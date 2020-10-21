2020-2021 Gümüşhanespor 1 - 5 Sancaktepe / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 6. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Sancaktepe ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Gümüşhane Yenişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Gümüşhanespor - Sancaktepe maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.