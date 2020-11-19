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2020-2021 Hekimoğlu Trabzon 2 - 0 Sarıyer / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Sarıyer ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Hekimoğlu Trabzon 2 - 0 Sarıyer / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Sarıyer ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Sarıyer taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  11. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Sarıyer ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Hekimoğlu Trabzon - Sarıyer maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Hekimoğlu Trabzon - Sarıyer Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa Aydın(hakem), Buğur Han Güler(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Güçer(2. Yardımcı Hakem), Burak Akdağ(dördüncü Hakem)

HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 8. Samet Yalçın, 10. İsmail Haktan Odabaşı, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 27. Can Erdem, 54. Mustafa Çakır, 55. Bahadır Erol, 88. Oğuz Kocabal

Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 5. Sezer Özmen, 6. Cihat Çakmak, 7. Berkay Sefa Kara, 11. Musa Caner Aktaş, 13. Ender Gör, 22. Onur Akdeniz, 24. Bahadır Taşdelen, 44. Yasin Palaz, 90. Batuhan Karadeniz

Teknik Sorumlu
Osman Özköylü

Goller
Burhan Eşer,58.dk (p), Musa Caner Aktaş,82.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Can Erdem 87.dk, Burhan Eşer 79.dk, İsmail Haktan Odabaşı 67.dk, Bahadır Erol 87.dk

Oyuna Girenler
Batuhan Karadeniz 87.dk, Yasin Palaz 79.dk, Musa Caner Aktaş 67.dk, Sezer Özmen 87.dk

SARIYERSarıyer

Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 66. Adem Koçak, 20. İlyas Çakmak, 10. Ömer Bozan, 17. Okan Deniz, 22. Nuri Terliksiz, 42. Mahmut Bilir, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş

Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 8. Fatih Gül, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 19. Emirhan Ebrar Akdemir, 11. Barış Memiş, 33. Hüsnü Başkurt, 50. Yaşar Acer, 9. Furkan Yaman, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Nuri Terliksiz 57.dk, Sarı Kart Mehmet Cansın Çiçek 57.dk, Sarı Kart Mahmut Bilir Ms, Sarı Kart Furkan Yaman 74.dk

Oyundan Çıkanlar
İlyas Çakmak 63.dk, Adem Koçak 69.dk, Okan Deniz 85.dk

Oyuna Girenler
Furkan Yaman 63.dk, Fatih Gül 69.dk, Bertuğ Özgür Yıldırım 85.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK11101036103126
2Hekimoğlu Trabzon106312052115
324Erzincanspor10622179208
4Uşak Spor106222013207
5Sancaktepe FK95221761711
6Sarıyer944194165
7Afjet Afyonspor94321110151
8Amed Sportif10505131615-3
9Kocaelispor942381114-3
10Ankara Demirspor7412168138
11Zonguldak Kömürspor102357129-5
12Ergene Velimeşe1123612189-6
13Çorum FK721411137-2
14Kahramanmaraşspor71428107-2
15İnegölspor91448147-6
16Hacettepe Spor101367156-8
17Niğde Anadolu FK101367206-13
18Gümüşhanespor912610205-10
19Şanlıurfaspor91175284-23

Fikstür

18.11.2020Hekimoğlu Trabzon2-0Sarıyer
18.11.2020Uşak Spor3-2Zonguldak Kömürspor
18.11.202024Erzincanspor2-3Manisa FK
18.11.2020Ergene Velimeşe3-2Niğde Anadolu FK
18.11.2020Ankara DemirsporP-Pİnegölspor
18.11.2020Amed Sportif3-0Kocaelispor
18.11.2020KahramanmaraşsporP-PÇorum FK
18.11.2020Sancaktepe FK0-2Afjet Afyonspor
19.11.2020Şanlıurfaspor Gümüşhanespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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