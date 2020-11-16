2020-2021 Gölcükspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Gölcükspor, Erbaaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Gölcükspor, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Gölcükspor ve Erbaaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 9. hafta maçında Gölcükspor sahasında Erbaaspor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Gölcükspor - Erbaaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
Gölcükspor - Erbaaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Murat Ercan(hakem), Çetin Öncel(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Yılmazoğlu(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Yakıci(dördüncü Hakem)
Gölcükspor İlk 11
16. Gökhan Yenigün, 2. Miran Avcı, 3. Kadir Öge, 4. Veli Ortakcı, 7. Oğuzhan Türkmen, 8. Furkan Özyapı, 10. Batuhan Boyoğlu, 11. Ferhat Aras, 17. Barış Şen, 39. Furkan Yiğit, 77. Berkan Durdu
Yedekler
95. Gürkan Arıkan, 5. Arif Acar, 22. Ali Mert Işık, 26. Mustafa Serkan Koparan, 41. Yunus Özdemir, 55. Selçuk Çalışır, 71. Coşkun Güner
Teknik Sorumlu
Tunahan Akdoğan
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Berkan Durdu 34.dk
Oyundan Çıkanlar
Furkan Yiğit 76.dk, Batuhan Boyoğlu 76.dk, Furkan Özyapı 66.dk
Oyuna Girenler
Mustafa Serkan Koparan 76.dk, Coşkun Güner 76.dk, Yunus Özdemir 66.dk
Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 3. Fikret Sevilgen, 4. Serhat Keskinsoy, 6. Emre Baysal, 7. Rıdvan Çelik, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 10. Canberk Özçakır, 11. Yunus Ünsal, 15. Yusuf Yağcı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu
Yedekler
22. Furkan Yardım, 21. Eray Kelem, 30. Mustafa Emin Birinci, 36. Burak Can Akıncı, 55. Berat Boz, 60. Rıdvan Gökçe, 61. Furkan Yıldırım
Teknik Sorumlu
Şevki Tonyalı
Goller
Yunus Ünsal,64.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Taylan Arman 67.dk, Sarı Kart Canberk Özçakır 48.dk, Sarı Kart Yağız Rüştü Aktaş 21.dk, Sarı Kart Talha Özcan 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Rıdvan Çelik 59.dk, Mustafa Emin Birinci 76.dk, Canberk Özçakır 76.dk, Yusuf Yağcı 89.dk
Oyuna Girenler
Mustafa Emin Birinci 59.dk, Rıdvan Gökçe 76.dk, Furkan Yıldırım 76.dk, Berat Boz 89.dk
Puan Durumu
|Takım
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|Av
|1
|Somaspor
|8
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|2
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|15
|4
|20
|11
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|Karşıyaka
|8
|5
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|14
|6
|18
|8
|3
|Çatalcaspor
|8
|5
|2
|1
|15
|8
|17
|7
|4
|İçel İdmanyurdu Spor
|8
|4
|4
|0
|10
|2
|16
|8
|5
|Şile Yıldızspor
|9
|4
|4
|1
|14
|11
|16
|3
|6
|Esenler Erokspor
|8
|4
|1
|3
|10
|7
|13
|3
|7
|Batman Petrolspor
|8
|4
|1
|3
|8
|7
|13
|1
|8
|Çarşambaspor
|8
|3
|3
|2
|11
|6
|12
|5
|9
|Isparta 32 Spor
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|11
|4
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|-3
|11
|Gölcükspor
|9
|2
|2
|5
|4
|8
|8
|-4
|12
|Altındağspor
|7
|2
|1
|4
|3
|8
|7
|-5
|13
|Erbaaspor
|8
|2
|1
|5
|4
|10
|7
|-6
|14
|Osmaniyespor FK
|7
|2
|1
|4
|6
|8
|7
|-2
|15
|Arhavispor
|6
|1
|1
|4
|5
|12
|4
|-7
|16
|Cizrespor
|8
|0
|3
|5
|5
|17
|3
|-12
|17
|Yalovaspor
|8
|0
|2
|6
|6
|17
|2
|-11
Fikstür
|07.11.0020
|Elazığ Belediyespor
|Osmaniyespor FK
|07.11.2020
|Erokspor
|Isparta 32 Spor
|15.11.2020
|Gölcükspor
|0-1
|Erbaaspor
|15.11.2020
|Cizrespor
|2-3
|Şile Yıldızspor
|15.11.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|0-0
|Osmaniyespor FK
|15.11.2020
|Çarşambaspor
|0-0
|Karşıyaka
|15.11.2020
|Çatalcaspor
|1-1
|İçel İdmanyurdu Spor
|15.11.2020
|Esenler Erokspor
|P-P
|Isparta 32 Spor
|15.11.2020
|Yalovaspor
|P-P
|Altındağspor
|06.12.2020
|Arhavispor
|Batman Petrolspor