2020-2021 Gölcükspor, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Gölcükspor, Isparta 32 Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Gölcükspor, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Gölcükspor ve Isparta 32 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 27. hafta maçında Gölcükspor sahasında Isparta 32 Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Gölcükspor - Isparta 32 Spor maçının skoru ne oldu?
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Gölcükspor Isparta 32 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00
Gölcükspor Isparta 32 Spor Maçının Hakemleri
Deniz Kükrek(hakem), Yasin Kılıç(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Munir Dadı(2. Yardımcı Hakem), Hamza Pehlivan(dördüncü Hakem)
Gölcükspor İlk 11
16. Gökhan Yenigün, 4. Veli Ortakcı, 55. Selçuk Çalışır, 22. Ali Mert Işık, 2. Miran Avcı, 29. Sefa Tunç, 41. Yunus Özdemir, 66. Bilal Yener Arıca, 11. Ferhat Aras, 17. Barış Şen, 39. Furkan Yiğit
Yedekler
95. Gürkan Arıkan, 3. Kadir Öge, 59. Tunahan Köse, 8. Furkan Özyapı, 24. Cihan Halil, 71. Coşkun Güner, 72. Abdurrahman Üce
Teknik Sorumlu
Goller
Bilal Yener Arıca,33.dk (f), Barış Şen,67.dk (f), Bilal Yener Arıca,76.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Furkan Yiğit 61.dk, Sarı Kart Bilal Yener Arıca 90+1.dk, Sarı Kart Sefa Tunç 90+5.dk
Oyundan Çıkanlar
Furkan Yiğit 70.dk, Veli Ortakcı 87.dk, Yunus Özdemir 82.dk
Oyuna Girenler
Furkan Özyapı 70.dk, Tunahan Köse 87.dk, Coşkun Güner 82.dk
Isparta 32 Spor İlk 11
25. Onur Tekin, 5. Batuhan Demirel, 4. Kaan Dorak, 11. Efşan Geçgin, 77. Emre Fırtına, 17. Kadir Turhan, 32. Mustafa Diler, 10. Serdar Ümit Deniz, 60. Bekir Karadeniz, 20. Nurettin Çakır, 9. Emir Kaan Gültekin
Yedekler
23. Murat Can Yıldız, 92. Bilal Çebi, 61. Arif Birşen, 48. Kerem Pala, 18. Mustafa Acar, 55. Mustafa Eraslan, 6. Semih Üstün
Teknik Sorumlu
Hakan Şimşek
Goller
Emir Kaan Gültekin,28.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mustafa Diler 9.dk, Sarı Kart Nurettin Çakır 62.dk, Sarı Kart Emre Fırtına 90+4.dk, Kırmızı Kart Kerem Pala 90+4.dk
Oyundan Çıkanlar
Serdar Ümit Deniz 72.dk, Kaan Dorak 78.dk, Mustafa Diler 85.dk, Bekir Karadeniz 72.dk
Oyuna Girenler
Mustafa Eraslan 72.dk, Semih Üstün 78.dk, Bilal Çebi 85.dk, Kerem Pala 72.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|25
|16
|8
|1
|53
|22
|56
|31
|2
|Esenler Erokspor
|25
|15
|5
|5
|46
|20
|50
|26
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|26
|12
|9
|5
|36
|21
|45
|15
|4
|Çarşambaspor
|25
|10
|10
|5
|34
|22
|40
|12
|5
|Çatalcaspor
|25
|10
|9
|6
|28
|24
|39
|4
|6
|Şile Yıldızspor
|26
|10
|9
|7
|33
|30
|39
|3
|7
|Isparta 32 Spor
|25
|10
|7
|8
|35
|28
|37
|7
|8
|Karşıyaka
|26
|10
|6
|10
|31
|32
|36
|-1
|9
|Osmaniyespor FK
|25
|10
|5
|10
|29
|27
|35
|2
|10
|Altındağspor
|25
|8
|8
|9
|23
|26
|32
|-3
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|26
|7
|10
|9
|24
|29
|31
|-5
|12
|Batman Petrolspor
|26
|6
|11
|9
|18
|26
|29
|-8
|13
|Erbaaspor
|25
|8
|4
|13
|21
|30
|28
|-9
|14
|Gölcükspor
|26
|7
|4
|15
|16
|29
|25
|-13
|15
|Cizrespor
|25
|5
|8
|12
|22
|48
|23
|-26
|16
|Arhavispor
|25
|5
|7
|13
|19
|35
|22
|-16
|17
|Yalovaspor
|26
|3
|8
|15
|22
|41
|17
|-19
Fikstür
|17.03.2021
|Elazığ Belediyespor
|Erbaaspor
|21.03.2021
|Gölcükspor
|3-1
|Isparta 32 Spor
|21.03.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-0
|Erbaaspor
|21.03.2021
|Somaspor
|4-1
|Karşıyaka
|21.03.2021
|Çatalcaspor
|1-0
|Şile Yıldızspor
|21.03.2021
|Çarşambaspor
|2-0
|Batman Petrolspor
|21.03.2021
|Cizrespor
|3-2
|Altındağspor
|21.03.2021
|Arhavispor
|1-1
|İçel İdmanyurdu Spor
|21.03.2021
|Yalovaspor
|0-2
|Osmaniyespor FK