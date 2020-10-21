Televizyon yıldızı maskeyi ağzına değil kalçasına taktı!Koronavirüste son bilanço korkuttu! İşte il il yoğunluk haritasıCumhurbaşkanı maaşı ne kadar 2020? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor?Mus'ab bin Umeyr kimdir? Nasıl şehit oldu? Mus'ab bin Umeyr hayatı kısacaDiyarbakır'da kadın cinayeti! Merve Aslan eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından katledildiTürkiye Kupası'nda 11 takım bir üst tura yükseldi2020-2021 Pendikspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Sivas Belediye Spor, Kardemir Karabükspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Bodrumspor, Kırklarelispor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Serik Belediyespor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Gümüşhanespor 1 - 5 Sancaktepe / Maç Özeti

2020-2021 Gümüşhanespor 1 - 5 Sancaktepe / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Gümüşhanespor, Sancaktepe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Gümüşhanespor 1 - 5 Sancaktepe / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Gümüşhanespor, Sancaktepe ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Gümüşhanespor ve Sancaktepe taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  6. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Sancaktepe ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Gümüşhane Yenişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Gümüşhanespor - Sancaktepe maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Gümüşhane Yenişehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Önder Turgay Demirdak(hakem), Fatih Deveci(1. Yardımcı Hakem), Egemen Savran(2. Yardımcı Hakem), Berkay Erdemir(dördüncü Hakem)

GÜMÜŞHANESPORGümüşhanespor

Gümüşhanespor İlk 11
34. Soykan Alp Aydın, 48. Yunus Şimşek, 22. Burak Demireğen, 90. Osman Torun, 7. Tuğay Adamcıl, 5. Muharrem Efe, 35. Mert Çakar, 11. Musa Sinan Yılmazer, 8. Sercan Kaya, 10. Tekin Adar, 9. Hasan Kaşıkara

Yedekler
52. Ömer Melih Yalman, 98. İlke Tankul, 23. Raif Gündoğdu, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 41. Erdinç Mergen, 4. Özgür Ortaç, 37. Erkan Velioğlu, 78. Oğuz Eken, 19. Batuhan Aygün, 30. Can Sıkılmaz

Teknik Sorumlu


Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

SANCAKTEPESancaktepe

Sancaktepe İlk 11
54. Hüseyin Yılmaz, 4. Mehmet Tayfun Dingil, 5. Erdinç Pekgöz, 7. Melık Derın, 10. Doğan Ateş, 11. Halil İbrahim Tuna, 17. Mert Örnek, 19. Davıd Deniz Kılınç, 20. Erhan Şentürk, 58. Yakup Yiğit, 8. Selim Kayacı

Yedekler
18. Emre Satılmış, 88. Behlül Aydın, 9. İlker Avşar, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 23. Muharrem Cinan, 25. Feridun Kıroğlu, 39. Orkun Tırpancı, 55. Onur Ural, 77. Ulaş Şimşek

Teknik Sorumlu
Mustafa Çapanoğlu

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK65102341619
2Sancaktepe FK64201621414
324Erzincanspor5410114137
4Ankara Demirspor5311135108
5Uşak Spor6312128104
6Hekimoğlu Trabzon52307295
7Sarıyer52306294
8Amed Sportif6303599-4
9Çorum FK52129970
10Kocaelispor4211567-1
11Kahramanmaraşspor51317760
12Hacettepe Spor6123685-2
13Zonguldak Kömürspor6123365-3
14Afjet Afyonspor5122375-4
15Gümüşhanespor61237125-5
16Niğde Anadolu FK61143144-11
17Ergene Velimeşe60337113-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

21.10.2020SarıyerP-PAnkara Demirspor
21.10.2020Manisa FK1-1Ergene Velimeşe
21.10.2020Kocaelispor İnegölspor
21.10.2020Zonguldak Kömürspor0-1Amed Sportif
21.10.2020Hacettepe Spor3-3Kahramanmaraşspor
21.10.2020Gümüşhanespor1-5Sancaktepe FK
21.10.2020Çorum FK4-0Niğde Anadolu FK
21.10.2020Şanlıurfaspor0-2Hekimoğlu Trabzon
21.10.2020Uşak Spor1-324Erzincanspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT