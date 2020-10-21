2020-2021 Gümüşhanespor 1 - 5 Sancaktepe / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Gümüşhanespor, Sancaktepe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Gümüşhanespor, Sancaktepe ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Gümüşhanespor ve Sancaktepe taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 6. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Sancaktepe ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Gümüşhane Yenişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Gümüşhanespor - Sancaktepe maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Gümüşhane Yenişehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Önder Turgay Demirdak(hakem), Fatih Deveci(1. Yardımcı Hakem), Egemen Savran(2. Yardımcı Hakem), Berkay Erdemir(dördüncü Hakem)
Gümüşhanespor İlk 11
34. Soykan Alp Aydın, 48. Yunus Şimşek, 22. Burak Demireğen, 90. Osman Torun, 7. Tuğay Adamcıl, 5. Muharrem Efe, 35. Mert Çakar, 11. Musa Sinan Yılmazer, 8. Sercan Kaya, 10. Tekin Adar, 9. Hasan Kaşıkara
Yedekler
52. Ömer Melih Yalman, 98. İlke Tankul, 23. Raif Gündoğdu, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 41. Erdinç Mergen, 4. Özgür Ortaç, 37. Erkan Velioğlu, 78. Oğuz Eken, 19. Batuhan Aygün, 30. Can Sıkılmaz
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Sancaktepe İlk 11
54. Hüseyin Yılmaz, 4. Mehmet Tayfun Dingil, 5. Erdinç Pekgöz, 7. Melık Derın, 10. Doğan Ateş, 11. Halil İbrahim Tuna, 17. Mert Örnek, 19. Davıd Deniz Kılınç, 20. Erhan Şentürk, 58. Yakup Yiğit, 8. Selim Kayacı
Yedekler
18. Emre Satılmış, 88. Behlül Aydın, 9. İlker Avşar, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 23. Muharrem Cinan, 25. Feridun Kıroğlu, 39. Orkun Tırpancı, 55. Onur Ural, 77. Ulaş Şimşek
Teknik Sorumlu
Mustafa Çapanoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|6
|5
|1
|0
|23
|4
|16
|19
|2
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|3
|24Erzincanspor
|5
|4
|1
|0
|11
|4
|13
|7
|4
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|5
|Uşak Spor
|6
|3
|1
|2
|12
|8
|10
|4
|6
|Hekimoğlu Trabzon
|5
|2
|3
|0
|7
|2
|9
|5
|7
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|8
|Amed Sportif
|6
|3
|0
|3
|5
|9
|9
|-4
|9
|Çorum FK
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|7
|0
|10
|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Hacettepe Spor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|13
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|14
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|6
|1
|2
|3
|7
|12
|5
|-5
|16
|Niğde Anadolu FK
|6
|1
|1
|4
|3
|14
|4
|-11
|17
|Ergene Velimeşe
|6
|0
|3
|3
|7
|11
|3
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|21.10.2020
|Sarıyer
|P-P
|Ankara Demirspor
|21.10.2020
|Manisa FK
|1-1
|Ergene Velimeşe
|21.10.2020
|Kocaelispor
|İnegölspor
|21.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-1
|Amed Sportif
|21.10.2020
|Hacettepe Spor
|3-3
|Kahramanmaraşspor
|21.10.2020
|Gümüşhanespor
|1-5
|Sancaktepe FK
|21.10.2020
|Çorum FK
|4-0
|Niğde Anadolu FK
|21.10.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Hekimoğlu Trabzon
|21.10.2020
|Uşak Spor
|1-3
|24Erzincanspor