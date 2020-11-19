2020-2021 Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Gençlerbirliği - Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 6. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe ile 21.11.2020 16:00'da karşılaştı. Oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Pelkas'ın pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 0-1

19. dakikada Gençlerbirliği futbolcusu Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahsından yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

31. dakikada Furman'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Angelo, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

36. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın Perottiyi düşürmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada Perotti kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler x, İbrahim Çağlar Uyarcan x, Cevdek Kömürcüoğlu x

Gençlerbirliği: Nordfelt xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Toure xx, Diego Angelo xx, Polomat xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Motta xx, Candeias xx, Furman xx, Ayite xx, Sio xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Sami Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan, Mustafa Çeçenoğlu, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Fenerbahçe

Altay xx, Lemos xx, Serdar xx, Tisserand xx, Novak xx, Sosa xx, Gustavo xx, Mert Hakan Yandaş xx, Perotti xx, Pelkas xx, Cisse xx

Yedekler:

Oytun Özdoğan, Ozan Tufan, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Thiam, Ömer Faruk Beyaz, Eyüp Akcan, Gürkan Başkan, Caner Erkin

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller:

Mert Hakan Yandaş (dk. 14), Perotti (dk. 38 pen.) (Fenerbahçe), Angelo (dk. 31) (Gençlerbirliği)

MAÇ SONUCU



Gençlerbirliği 1 - 5 Fenerbahçe