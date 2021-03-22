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2020-2021 Gölcükspor, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Gölcükspor, Isparta 32 Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Gölcükspor, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Gölcükspor, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Gölcükspor ve Isparta 32 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  27. hafta maçında Gölcükspor sahasında Isparta 32 Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Gölcükspor - Isparta 32 Spor maçının skoru ne oldu?

Gölcükspor, Isparta 32 Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Gölcükspor Isparta 32 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00

Gölcükspor Isparta 32 Spor Maçının Hakemleri
Deniz Kükrek(hakem), Yasin Kılıç(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Munir Dadı(2. Yardımcı Hakem), Hamza Pehlivan(dördüncü Hakem)

GÖLCÜKSPORGölcükspor

Gölcükspor İlk 11
16. Gökhan Yenigün, 4. Veli Ortakcı, 55. Selçuk Çalışır, 22. Ali Mert Işık, 2. Miran Avcı, 29. Sefa Tunç, 41. Yunus Özdemir, 66. Bilal Yener Arıca, 11. Ferhat Aras, 17. Barış Şen, 39. Furkan Yiğit

Yedekler
95. Gürkan Arıkan, 3. Kadir Öge, 59. Tunahan Köse, 8. Furkan Özyapı, 24. Cihan Halil, 71. Coşkun Güner, 72. Abdurrahman Üce

Teknik Sorumlu


Goller
Bilal Yener Arıca,33.dk (f), Barış Şen,67.dk (f), Bilal Yener Arıca,76.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Furkan Yiğit 61.dk, Sarı Kart Bilal Yener Arıca 90+1.dk, Sarı Kart Sefa Tunç 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar
Furkan Yiğit 70.dk, Veli Ortakcı 87.dk, Yunus Özdemir 82.dk

Oyuna Girenler
Furkan Özyapı 70.dk, Tunahan Köse 87.dk, Coşkun Güner 82.dk

ISPARTA 32 SPORIsparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11
25. Onur Tekin, 5. Batuhan Demirel, 4. Kaan Dorak, 11. Efşan Geçgin, 77. Emre Fırtına, 17. Kadir Turhan, 32. Mustafa Diler, 10. Serdar Ümit Deniz, 60. Bekir Karadeniz, 20. Nurettin Çakır, 9. Emir Kaan Gültekin

Yedekler
23. Murat Can Yıldız, 92. Bilal Çebi, 61. Arif Birşen, 48. Kerem Pala, 18. Mustafa Acar, 55. Mustafa Eraslan, 6. Semih Üstün

Teknik Sorumlu
Hakan Şimşek

Goller
Emir Kaan Gültekin,28.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mustafa Diler 9.dk, Sarı Kart Nurettin Çakır 62.dk, Sarı Kart Emre Fırtına 90+4.dk, Kırmızı Kart Kerem Pala 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar
Serdar Ümit Deniz 72.dk, Kaan Dorak 78.dk, Mustafa Diler 85.dk, Bekir Karadeniz 72.dk

Oyuna Girenler
Mustafa Eraslan 72.dk, Semih Üstün 78.dk, Bilal Çebi 85.dk, Kerem Pala 72.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor25168153225631
2Esenler Erokspor25155546205026
3İçel İdmanyurdu Spor26129536214515
4Çarşambaspor251010534224012
5Çatalcaspor2510962824394
6Şile Yıldızspor2610973330393
7Isparta 32 Spor2510783528377
8Karşıyaka2610610313236-1
9Osmaniyespor FK25105102927352
10Altındağspor25889232632-3
11Elazığ Karakoçan FK267109242931-5
12Batman Petrolspor266119182629-8
13Erbaaspor258413213028-9
14Gölcükspor267415162925-13
15Cizrespor255812224823-26
16Arhavispor255713193522-16
17Yalovaspor263815224117-19

Fikstür

17.03.2021Elazığ Belediyespor Erbaaspor
21.03.2021Gölcükspor3-1Isparta 32 Spor
21.03.2021Elazığ Karakoçan FK1-0Erbaaspor
21.03.2021Somaspor4-1Karşıyaka
21.03.2021Çatalcaspor1-0Şile Yıldızspor
21.03.2021Çarşambaspor2-0Batman Petrolspor
21.03.2021Cizrespor3-2Altındağspor
21.03.2021Arhavispor1-1İçel İdmanyurdu Spor
21.03.2021Yalovaspor0-2Osmaniyespor FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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