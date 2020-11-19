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2020-2021 Gmg Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Gmg Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Gmg Kastamonuspor ve Etimesgut Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Gmg Kastamonuspor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gazi Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Gmg Kastamonuspor - Etimesgut Belediyespor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gmg Kastamonuspor - Etimesgut Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gazi Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yakup Özhan(hakem), Mustafa Çevik(1. Yardımcı Hakem), Selim Şenöz(2. Yardımcı Hakem), Emre Yüksel(dördüncü Hakem)

GMG KASTAMONUSPORGmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11
1. Atakan Akyol, 3. Recep Yılmaz, 99. Eren Evin, 14. Harun Aydın, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 92. Hakan Olkan, 10. Metincan Cici, 11. Birkan Öksüz, 7. Oğuzhan Doğan

Yedekler
78. Oğuzhan Çelik, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 72. Sefa Gebeşoğlu, 18. Kerem İmamoğlu, 19. Sümer Odabaş, 88. Uğur Kenet, 12. Sefa Mücahid Çirişoğlu

Teknik Sorumlu
Levent Eriş

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
{homeIn}

ETİMESGUT BELEDİYESPOREtimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 10. Mikail Koçak, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 54. Yasin Görkem Arslan

Yedekler
93. Umutcan Yenisoy, 97. Furkan Taş, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 9. Berat Tosun, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 61. Burçak Özkanca, 70. Ahmet Sun, 98. Furkan Yılgın, 99. Yusuf Yıldırım

Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor119112882820
2Turgutluspor118031312241
3Van Spor11632159216
4Serik Belediyespor115421610196
5Sakaryaspor115421613193
6Kırklarelispor1044293166
7Etimesgut Belediyespor11443107163
8Karacabey Belediyespor114341512153
9Kırşehir Belediyespor1043398151
101922 Konyaspor11425158147
11Bodrumspor113351917122
12Tarsus İdman Yurdu103341616120
13Kastamonuspor11335121812-6
14Sivas Belediyespor102531515110
15Mamak FK1032581611-8
16Pendikspor10316141510-1
17Elazığspor11416141813-4
18Pazarspor8314121710-5
19Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
20Kardemir Karabükspor1101103331-30

Fikstür

18.11.2020Sakaryaspor3-1Başkent Akademi FK
18.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-3Serik Belediyespor
18.11.2020Van Spor2-1Elazığspor
18.11.20201922 Konyaspor1-2Turgutluspor
18.11.2020PazarsporP-PPendikspor
18.11.2020KırklarelisporP-PBayburt Özel İdare Spor
18.11.2020Kastamonuspor2-1Etimesgut Belediyespor
18.11.2020Karacabey Belediyespor2-2Kırşehir Belediyespor
18.11.2020Eyüpspor7-0Kardemir Karabükspor
18.11.2020Bodrumspor2-2Sivas Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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