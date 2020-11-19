2020-2021 Gmg Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Gmg Kastamonuspor ve Etimesgut Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Gmg Kastamonuspor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gazi Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Gmg Kastamonuspor - Etimesgut Belediyespor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Gazi Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yakup Özhan(hakem), Mustafa Çevik(1. Yardımcı Hakem), Selim Şenöz(2. Yardımcı Hakem), Emre Yüksel(dördüncü Hakem)
Gmg Kastamonuspor İlk 11
1. Atakan Akyol, 3. Recep Yılmaz, 99. Eren Evin, 14. Harun Aydın, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 92. Hakan Olkan, 10. Metincan Cici, 11. Birkan Öksüz, 7. Oğuzhan Doğan
Yedekler
78. Oğuzhan Çelik, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 72. Sefa Gebeşoğlu, 18. Kerem İmamoğlu, 19. Sümer Odabaş, 88. Uğur Kenet, 12. Sefa Mücahid Çirişoğlu
Teknik Sorumlu
Levent Eriş
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 10. Mikail Koçak, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 54. Yasin Görkem Arslan
Yedekler
93. Umutcan Yenisoy, 97. Furkan Taş, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 9. Berat Tosun, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 61. Burçak Özkanca, 70. Ahmet Sun, 98. Furkan Yılgın, 99. Yusuf Yıldırım
Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|11
|9
|1
|1
|28
|8
|28
|20
|2
|Turgutluspor
|11
|8
|0
|3
|13
|12
|24
|1
|3
|Van Spor
|11
|6
|3
|2
|15
|9
|21
|6
|4
|Serik Belediyespor
|11
|5
|4
|2
|16
|10
|19
|6
|5
|Sakaryaspor
|11
|5
|4
|2
|16
|13
|19
|3
|6
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|7
|Etimesgut Belediyespor
|11
|4
|4
|3
|10
|7
|16
|3
|8
|Karacabey Belediyespor
|11
|4
|3
|4
|15
|12
|15
|3
|9
|Kırşehir Belediyespor
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|15
|1
|10
|1922 Konyaspor
|11
|4
|2
|5
|15
|8
|14
|7
|11
|Bodrumspor
|11
|3
|3
|5
|19
|17
|12
|2
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|10
|3
|3
|4
|16
|16
|12
|0
|13
|Kastamonuspor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|10
|2
|5
|3
|15
|15
|11
|0
|15
|Mamak FK
|10
|3
|2
|5
|8
|16
|11
|-8
|16
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|17
|Elazığspor
|11
|4
|1
|6
|14
|18
|13
|-4
|18
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|20
|Kardemir Karabükspor
|11
|0
|1
|10
|3
|33
|1
|-30
Fikstür
|18.11.2020
|Sakaryaspor
|3-1
|Başkent Akademi FK
|18.11.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|1-3
|Serik Belediyespor
|18.11.2020
|Van Spor
|2-1
|Elazığspor
|18.11.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Turgutluspor
|18.11.2020
|Pazarspor
|P-P
|Pendikspor
|18.11.2020
|Kırklarelispor
|P-P
|Bayburt Özel İdare Spor
|18.11.2020
|Kastamonuspor
|2-1
|Etimesgut Belediyespor
|18.11.2020
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Kırşehir Belediyespor
|18.11.2020
|Eyüpspor
|7-0
|Kardemir Karabükspor
|18.11.2020
|Bodrumspor
|2-2
|Sivas Belediyespor