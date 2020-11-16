2020-2021 Gölcükspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Gölcükspor, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Gölcükspor ve Erbaaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 9. hafta maçında Gölcükspor sahasında Erbaaspor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Gölcükspor - Erbaaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Gölcükspor - Erbaaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Murat Ercan(hakem), Çetin Öncel(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Yılmazoğlu(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Yakıci(dördüncü Hakem)

Gölcükspor

Gölcükspor İlk 11

16. Gökhan Yenigün, 2. Miran Avcı, 3. Kadir Öge, 4. Veli Ortakcı, 7. Oğuzhan Türkmen, 8. Furkan Özyapı, 10. Batuhan Boyoğlu, 11. Ferhat Aras, 17. Barış Şen, 39. Furkan Yiğit, 77. Berkan Durdu



Yedekler

95. Gürkan Arıkan, 5. Arif Acar, 22. Ali Mert Işık, 26. Mustafa Serkan Koparan, 41. Yunus Özdemir, 55. Selçuk Çalışır, 71. Coşkun Güner



Teknik Sorumlu

Tunahan Akdoğan



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Berkan Durdu 34.dk



Oyundan Çıkanlar

Furkan Yiğit 76.dk, Batuhan Boyoğlu 76.dk, Furkan Özyapı 66.dk



Oyuna Girenler

Mustafa Serkan Koparan 76.dk, Coşkun Güner 76.dk, Yunus Özdemir 66.dk

Erbaaspor

Erbaaspor İlk 11

43. Taylan Arman, 3. Fikret Sevilgen, 4. Serhat Keskinsoy, 6. Emre Baysal, 7. Rıdvan Çelik, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 10. Canberk Özçakır, 11. Yunus Ünsal, 15. Yusuf Yağcı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu



Yedekler

22. Furkan Yardım, 21. Eray Kelem, 30. Mustafa Emin Birinci, 36. Burak Can Akıncı, 55. Berat Boz, 60. Rıdvan Gökçe, 61. Furkan Yıldırım



Teknik Sorumlu

Şevki Tonyalı



Goller

Yunus Ünsal,64.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Taylan Arman 67.dk, Sarı Kart Canberk Özçakır 48.dk, Sarı Kart Yağız Rüştü Aktaş 21.dk, Sarı Kart Talha Özcan 90+3.dk



Oyundan Çıkanlar

Rıdvan Çelik 59.dk, Mustafa Emin Birinci 76.dk, Canberk Özçakır 76.dk, Yusuf Yağcı 89.dk



Oyuna Girenler

Mustafa Emin Birinci 59.dk, Rıdvan Gökçe 76.dk, Furkan Yıldırım 76.dk, Berat Boz 89.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 8 6 2 0 15 4 20 11 2 Karşıyaka 8 5 3 0 14 6 18 8 3 Çatalcaspor 8 5 2 1 15 8 17 7 4 İçel İdmanyurdu Spor 8 4 4 0 10 2 16 8 5 Şile Yıldızspor 9 4 4 1 14 11 16 3 6 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 7 Batman Petrolspor 8 4 1 3 8 7 13 1 8 Çarşambaspor 8 3 3 2 11 6 12 5 9 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 10 Elazığ Karakoçan FK 9 2 3 4 8 11 9 -3 11 Gölcükspor 9 2 2 5 4 8 8 -4 12 Altındağspor 7 2 1 4 3 8 7 -5 13 Erbaaspor 8 2 1 5 4 10 7 -6 14 Osmaniyespor FK 7 2 1 4 6 8 7 -2 15 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 16 Cizrespor 8 0 3 5 5 17 3 -12 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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