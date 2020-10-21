2020-2021 Hacettepe Spor 3 - 3 Kahramanmaraşspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Hacettepe Spor, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Hacettepe Spor, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. Hacettepe Spor ve Kahramanmaraşspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 6. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Kahramanmaraşspor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Hacettepe Spor - Kahramanmaraşspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ozan Ergün(hakem), Hakan Akkaynak(1. Yardımcı Hakem), Yasin Kılıç(2. Yardımcı Hakem), İlker Yasin Avcı(dördüncü Hakem)
Hacettepe Spor İlk 11
45. Numan Soysal, 5. Doğan Bilgin, 23. Kaan Yüksel, 33. Musa Şahindere, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 8. Volkan Kılıç, 11. Muhammed Ali Barutcu, 12. Serdarcan Eralp, 3. Muhammet Selim Okur, 77. Yağız Suat Bolat, 19. Sarp Ekinci
Yedekler
99. Yasin Davuş, 82. Ahmet Cevat Varol, 28. Kemal Emirhan Aydın, 20. Ataberk Gök, 80. Umutcan Akdeniz, 10. Furkan Temir, 21. Mehmetcan Yıldırım, 29. İhsan Küçük, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 17. Recep Yurdakul
Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 3. Mert Ilıman, 4. Erdi Bakırcı, 24. Kadir Kaan Özdemir, 71. Orhan Evci, 20. Erdem Koçal, 55. Doğanay Kılıç, 7. Halil Uysal, 10. Recep Türköz, 12. Emin Altunay, 45. Yakup Ramazan Zorlu
Yedekler
1. Ahmet Gül, 5. Hüseyin Cihan Avcu, 77. İbrahim Koca, 19. Sefa Saz, 46. İsa Baltacı, 54. Talha Mayhoş, 34. Gökhan Sürücü, 14. Eren Taşkın
Teknik Sorumlu
Sinan Yücer
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|6
|5
|1
|0
|23
|4
|16
|19
|2
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|3
|24Erzincanspor
|5
|4
|1
|0
|11
|4
|13
|7
|4
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|5
|Uşak Spor
|6
|3
|1
|2
|12
|8
|10
|4
|6
|Hekimoğlu Trabzon
|5
|2
|3
|0
|7
|2
|9
|5
|7
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|8
|Amed Sportif
|6
|3
|0
|3
|5
|9
|9
|-4
|9
|Çorum FK
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|7
|0
|10
|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Hacettepe Spor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|13
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|14
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|6
|1
|2
|3
|7
|12
|5
|-5
|16
|Niğde Anadolu FK
|6
|1
|1
|4
|3
|14
|4
|-11
|17
|Ergene Velimeşe
|6
|0
|3
|3
|7
|11
|3
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|21.10.2020
|Sarıyer
|P-P
|Ankara Demirspor
|21.10.2020
|Manisa FK
|1-1
|Ergene Velimeşe
|21.10.2020
|Kocaelispor
|İnegölspor
|21.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-1
|Amed Sportif
|21.10.2020
|Hacettepe Spor
|3-3
|Kahramanmaraşspor
|21.10.2020
|Gümüşhanespor
|1-5
|Sancaktepe FK
|21.10.2020
|Çorum FK
|4-0
|Niğde Anadolu FK
|21.10.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Hekimoğlu Trabzon
|21.10.2020
|Uşak Spor
|1-3
|24Erzincanspor