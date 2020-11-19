2020-2021 Gmg Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Gmg Kastamonuspor ve Etimesgut Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Gmg Kastamonuspor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gazi Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Gmg Kastamonuspor - Etimesgut Belediyespor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gmg Kastamonuspor - Etimesgut Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Gazi Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yakup Özhan(hakem), Mustafa Çevik(1. Yardımcı Hakem), Selim Şenöz(2. Yardımcı Hakem), Emre Yüksel(dördüncü Hakem)

Gmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11

1. Atakan Akyol, 3. Recep Yılmaz, 99. Eren Evin, 14. Harun Aydın, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 92. Hakan Olkan, 10. Metincan Cici, 11. Birkan Öksüz, 7. Oğuzhan Doğan



Yedekler

78. Oğuzhan Çelik, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 72. Sefa Gebeşoğlu, 18. Kerem İmamoğlu, 19. Sümer Odabaş, 88. Uğur Kenet, 12. Sefa Mücahid Çirişoğlu



Teknik Sorumlu

Levent Eriş



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Etimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11

1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 10. Mikail Koçak, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 54. Yasin Görkem Arslan



Yedekler

93. Umutcan Yenisoy, 97. Furkan Taş, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 9. Berat Tosun, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 61. Burçak Özkanca, 70. Ahmet Sun, 98. Furkan Yılgın, 99. Yusuf Yıldırım



Teknik Sorumlu

Taşkın Güngör



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 11 9 1 1 28 8 28 20 2 Turgutluspor 11 8 0 3 13 12 24 1 3 Van Spor 11 6 3 2 15 9 21 6 4 Serik Belediyespor 11 5 4 2 16 10 19 6 5 Sakaryaspor 11 5 4 2 16 13 19 3 6 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 7 Etimesgut Belediyespor 11 4 4 3 10 7 16 3 8 Karacabey Belediyespor 11 4 3 4 15 12 15 3 9 Kırşehir Belediyespor 10 4 3 3 9 8 15 1 10 1922 Konyaspor 11 4 2 5 15 8 14 7 11 Bodrumspor 11 3 3 5 19 17 12 2 12 Tarsus İdman Yurdu 10 3 3 4 16 16 12 0 13 Kastamonuspor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Sivas Belediyespor 10 2 5 3 15 15 11 0 15 Mamak FK 10 3 2 5 8 16 11 -8 16 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 17 Elazığspor 11 4 1 6 14 18 13 -4 18 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 19 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 20 Kardemir Karabükspor 11 0 1 10 3 33 1 -30

Fikstür