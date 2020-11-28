2020-2021 Gölcükspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Gölcükspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Gölcükspor ve Esenler Erokspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Gölcükspor sahasında Esenler Erokspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Gölcükspor - Esenler Erokspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gölcük Şehir - Kocaeli stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi. Gölcükspor - Esenler Erokspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Gölcük Şehir - Kocaeli



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yunus Emre Çakar(hakem), Serkan Gülçer(1. Yardımcı Hakem), Eren Öksüzler(2. Yardımcı Hakem), Barış Asım Ünal(dördüncü Hakem)

Gölcükspor

Gölcükspor İlk 11

16. Gökhan Yenigün, 11. Ferhat Aras, 2. Miran Avcı, 3. Kadir Öge, 55. Selçuk Çalışır, 77. Berkan Durdu, 41. Yunus Özdemir, 10. Batuhan Boyoğlu, 7. Oğuzhan Türkmen, 8. Furkan Özyapı, 17. Barış Şen



Yedekler

95. Gürkan Arıkan, 39. Furkan Yiğit, 71. Coşkun Güner, 48. Enes Dada, 22. Ali Mert Işık, 59. Tunahan Köse, 26. Mustafa Serkan Koparan



Teknik Sorumlu

Esenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11

98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 16. Berk Taşkın, 19. Muharrem Öner, 3. Cenk Doğan, 22. Muammer Sarıkaya, 23. Murat Kayalı, 10. Onur Alkan, 70. Samet Dağlı, 20. Aziz Kızılgün, 17. Abuzer Gaffar Toplu



Yedekler

40. Yaren İzzet Sözer, 21. Hakkı Türker, 59. Taygun Vurgun, 11. Enes Soy, 18. Hüseyin Afkan, 7. Abdurrahman Kuyucu, 9. Mert Somay



Teknik Sorumlu

Selahaddin Dinçel

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 10 7 3 0 17 5 24 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 11 6 4 1 16 3 22 13 3 Çatalcaspor 10 6 3 1 16 8 21 8 4 Karşıyaka 10 6 3 1 15 7 21 8 5 Şile Yıldızspor 11 5 4 2 15 12 19 3 6 Çarşambaspor 10 5 3 2 15 7 18 8 7 Esenler Erokspor 9 5 1 3 12 7 16 5 8 Isparta 32 Spor 9 4 3 2 14 9 15 5 9 Batman Petrolspor 10 4 2 4 10 11 14 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 11 3 4 4 10 12 13 -2 11 Altındağspor 9 3 2 4 6 8 11 -2 12 Erbaaspor 10 3 1 6 5 11 10 -6 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 9 3 1 5 8 11 10 -3 15 Arhavispor 9 1 1 7 5 17 4 -12 16 Cizrespor 10 0 3 7 5 22 3 -17 17 Yalovaspor 9 0 2 7 6 18 2 -12

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