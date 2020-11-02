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2020-2021 Gölcükspor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Gölcükspor, Altındağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Gölcükspor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Gölcükspor, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Gölcükspor ve Altındağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  7. hafta maçında Gölcükspor sahasında Altındağ Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Gölcükspor - Altındağ Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Volkan Şeker(hakem), Ömer Karakaya(1. Yardımcı Hakem), Coşkun Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Zahit Sadan(dördüncü Hakem)

GÖLCÜKSPORGölcükspor

Gölcükspor İlk 11
16. Gökhan Yenigün, 11. Ferhat Aras, 3. Kadir Öge, 2. Miran Avcı, 4. Veli Ortakcı, 8. Furkan Özyapı, 41. Yunus Özdemir, 7. Oğuzhan Türkmen, 10. Batuhan Boyoğlu, 17. Barış Şen, 39. Furkan Yiğit

Yedekler
95. Gürkan Arıkan, 26. Mustafa Serkan Koparan, 20. Barış Şaffak, 22. Ali Mert Işık, 9. Adem Parlak, 48. Enes Dada, 55. Selçuk Çalışır

Teknik Sorumlu
Tunahan Akdoğan

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ALTINDAĞ SPORAltındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11
97. Süleyman Çamlıca, 25. Gürkan Alver, 89. Gökhan Şahin, 26. Emre Toptan, 5. Emrah Sürücü, 29. Bayram Can Alyurt, 10. Timuçin Aşcıgil, 21. Utku Doğan, 7. Alperen Doğan, 77. Fatih Karslı, 11. Furkan Güneş

Yedekler
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 9. Ercan Güneri, 78. Tunahan Akpınar, 6. Furkan Ünsal, 16. Onur Erdem Günel, 22. Ali Eren Demirkol, 4. Kaan Uykur

Teknik Sorumlu
Metin Akpunar

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka7520146178
2Somaspor7520124178
3İçel İdmanyurdu Spor642091148
4Çatalcaspor6411127135
5Batman Petrolspor741285133
6Çarşambaspor6321113118
7Isparta 32 Spor7322117114
8Şile Yıldızspor724198101
9Esenler Erokspor731387101
10Gölcükspor7223458-1
11Elazığ Karakoçan FK72238108-2
12Erbaaspor6114384-5
13Altındağspor6114284-6
14Arhavispor61145124-7
15Yalovaspor70255152-10
16Cizrespor60243142-11
17Osmaniyespor FK5104483-4

Fikstür

25.10.2020Erokspor Osmaniyespor FK
25.10.2020Elazığ Belediyespor Şile Yıldızspor
31.10.2020Esenler Erokspor2-1Osmaniyespor FK
01.11.2020Elazığ Karakoçan FK2-4Şile Yıldızspor
01.11.2020Yalovaspor0-3İçel İdmanyurdu Spor
01.11.2020Isparta 32 Spor2-0Erbaaspor
01.11.2020Çatalcaspor1-1Karşıyaka
01.11.2020Cizrespor0-0Batman Petrolspor
01.11.2020Arhavispor0-2Somaspor
01.11.2020Gölcükspor1-0Altındağspor


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