2020-2021 Gölcükspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Gölcükspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Gölcükspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Gölcükspor ve Esenler Erokspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Gölcükspor sahasında Esenler Erokspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Gölcükspor - Esenler Erokspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gölcük Şehir - Kocaeli stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.
Gölcükspor - Esenler Erokspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Gölcük Şehir - Kocaeli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yunus Emre Çakar(hakem), Serkan Gülçer(1. Yardımcı Hakem), Eren Öksüzler(2. Yardımcı Hakem), Barış Asım Ünal(dördüncü Hakem)
Gölcükspor İlk 11
16. Gökhan Yenigün, 11. Ferhat Aras, 2. Miran Avcı, 3. Kadir Öge, 55. Selçuk Çalışır, 77. Berkan Durdu, 41. Yunus Özdemir, 10. Batuhan Boyoğlu, 7. Oğuzhan Türkmen, 8. Furkan Özyapı, 17. Barış Şen
Yedekler
95. Gürkan Arıkan, 39. Furkan Yiğit, 71. Coşkun Güner, 48. Enes Dada, 22. Ali Mert Işık, 59. Tunahan Köse, 26. Mustafa Serkan Koparan
Teknik Sorumlu
Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 16. Berk Taşkın, 19. Muharrem Öner, 3. Cenk Doğan, 22. Muammer Sarıkaya, 23. Murat Kayalı, 10. Onur Alkan, 70. Samet Dağlı, 20. Aziz Kızılgün, 17. Abuzer Gaffar Toplu
Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 21. Hakkı Türker, 59. Taygun Vurgun, 11. Enes Soy, 18. Hüseyin Afkan, 7. Abdurrahman Kuyucu, 9. Mert Somay
Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|10
|7
|3
|0
|17
|5
|24
|12
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|11
|6
|4
|1
|16
|3
|22
|13
|3
|Çatalcaspor
|10
|6
|3
|1
|16
|8
|21
|8
|4
|Karşıyaka
|10
|6
|3
|1
|15
|7
|21
|8
|5
|Şile Yıldızspor
|11
|5
|4
|2
|15
|12
|19
|3
|6
|Çarşambaspor
|10
|5
|3
|2
|15
|7
|18
|8
|7
|Esenler Erokspor
|9
|5
|1
|3
|12
|7
|16
|5
|8
|Isparta 32 Spor
|9
|4
|3
|2
|14
|9
|15
|5
|9
|Batman Petrolspor
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|14
|-1
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|11
|3
|4
|4
|10
|12
|13
|-2
|11
|Altındağspor
|9
|3
|2
|4
|6
|8
|11
|-2
|12
|Erbaaspor
|10
|3
|1
|6
|5
|11
|10
|-6
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|9
|3
|1
|5
|8
|11
|10
|-3
|15
|Arhavispor
|9
|1
|1
|7
|5
|17
|4
|-12
|16
|Cizrespor
|10
|0
|3
|7
|5
|22
|3
|-17
|17
|Yalovaspor
|9
|0
|2
|7
|6
|18
|2
|-12
Fikstür
|15.11.2020
|Elazığ Belediyespor
|Isparta 32 Spor
|28.11.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Isparta 32 Spor
|28.11.2020
|Arhavispor
|0-1
|Şile Yıldızspor
|28.11.2020
|Cizrespor
|0-2
|Osmaniyespor FK
|28.11.2020
|Somaspor
|1-1
|Batman Petrolspor
|28.11.2020
|Çarşambaspor
|1-0
|İçel İdmanyurdu Spor
|28.11.2020
|Çatalcaspor
|0-0
|Altındağspor
|28.11.2020
|Gölcükspor
|0-2
|Esenler Erokspor
|28.11.2020
|Yalovaspor
|0-1
|Erbaaspor