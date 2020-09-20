Almanya'da ücret artışı talebiyle 22 Eylül'de "uyarı grevleri" başlıyorBelarus'ta Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasına girdi.Juventus, 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında konuk ettiği Sampdoria'yı 3-0 yendiİsrail'de korona virüs vakaları nedeni 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina ilan edildiMide bulandıran olay! Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıTürkiye, 9'u altın, 21 madalya kazandığı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 2. oldu2020-2021 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucuVedat Muriqi korona mı oldu? Vedat Muriqi sağlık durumu2020-2021 İstanbulspor, Altay maç özeti, maç sonucu2020-2021 Gaziantep, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Gaziantep, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Gaziantep, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Gaziantep, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Gaziantep, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Gaziantep, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Gaziantep ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te  Sezonu'nun 2. hafta maçında Gaziantep sahasında Fatih Karagümrük ile 20.09.2020 19:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Gaziantep, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gaziantep, Fatih Karagümrük maç sonucu:

GAZİANTEP FATİH KARAGÜMRÜK
Gaziantep Fatih Karagümrük
2 2

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Gaziantep, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Ulusoy(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Aleks Taşcıoğlu(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 7. Kenan Özer, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 11. Güray Vural, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 4. Ulaş Zengin, 5. Kubilay Aktaş, 17. Oğuz Ceylan, 10. Muhammet Demir, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 20. Zvonımır Kozulj, 55. Abdul Azız Tetteh, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

Jean Armel Kana Bıyık,53.dk (f), Andre Felıpe Rıbeıro De Souza,59.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Muhammet Demir 83.dk, Sarı Kart Jefferson Nogueıra Junıor 75.dk

Oyundan Çıkanlar

Kenan Özer 46.dk, Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 65.dk, Alexandru Iulıan Maxım 90+3.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 78.dk

Oyuna Girenler

Muhammet Demir 46.dk, Enver Cenk Şahin 65.dk, Furkan Soyalp 90+3.dk, Zvonımır Kozulj 78.dk

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

93. Aykut Özer, 28. Ramazan Civelek, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 87. Ervın Zukanovıc, 3. Alparslan Erdem, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 24. Vato Arveladze, 52. Erik Sabo, 18. Alassane Ndao, 7. Brahim Darri, 9. Artur Adam Sobıech

Yedekler

2. Emılıano Vıvıano, 99. Muzaffer Cem Kablan, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 29. Jure Balkovec, 75. Furkan Kara, 92. Aatıf Chahechouhe

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Ervın Zukanovıc,26.dk (f), Mevlüt Erdinç,90+5.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Erik Sabo 40.dk, Sarı Kart Artur Adam Sobıech 17.dk

Oyundan Çıkanlar

Ramazan Civelek 78.dk, Artur Adam Sobıech 46.dk, Vato Arveladze 61.dk, Lucas Rodrıgo Bıglıa 78.dk

Oyuna Girenler

Aatıf Chahechouhe 78.dk, Mevlüt Erdinç 46.dk, Erıc Joseph Lıchaj 61.dk, Murat Sarıgül 78.dk

Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray22005164
2Alanyaspor22004064
3Göztepe21106244
4Fatih Karagümrük21105243
5Beşiktaş21104242
6Antalyaspor21103142
7Hatayspor11002032
8Fenerbahçe11002131
9Kasımpaşa21012131
10BB Erzurumspor21013330
11Sivasspor2101233-1
12Kayserispor2101123-1
13Konyaspor10100010
14Gaziantep FK2011351-2
15Trabzonspor2011131-2
16Gençlerbirliği2011021-2
17Yeni Malatyaspor2011141-3
18Denizlispor2011151-4
19MKE Ankaragücü1001120-1
20Çaykur Rizespor2002140-3
21Başakşehir FK2002040-4

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları

18.09.2020Yeni Malatyaspor1-1Göztepe
19.09.2020Alanyaspor2-0Kayserispor
19.09.2020Denizlispor0-0Trabzonspor
19.09.2020Gençlerbirliği0-0Konyaspor
19.09.2020Beşiktaş1-1Antalyaspor
20.09.2020BB Erzurumspor1-2Sivasspor
20.09.2020Kasımpaşa2-0Çaykur Rizespor
20.09.2020Başakşehir FK0-2Galatasaray
20.09.2020Gaziantep FK2-2Fatih Karagümrük
21.09.2020Fenerbahçe Hatayspor


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT