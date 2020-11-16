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2020-2021 Gölcükspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Gölcükspor, Erbaaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Gölcükspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Gölcükspor, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Gölcükspor ve Erbaaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  9. hafta maçında Gölcükspor sahasında Erbaaspor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Gölcükspor - Erbaaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Gölcükspor - Erbaaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Murat Ercan(hakem), Çetin Öncel(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Yılmazoğlu(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Yakıci(dördüncü Hakem)

GÖLCÜKSPORGölcükspor

Gölcükspor İlk 11
16. Gökhan Yenigün, 2. Miran Avcı, 3. Kadir Öge, 4. Veli Ortakcı, 7. Oğuzhan Türkmen, 8. Furkan Özyapı, 10. Batuhan Boyoğlu, 11. Ferhat Aras, 17. Barış Şen, 39. Furkan Yiğit, 77. Berkan Durdu

Yedekler
95. Gürkan Arıkan, 5. Arif Acar, 22. Ali Mert Işık, 26. Mustafa Serkan Koparan, 41. Yunus Özdemir, 55. Selçuk Çalışır, 71. Coşkun Güner

Teknik Sorumlu
Tunahan Akdoğan

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Berkan Durdu 34.dk

Oyundan Çıkanlar
Furkan Yiğit 76.dk, Batuhan Boyoğlu 76.dk, Furkan Özyapı 66.dk

Oyuna Girenler
Mustafa Serkan Koparan 76.dk, Coşkun Güner 76.dk, Yunus Özdemir 66.dk

ERBAASPORErbaaspor

Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 3. Fikret Sevilgen, 4. Serhat Keskinsoy, 6. Emre Baysal, 7. Rıdvan Çelik, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 10. Canberk Özçakır, 11. Yunus Ünsal, 15. Yusuf Yağcı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu

Yedekler
22. Furkan Yardım, 21. Eray Kelem, 30. Mustafa Emin Birinci, 36. Burak Can Akıncı, 55. Berat Boz, 60. Rıdvan Gökçe, 61. Furkan Yıldırım

Teknik Sorumlu
Şevki Tonyalı

Goller
Yunus Ünsal,64.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Taylan Arman 67.dk, Sarı Kart Canberk Özçakır 48.dk, Sarı Kart Yağız Rüştü Aktaş 21.dk, Sarı Kart Talha Özcan 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar
Rıdvan Çelik 59.dk, Mustafa Emin Birinci 76.dk, Canberk Özçakır 76.dk, Yusuf Yağcı 89.dk

Oyuna Girenler
Mustafa Emin Birinci 59.dk, Rıdvan Gökçe 76.dk, Furkan Yıldırım 76.dk, Berat Boz 89.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor86201542011
2Karşıyaka8530146188
3Çatalcaspor8521158177
4İçel İdmanyurdu Spor8440102168
5Şile Yıldızspor94411411163
6Esenler Erokspor8413107133
7Batman Petrolspor841387131
8Çarşambaspor8332116125
9Isparta 32 Spor7322117114
10Elazığ Karakoçan FK92348119-3
11Gölcükspor9225488-4
12Altındağspor7214387-5
13Erbaaspor82154107-6
14Osmaniyespor FK7214687-2
15Arhavispor61145124-7
16Cizrespor80355173-12
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

07.11.0020Elazığ Belediyespor Osmaniyespor FK
07.11.2020Erokspor Isparta 32 Spor
15.11.2020Gölcükspor0-1Erbaaspor
15.11.2020Cizrespor2-3Şile Yıldızspor
15.11.2020Elazığ Karakoçan FK0-0Osmaniyespor FK
15.11.2020Çarşambaspor0-0Karşıyaka
15.11.2020Çatalcaspor1-1İçel İdmanyurdu Spor
15.11.2020Esenler EroksporP-PIsparta 32 Spor
15.11.2020YalovasporP-PAltındağspor
06.12.2020Arhavispor Batman Petrolspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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