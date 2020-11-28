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2020-2021 Gölcükspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Gölcükspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Gölcükspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Gölcükspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Gölcükspor ve Esenler Erokspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  11. hafta maçında Gölcükspor sahasında Esenler Erokspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Gölcükspor - Esenler Erokspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gölcük Şehir - Kocaeli stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.

Gölcükspor - Esenler Erokspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gölcük Şehir - Kocaeli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yunus Emre Çakar(hakem), Serkan Gülçer(1. Yardımcı Hakem), Eren Öksüzler(2. Yardımcı Hakem), Barış Asım Ünal(dördüncü Hakem)

GÖLCÜKSPORGölcükspor

Gölcükspor İlk 11
16. Gökhan Yenigün, 11. Ferhat Aras, 2. Miran Avcı, 3. Kadir Öge, 55. Selçuk Çalışır, 77. Berkan Durdu, 41. Yunus Özdemir, 10. Batuhan Boyoğlu, 7. Oğuzhan Türkmen, 8. Furkan Özyapı, 17. Barış Şen

Yedekler
95. Gürkan Arıkan, 39. Furkan Yiğit, 71. Coşkun Güner, 48. Enes Dada, 22. Ali Mert Işık, 59. Tunahan Köse, 26. Mustafa Serkan Koparan

Teknik Sorumlu

ESENLER EROKSPOREsenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 16. Berk Taşkın, 19. Muharrem Öner, 3. Cenk Doğan, 22. Muammer Sarıkaya, 23. Murat Kayalı, 10. Onur Alkan, 70. Samet Dağlı, 20. Aziz Kızılgün, 17. Abuzer Gaffar Toplu

Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 21. Hakkı Türker, 59. Taygun Vurgun, 11. Enes Soy, 18. Hüseyin Afkan, 7. Abdurrahman Kuyucu, 9. Mert Somay

Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor107301752412
2İçel İdmanyurdu Spor116411632213
3Çatalcaspor10631168218
4Karşıyaka10631157218
5Şile Yıldızspor115421512193
6Çarşambaspor10532157188
7Esenler Erokspor9513127165
8Isparta 32 Spor9432149155
9Batman Petrolspor10424101114-1
10Elazığ Karakoçan FK11344101213-2
11Altındağspor93246811-2
12Erbaaspor1031651110-6
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK931581110-3
15Arhavispor91175174-12
16Cizrespor100375223-17
17Yalovaspor90276182-12

Fikstür

15.11.2020Elazığ Belediyespor Isparta 32 Spor
28.11.2020Elazığ Karakoçan FK1-1Isparta 32 Spor
28.11.2020Arhavispor0-1Şile Yıldızspor
28.11.2020Cizrespor0-2Osmaniyespor FK
28.11.2020Somaspor1-1Batman Petrolspor
28.11.2020Çarşambaspor1-0İçel İdmanyurdu Spor
28.11.2020Çatalcaspor0-0Altındağspor
28.11.2020Gölcükspor0-2Esenler Erokspor
28.11.2020Yalovaspor0-1Erbaaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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