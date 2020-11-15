2020-2021 Hacettepe Spor 1 - 1 Uşak Spor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Hacettepe Spor, Uşak Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Hacettepe Spor, Uşak Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Hacettepe Spor ve Uşak Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 10. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Uşak Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Hacettepe Spor - Uşak Spor maçı kaç kaç bitti?
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Hacettepe Spor - Uşak Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Tunç Özdemir(hakem), Nurettin Taşkesen(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yiğit Karpuz(2. Yardımcı Hakem), Semih Kurt(dördüncü Hakem)
Hacettepe Spor İlk 11
99. Yasin Davuş, 80. Umutcan Akdeniz, 14. Ali Eren Karadağ, 4. Metehan Mert, 3. Muhammet Selim Okur, 12. Serdarcan Eralp, 23. Kaan Yüksel, 10. Furkan Temir, 77. Yağız Suat Bolat, 21. Mehmetcan Yıldırım, 9. Mehmet Can Güngör
Yedekler
45. Numan Soysal, 24. Altan Polat, 5. Doğan Bilgin, 33. Musa Şahindere, 20. Ataberk Gök, 11. Muhammed Ali Barutcu, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 19. Sarp Ekinci, 92. Yusuf Emre Ataol, 7. Hüseyin Eren Bektaş
Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali
Goller
Metehan Mert,90+3.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Serdarcan Eralp 89.dk, Sarı Kart Furkan Temir 64.dk, Sarı Kart Muhammed Ali Barutcu 73.dk
Oyundan Çıkanlar
Yağız Suat Bolat 75.dk, Furkan Temir 71.dk
Oyuna Girenler
Hüseyin Eren Bektaş 75.dk, Muhammed Ali Barutcu 71.dk
Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 54. Berat Çetinkaya, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 5. Selim Dilli, 20. Seçkin Getbay, 24. Abdullah Balıkçı, 17. Kadir Ari, 19. Noyan Öz, 50. Uğur Durmuş
Yedekler
74. İbrahim Bağcı, 77. Levent Aktuğ, 41. Berkay Özer, 7. İbrahim Şirin, 23. Alperen Kahraman, 64. Resul Türkkalesi, 42. Muhammed Fatih Kunat, 10. Mehmet Bektaş, 29. Ali Kılıç
Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir
Goller
Kadir Ari,11.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Seçkin Getbay 79.dk, Sarı Kart Ali Kılıç 78.dk, Sarı Kart Abdullah Balıkçı 64.dk
Oyundan Çıkanlar
Uğur Durmuş 75.dk, Seçkin Getbay 90.dk, Noyan Öz 45+1.dk, Abdullah Balıkçı 75.dk
Oyuna Girenler
Levent Aktuğ 75.dk, Berkay Özer 90.dk, Ali Kılıç 45+1.dk, İbrahim Şirin 75.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|10
|9
|1
|0
|33
|8
|28
|25
|2
|24Erzincanspor
|9
|6
|2
|1
|15
|6
|20
|9
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|9
|5
|3
|1
|18
|5
|18
|13
|4
|Sancaktepe FK
|8
|5
|2
|1
|17
|4
|17
|13
|5
|Uşak Spor
|9
|5
|2
|2
|17
|11
|17
|6
|6
|Sarıyer
|8
|4
|4
|0
|9
|2
|16
|7
|7
|Kocaelispor
|8
|4
|2
|2
|8
|8
|14
|0
|8
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|9
|Afjet Afyonspor
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|12
|-1
|10
|Amed Sportif
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|12
|-6
|11
|Zonguldak Kömürspor
|9
|2
|3
|4
|5
|9
|9
|-4
|12
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|13
|Kahramanmaraşspor
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|7
|-2
|14
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|15
|Ergene Velimeşe
|10
|1
|3
|6
|9
|16
|6
|-7
|16
|Hacettepe Spor
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|6
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|6
|-12
|18
|Gümüşhanespor
|9
|1
|2
|6
|10
|20
|5
|-10
|19
|Şanlıurfaspor
|9
|1
|1
|7
|5
|28
|4
|-23
Fikstür
|14.11.2020
|Gümüşhanespor
|1-4
|Hekimoğlu Trabzon
|14.11.2020
|Zonguldak Kömürspor
|2-0
|Şanlıurfaspor
|14.11.2020
|Hacettepe Spor
|1-1
|Uşak Spor
|14.11.2020
|Sarıyer
|1-0
|24Erzincanspor
|14.11.2020
|Manisa FK
|3-1
|Kahramanmaraşspor
|14.11.2020
|Kocaelispor
|0-1
|Sancaktepe FK
|14.11.2020
|Çorum FK
|P-P
|Amed Sportif
|14.11.2020
|Afjet Afyonspor
|P-P
|Ankara Demirspor
|14.11.2020
|İnegölspor
|1-0
|Ergene Velimeşe