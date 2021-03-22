2020-2021 Gölcükspor, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Gölcükspor, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Gölcükspor ve Isparta 32 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 27. hafta maçında Gölcükspor sahasında Isparta 32 Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Gölcükspor - Isparta 32 Spor maçının skoru ne oldu? Gölcükspor, Isparta 32 Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Gölcükspor Isparta 32 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



Gölcükspor Isparta 32 Spor Maçının Hakemleri

Deniz Kükrek(hakem), Yasin Kılıç(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Munir Dadı(2. Yardımcı Hakem), Hamza Pehlivan(dördüncü Hakem)

Gölcükspor

Gölcükspor İlk 11

16. Gökhan Yenigün, 4. Veli Ortakcı, 55. Selçuk Çalışır, 22. Ali Mert Işık, 2. Miran Avcı, 29. Sefa Tunç, 41. Yunus Özdemir, 66. Bilal Yener Arıca, 11. Ferhat Aras, 17. Barış Şen, 39. Furkan Yiğit



Yedekler

95. Gürkan Arıkan, 3. Kadir Öge, 59. Tunahan Köse, 8. Furkan Özyapı, 24. Cihan Halil, 71. Coşkun Güner, 72. Abdurrahman Üce



Teknik Sorumlu





Goller

Bilal Yener Arıca,33.dk (f), Barış Şen,67.dk (f), Bilal Yener Arıca,76.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Furkan Yiğit 61.dk, Sarı Kart Bilal Yener Arıca 90+1.dk, Sarı Kart Sefa Tunç 90+5.dk



Oyundan Çıkanlar

Furkan Yiğit 70.dk, Veli Ortakcı 87.dk, Yunus Özdemir 82.dk



Oyuna Girenler

Furkan Özyapı 70.dk, Tunahan Köse 87.dk, Coşkun Güner 82.dk

Isparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11

25. Onur Tekin, 5. Batuhan Demirel, 4. Kaan Dorak, 11. Efşan Geçgin, 77. Emre Fırtına, 17. Kadir Turhan, 32. Mustafa Diler, 10. Serdar Ümit Deniz, 60. Bekir Karadeniz, 20. Nurettin Çakır, 9. Emir Kaan Gültekin



Yedekler

23. Murat Can Yıldız, 92. Bilal Çebi, 61. Arif Birşen, 48. Kerem Pala, 18. Mustafa Acar, 55. Mustafa Eraslan, 6. Semih Üstün



Teknik Sorumlu

Hakan Şimşek



Goller

Emir Kaan Gültekin,28.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Mustafa Diler 9.dk, Sarı Kart Nurettin Çakır 62.dk, Sarı Kart Emre Fırtına 90+4.dk, Kırmızı Kart Kerem Pala 90+4.dk



Oyundan Çıkanlar

Serdar Ümit Deniz 72.dk, Kaan Dorak 78.dk, Mustafa Diler 85.dk, Bekir Karadeniz 72.dk



Oyuna Girenler

Mustafa Eraslan 72.dk, Semih Üstün 78.dk, Bilal Çebi 85.dk, Kerem Pala 72.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 25 16 8 1 53 22 56 31 2 Esenler Erokspor 25 15 5 5 46 20 50 26 3 İçel İdmanyurdu Spor 26 12 9 5 36 21 45 15 4 Çarşambaspor 25 10 10 5 34 22 40 12 5 Çatalcaspor 25 10 9 6 28 24 39 4 6 Şile Yıldızspor 26 10 9 7 33 30 39 3 7 Isparta 32 Spor 25 10 7 8 35 28 37 7 8 Karşıyaka 26 10 6 10 31 32 36 -1 9 Osmaniyespor FK 25 10 5 10 29 27 35 2 10 Altındağspor 25 8 8 9 23 26 32 -3 11 Elazığ Karakoçan FK 26 7 10 9 24 29 31 -5 12 Batman Petrolspor 26 6 11 9 18 26 29 -8 13 Erbaaspor 25 8 4 13 21 30 28 -9 14 Gölcükspor 26 7 4 15 16 29 25 -13 15 Cizrespor 25 5 8 12 22 48 23 -26 16 Arhavispor 25 5 7 13 19 35 22 -16 17 Yalovaspor 26 3 8 15 22 41 17 -19

Fikstür