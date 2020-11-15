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2020-2021 Gümüşhanespor 1 - 4 Hekimoğlu Trabzon / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Gümüşhanespor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Gümüşhanespor 1 - 4 Hekimoğlu Trabzon / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Gümüşhanespor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Gümüşhanespor ve Hekimoğlu Trabzon taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  10. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gümüşhane Yenişehir - Gümüşhane stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Gümüşhanespor - Hekimoğlu Trabzon maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gümüşhanespor - Hekimoğlu Trabzon Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gümüşhane Yenişehir - Gümüşhane

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ozan Ergün(hakem), Fetdah Yiğit(1. Yardımcı Hakem), Murat Güçlü(2. Yardımcı Hakem), Aykut Sergin(dördüncü Hakem)

GÜMÜŞHANESPORGümüşhanespor

Gümüşhanespor İlk 11
61. Zeki Ayvaz, 27. Orkun Dervişler, 90. Osman Torun, 87. Ömer Alp Kulga, 22. Burak Demireğen, 5. Muharrem Efe, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 23. Raif Gündoğdu, 8. Sercan Kaya, 7. Tuğay Adamcıl, 20. Baran Basut

Yedekler
13. Cengiz Biçer, 48. Yunus Şimşek, 30. Can Sıkılmaz, 4. Özgür Ortaç, 35. Mert Çakar, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 98. İlke Tankul, 78. Oğuz Eken, 41. Erdinç Mergen, 11. Musa Sinan Yılmazer

Teknik Sorumlu
Erkan Bölükbaş

Goller
Sercan Kaya,17.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Osman Torun 74.dk, Sarı Kart Tuğay Adamcıl 24.dk, Sarı Kart Mert Çakar 88.dk

Oyundan Çıkanlar
Sercan Kaya 80.dk, Tuğay Adamcıl 46.dk, Baran Basut 67.dk, Raif Gündoğdu 80.dk, Kudret Oben Saraçoğlu 46.dk

Oyuna Girenler
Bahadır Abdulkadir Yağız 80.dk, Oğuz Eken 46.dk, Erdinç Mergen 67.dk, Mert Çakar 80.dk, İlke Tankul 46.dk

HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 5. Sezer Özmen, 8. Samet Yalçın, 10. İsmail Haktan Odabaşı, 11. Musa Caner Aktaş, 20. Eray Ataseven, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 88. Oğuz Kocabal, 90. Batuhan Karadeniz

Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 6. Cihat Çakmak, 7. Berkay Sefa Kara, 13. Ender Gör, 17. Serkan Odabaşoğlu, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 24. Bahadır Taşdelen, 27. Can Erdem, 54. Mustafa Çakır

Teknik Sorumlu
Osman Özköylü

Goller
Bahadır Erol,8.dk (f), Batuhan Karadeniz,15.dk (f), Musa Caner Aktaş,22.dk (f), Batuhan Karadeniz,50.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Can Erdem 71.dk, Sarı Kart Eray Ataseven 52.dk

Oyundan Çıkanlar
Batuhan Karadeniz 63.dk, Samet Yalçın 70.dk, İsmail Haktan Odabaşı 63.dk, Eray Ataseven 76.dk, Musa Caner Aktaş 63.dk

Oyuna Girenler
Can Erdem 63.dk, Serkan Odabaşoğlu 70.dk, Burhan Eşer 63.dk, Bahadır Taşdelen 76.dk, Berkay Sefa Kara 63.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK109103382825
224Erzincanspor9621156209
3Hekimoğlu Trabzon95311851813
4Sancaktepe FK85211741713
5Uşak Spor95221711176
6Sarıyer844092167
7Kocaelispor842288140
8Ankara Demirspor7412168138
9Afjet Afyonspor833291012-1
10Amed Sportif9405101612-6
11Zonguldak Kömürspor9234599-4
12Çorum FK721411137-2
13Kahramanmaraşspor71428107-2
14İnegölspor91448147-6
15Ergene Velimeşe101369166-7
16Hacettepe Spor101367156-8
17Niğde Anadolu FK91355176-12
18Gümüşhanespor912610205-10
19Şanlıurfaspor91175284-23

Fikstür

14.11.2020Gümüşhanespor1-4Hekimoğlu Trabzon
14.11.2020Zonguldak Kömürspor2-0Şanlıurfaspor
14.11.2020Hacettepe Spor1-1Uşak Spor
14.11.2020Sarıyer1-024Erzincanspor
14.11.2020Manisa FK3-1Kahramanmaraşspor
14.11.2020Kocaelispor0-1Sancaktepe FK
14.11.2020Çorum FKP-PAmed Sportif
14.11.2020Afjet AfyonsporP-PAnkara Demirspor
14.11.2020İnegölspor1-0Ergene Velimeşe


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