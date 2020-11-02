2020-2021 Gölcükspor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Gölcükspor, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Gölcükspor ve Altındağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 7. hafta maçında Gölcükspor sahasında Altındağ Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Gölcükspor - Altındağ Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Volkan Şeker(hakem), Ömer Karakaya(1. Yardımcı Hakem), Coşkun Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Zahit Sadan(dördüncü Hakem)

Gölcükspor

Gölcükspor İlk 11

16. Gökhan Yenigün, 11. Ferhat Aras, 3. Kadir Öge, 2. Miran Avcı, 4. Veli Ortakcı, 8. Furkan Özyapı, 41. Yunus Özdemir, 7. Oğuzhan Türkmen, 10. Batuhan Boyoğlu, 17. Barış Şen, 39. Furkan Yiğit



Yedekler

95. Gürkan Arıkan, 26. Mustafa Serkan Koparan, 20. Barış Şaffak, 22. Ali Mert Işık, 9. Adem Parlak, 48. Enes Dada, 55. Selçuk Çalışır



Teknik Sorumlu

Tunahan Akdoğan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Altındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11

97. Süleyman Çamlıca, 25. Gürkan Alver, 89. Gökhan Şahin, 26. Emre Toptan, 5. Emrah Sürücü, 29. Bayram Can Alyurt, 10. Timuçin Aşcıgil, 21. Utku Doğan, 7. Alperen Doğan, 77. Fatih Karslı, 11. Furkan Güneş



Yedekler

34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 9. Ercan Güneri, 78. Tunahan Akpınar, 6. Furkan Ünsal, 16. Onur Erdem Günel, 22. Ali Eren Demirkol, 4. Kaan Uykur



Teknik Sorumlu

Metin Akpunar



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 7 5 2 0 14 6 17 8 2 Somaspor 7 5 2 0 12 4 17 8 3 İçel İdmanyurdu Spor 6 4 2 0 9 1 14 8 4 Çatalcaspor 6 4 1 1 12 7 13 5 5 Batman Petrolspor 7 4 1 2 8 5 13 3 6 Çarşambaspor 6 3 2 1 11 3 11 8 7 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 8 Şile Yıldızspor 7 2 4 1 9 8 10 1 9 Esenler Erokspor 7 3 1 3 8 7 10 1 10 Gölcükspor 7 2 2 3 4 5 8 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 7 2 2 3 8 10 8 -2 12 Erbaaspor 6 1 1 4 3 8 4 -5 13 Altındağspor 6 1 1 4 2 8 4 -6 14 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 15 Yalovaspor 7 0 2 5 5 15 2 -10 16 Cizrespor 6 0 2 4 3 14 2 -11 17 Osmaniyespor FK 5 1 0 4 4 8 3 -4

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