2020-2021 Gümüşhanespor 1 - 4 Hekimoğlu Trabzon / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Gümüşhanespor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Gümüşhanespor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Gümüşhanespor ve Hekimoğlu Trabzon taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 10. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gümüşhane Yenişehir - Gümüşhane stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Gümüşhanespor - Hekimoğlu Trabzon maçı kaç kaç bitti?
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Gümüşhanespor - Hekimoğlu Trabzon Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Gümüşhane Yenişehir - Gümüşhane
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ozan Ergün(hakem), Fetdah Yiğit(1. Yardımcı Hakem), Murat Güçlü(2. Yardımcı Hakem), Aykut Sergin(dördüncü Hakem)
Gümüşhanespor İlk 11
61. Zeki Ayvaz, 27. Orkun Dervişler, 90. Osman Torun, 87. Ömer Alp Kulga, 22. Burak Demireğen, 5. Muharrem Efe, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 23. Raif Gündoğdu, 8. Sercan Kaya, 7. Tuğay Adamcıl, 20. Baran Basut
Yedekler
13. Cengiz Biçer, 48. Yunus Şimşek, 30. Can Sıkılmaz, 4. Özgür Ortaç, 35. Mert Çakar, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 98. İlke Tankul, 78. Oğuz Eken, 41. Erdinç Mergen, 11. Musa Sinan Yılmazer
Teknik Sorumlu
Erkan Bölükbaş
Goller
Sercan Kaya,17.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Osman Torun 74.dk, Sarı Kart Tuğay Adamcıl 24.dk, Sarı Kart Mert Çakar 88.dk
Oyundan Çıkanlar
Sercan Kaya 80.dk, Tuğay Adamcıl 46.dk, Baran Basut 67.dk, Raif Gündoğdu 80.dk, Kudret Oben Saraçoğlu 46.dk
Oyuna Girenler
Bahadır Abdulkadir Yağız 80.dk, Oğuz Eken 46.dk, Erdinç Mergen 67.dk, Mert Çakar 80.dk, İlke Tankul 46.dk
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 5. Sezer Özmen, 8. Samet Yalçın, 10. İsmail Haktan Odabaşı, 11. Musa Caner Aktaş, 20. Eray Ataseven, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 88. Oğuz Kocabal, 90. Batuhan Karadeniz
Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 6. Cihat Çakmak, 7. Berkay Sefa Kara, 13. Ender Gör, 17. Serkan Odabaşoğlu, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 24. Bahadır Taşdelen, 27. Can Erdem, 54. Mustafa Çakır
Teknik Sorumlu
Osman Özköylü
Goller
Bahadır Erol,8.dk (f), Batuhan Karadeniz,15.dk (f), Musa Caner Aktaş,22.dk (f), Batuhan Karadeniz,50.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Can Erdem 71.dk, Sarı Kart Eray Ataseven 52.dk
Oyundan Çıkanlar
Batuhan Karadeniz 63.dk, Samet Yalçın 70.dk, İsmail Haktan Odabaşı 63.dk, Eray Ataseven 76.dk, Musa Caner Aktaş 63.dk
Oyuna Girenler
Can Erdem 63.dk, Serkan Odabaşoğlu 70.dk, Burhan Eşer 63.dk, Bahadır Taşdelen 76.dk, Berkay Sefa Kara 63.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|P
|Av
|1
|Manisa FK
|10
|9
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|0
|33
|8
|28
|25
|2
|24Erzincanspor
|9
|6
|2
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|15
|6
|20
|9
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|9
|5
|3
|1
|18
|5
|18
|13
|4
|Sancaktepe FK
|8
|5
|2
|1
|17
|4
|17
|13
|5
|Uşak Spor
|9
|5
|2
|2
|17
|11
|17
|6
|6
|Sarıyer
|8
|4
|4
|0
|9
|2
|16
|7
|7
|Kocaelispor
|8
|4
|2
|2
|8
|8
|14
|0
|8
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|9
|Afjet Afyonspor
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|12
|-1
|10
|Amed Sportif
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|12
|-6
|11
|Zonguldak Kömürspor
|9
|2
|3
|4
|5
|9
|9
|-4
|12
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|13
|Kahramanmaraşspor
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|7
|-2
|14
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|15
|Ergene Velimeşe
|10
|1
|3
|6
|9
|16
|6
|-7
|16
|Hacettepe Spor
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|6
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|6
|-12
|18
|Gümüşhanespor
|9
|1
|2
|6
|10
|20
|5
|-10
|19
|Şanlıurfaspor
|9
|1
|1
|7
|5
|28
|4
|-23
Fikstür
|14.11.2020
|Gümüşhanespor
|1-4
|Hekimoğlu Trabzon
|14.11.2020
|Zonguldak Kömürspor
|2-0
|Şanlıurfaspor
|14.11.2020
|Hacettepe Spor
|1-1
|Uşak Spor
|14.11.2020
|Sarıyer
|1-0
|24Erzincanspor
|14.11.2020
|Manisa FK
|3-1
|Kahramanmaraşspor
|14.11.2020
|Kocaelispor
|0-1
|Sancaktepe FK
|14.11.2020
|Çorum FK
|P-P
|Amed Sportif
|14.11.2020
|Afjet Afyonspor
|P-P
|Ankara Demirspor
|14.11.2020
|İnegölspor
|1-0
|Ergene Velimeşe