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2020-2021 Hacettepe Spor 1 - 1 Uşak Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Hacettepe Spor, Uşak Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Hacettepe Spor 1 - 1 Uşak Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Hacettepe Spor, Uşak Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Hacettepe Spor ve Uşak Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  10. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Uşak Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Hacettepe Spor - Uşak Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Hacettepe Spor - Uşak Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Tunç Özdemir(hakem), Nurettin Taşkesen(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yiğit Karpuz(2. Yardımcı Hakem), Semih Kurt(dördüncü Hakem)

HACETTEPE SPORHacettepe Spor

Hacettepe Spor İlk 11
99. Yasin Davuş, 80. Umutcan Akdeniz, 14. Ali Eren Karadağ, 4. Metehan Mert, 3. Muhammet Selim Okur, 12. Serdarcan Eralp, 23. Kaan Yüksel, 10. Furkan Temir, 77. Yağız Suat Bolat, 21. Mehmetcan Yıldırım, 9. Mehmet Can Güngör

Yedekler
45. Numan Soysal, 24. Altan Polat, 5. Doğan Bilgin, 33. Musa Şahindere, 20. Ataberk Gök, 11. Muhammed Ali Barutcu, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 19. Sarp Ekinci, 92. Yusuf Emre Ataol, 7. Hüseyin Eren Bektaş

Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali

Goller
Metehan Mert,90+3.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Serdarcan Eralp 89.dk, Sarı Kart Furkan Temir 64.dk, Sarı Kart Muhammed Ali Barutcu 73.dk

Oyundan Çıkanlar
Yağız Suat Bolat 75.dk, Furkan Temir 71.dk

Oyuna Girenler
Hüseyin Eren Bektaş 75.dk, Muhammed Ali Barutcu 71.dk

UŞAK SPORUşak Spor

Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 54. Berat Çetinkaya, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 5. Selim Dilli, 20. Seçkin Getbay, 24. Abdullah Balıkçı, 17. Kadir Ari, 19. Noyan Öz, 50. Uğur Durmuş

Yedekler
74. İbrahim Bağcı, 77. Levent Aktuğ, 41. Berkay Özer, 7. İbrahim Şirin, 23. Alperen Kahraman, 64. Resul Türkkalesi, 42. Muhammed Fatih Kunat, 10. Mehmet Bektaş, 29. Ali Kılıç

Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir

Goller
Kadir Ari,11.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Seçkin Getbay 79.dk, Sarı Kart Ali Kılıç 78.dk, Sarı Kart Abdullah Balıkçı 64.dk

Oyundan Çıkanlar
Uğur Durmuş 75.dk, Seçkin Getbay 90.dk, Noyan Öz 45+1.dk, Abdullah Balıkçı 75.dk

Oyuna Girenler
Levent Aktuğ 75.dk, Berkay Özer 90.dk, Ali Kılıç 45+1.dk, İbrahim Şirin 75.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK109103382825
224Erzincanspor9621156209
3Hekimoğlu Trabzon95311851813
4Sancaktepe FK85211741713
5Uşak Spor95221711176
6Sarıyer844092167
7Kocaelispor842288140
8Ankara Demirspor7412168138
9Afjet Afyonspor833291012-1
10Amed Sportif9405101612-6
11Zonguldak Kömürspor9234599-4
12Çorum FK721411137-2
13Kahramanmaraşspor71428107-2
14İnegölspor91448147-6
15Ergene Velimeşe101369166-7
16Hacettepe Spor101367156-8
17Niğde Anadolu FK91355176-12
18Gümüşhanespor912610205-10
19Şanlıurfaspor91175284-23

Fikstür

14.11.2020Gümüşhanespor1-4Hekimoğlu Trabzon
14.11.2020Zonguldak Kömürspor2-0Şanlıurfaspor
14.11.2020Hacettepe Spor1-1Uşak Spor
14.11.2020Sarıyer1-024Erzincanspor
14.11.2020Manisa FK3-1Kahramanmaraşspor
14.11.2020Kocaelispor0-1Sancaktepe FK
14.11.2020Çorum FKP-PAmed Sportif
14.11.2020Afjet AfyonsporP-PAnkara Demirspor
14.11.2020İnegölspor1-0Ergene Velimeşe


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