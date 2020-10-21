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2020-2021 Hacettepe Spor 3 - 3 Kahramanmaraşspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Hacettepe Spor, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Hacettepe Spor 3 - 3 Kahramanmaraşspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Hacettepe Spor, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. Hacettepe Spor ve Kahramanmaraşspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  6. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Kahramanmaraşspor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Hacettepe Spor - Kahramanmaraşspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ozan Ergün(hakem), Hakan Akkaynak(1. Yardımcı Hakem), Yasin Kılıç(2. Yardımcı Hakem), İlker Yasin Avcı(dördüncü Hakem)

HACETTEPE SPORHacettepe Spor

Hacettepe Spor İlk 11
45. Numan Soysal, 5. Doğan Bilgin, 23. Kaan Yüksel, 33. Musa Şahindere, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 8. Volkan Kılıç, 11. Muhammed Ali Barutcu, 12. Serdarcan Eralp, 3. Muhammet Selim Okur, 77. Yağız Suat Bolat, 19. Sarp Ekinci

Yedekler
99. Yasin Davuş, 82. Ahmet Cevat Varol, 28. Kemal Emirhan Aydın, 20. Ataberk Gök, 80. Umutcan Akdeniz, 10. Furkan Temir, 21. Mehmetcan Yıldırım, 29. İhsan Küçük, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 17. Recep Yurdakul

Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KAHRAMANMARAŞSPORKahramanmaraşspor

Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 3. Mert Ilıman, 4. Erdi Bakırcı, 24. Kadir Kaan Özdemir, 71. Orhan Evci, 20. Erdem Koçal, 55. Doğanay Kılıç, 7. Halil Uysal, 10. Recep Türköz, 12. Emin Altunay, 45. Yakup Ramazan Zorlu

Yedekler
1. Ahmet Gül, 5. Hüseyin Cihan Avcu, 77. İbrahim Koca, 19. Sefa Saz, 46. İsa Baltacı, 54. Talha Mayhoş, 34. Gökhan Sürücü, 14. Eren Taşkın

Teknik Sorumlu
Sinan Yücer

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK65102341619
2Sancaktepe FK64201621414
324Erzincanspor5410114137
4Ankara Demirspor5311135108
5Uşak Spor6312128104
6Hekimoğlu Trabzon52307295
7Sarıyer52306294
8Amed Sportif6303599-4
9Çorum FK52129970
10Kocaelispor4211567-1
11Kahramanmaraşspor51317760
12Hacettepe Spor6123685-2
13Zonguldak Kömürspor6123365-3
14Afjet Afyonspor5122375-4
15Gümüşhanespor61237125-5
16Niğde Anadolu FK61143144-11
17Ergene Velimeşe60337113-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

21.10.2020SarıyerP-PAnkara Demirspor
21.10.2020Manisa FK1-1Ergene Velimeşe
21.10.2020Kocaelispor İnegölspor
21.10.2020Zonguldak Kömürspor0-1Amed Sportif
21.10.2020Hacettepe Spor3-3Kahramanmaraşspor
21.10.2020Gümüşhanespor1-5Sancaktepe FK
21.10.2020Çorum FK4-0Niğde Anadolu FK
21.10.2020Şanlıurfaspor0-2Hekimoğlu Trabzon
21.10.2020Uşak Spor1-324Erzincanspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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