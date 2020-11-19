2020-2021 Hekimoğlu Trabzon 2 - 0 Sarıyer / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Sarıyer ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Sarıyer ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Sarıyer taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 11. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Sarıyer ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Hekimoğlu Trabzon - Sarıyer maçı kaç kaç bitti?
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Hekimoğlu Trabzon - Sarıyer Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa Aydın(hakem), Buğur Han Güler(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Güçer(2. Yardımcı Hakem), Burak Akdağ(dördüncü Hakem)
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 8. Samet Yalçın, 10. İsmail Haktan Odabaşı, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 27. Can Erdem, 54. Mustafa Çakır, 55. Bahadır Erol, 88. Oğuz Kocabal
Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 5. Sezer Özmen, 6. Cihat Çakmak, 7. Berkay Sefa Kara, 11. Musa Caner Aktaş, 13. Ender Gör, 22. Onur Akdeniz, 24. Bahadır Taşdelen, 44. Yasin Palaz, 90. Batuhan Karadeniz
Teknik Sorumlu
Osman Özköylü
Goller
Burhan Eşer,58.dk (p), Musa Caner Aktaş,82.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Can Erdem 87.dk, Burhan Eşer 79.dk, İsmail Haktan Odabaşı 67.dk, Bahadır Erol 87.dk
Oyuna Girenler
Batuhan Karadeniz 87.dk, Yasin Palaz 79.dk, Musa Caner Aktaş 67.dk, Sezer Özmen 87.dk
Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 66. Adem Koçak, 20. İlyas Çakmak, 10. Ömer Bozan, 17. Okan Deniz, 22. Nuri Terliksiz, 42. Mahmut Bilir, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş
Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 8. Fatih Gül, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 19. Emirhan Ebrar Akdemir, 11. Barış Memiş, 33. Hüsnü Başkurt, 50. Yaşar Acer, 9. Furkan Yaman, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Nuri Terliksiz 57.dk, Sarı Kart Mehmet Cansın Çiçek 57.dk, Sarı Kart Mahmut Bilir Ms, Sarı Kart Furkan Yaman 74.dk
Oyundan Çıkanlar
İlyas Çakmak 63.dk, Adem Koçak 69.dk, Okan Deniz 85.dk
Oyuna Girenler
Furkan Yaman 63.dk, Fatih Gül 69.dk, Bertuğ Özgür Yıldırım 85.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
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|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|11
|10
|1
|0
|36
|10
|31
|26
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|10
|6
|3
|1
|20
|5
|21
|15
|3
|24Erzincanspor
|10
|6
|2
|2
|17
|9
|20
|8
|4
|Uşak Spor
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|5
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|6
|Sarıyer
|9
|4
|4
|1
|9
|4
|16
|5
|7
|Afjet Afyonspor
|9
|4
|3
|2
|11
|10
|15
|1
|8
|Amed Sportif
|10
|5
|0
|5
|13
|16
|15
|-3
|9
|Kocaelispor
|9
|4
|2
|3
|8
|11
|14
|-3
|10
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|11
|Zonguldak Kömürspor
|10
|2
|3
|5
|7
|12
|9
|-5
|12
|Ergene Velimeşe
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|9
|-6
|13
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|14
|Kahramanmaraşspor
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|7
|-2
|15
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|6
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|10
|1
|3
|6
|7
|20
|6
|-13
|18
|Gümüşhanespor
|9
|1
|2
|6
|10
|20
|5
|-10
|19
|Şanlıurfaspor
|9
|1
|1
|7
|5
|28
|4
|-23
Fikstür
|18.11.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|2-0
|Sarıyer
|18.11.2020
|Uşak Spor
|3-2
|Zonguldak Kömürspor
|18.11.2020
|24Erzincanspor
|2-3
|Manisa FK
|18.11.2020
|Ergene Velimeşe
|3-2
|Niğde Anadolu FK
|18.11.2020
|Ankara Demirspor
|P-P
|İnegölspor
|18.11.2020
|Amed Sportif
|3-0
|Kocaelispor
|18.11.2020
|Kahramanmaraşspor
|P-P
|Çorum FK
|18.11.2020
|Sancaktepe FK
|0-2
|Afjet Afyonspor
|19.11.2020
|Şanlıurfaspor
|Gümüşhanespor