|20.09.2020
|Başakşehir FK
|0-2
|Galatasaray
|20.09.2020
|Gaziantep FK
|2-2
|Fatih Karagümrük
|21.09.2020
|Fenerbahçe
|Hatayspor