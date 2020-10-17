2020-2021 Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 5. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 17.10.2020 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
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Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:
|Hes Kablo Kayserispor
|Demir Grup Sivasspor
|1
|3
Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Halil Umut Meler(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Tarık Ongun(avar)
Hes Kablo Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
33. Sılvıu Lung, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 8. Hasan Hüseyin Acar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 18. Zoran Kvrzıc, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 23. İlhan Parlak, 32. Karahan Yasir Subaşı, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah
Yedekler
16. Doğan Alemdar, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 21. Aziz Eraltay, 25. Aaron Justın Lennon, 26. İlhan Depe, 30. Adem Doğan, 77. Denıs Alıbec
Teknik Sorumlu
Bayram Kadir Bektaş
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Demir Grup Sivasspor İlk 11
30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 58. Ziya Erdal, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare
Yedekler
35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 3. Uğur Çiftçi, 26. Barış Yardımcı, 8. Robın Yalçın, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 10. Yasin Öztekin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode, 2. Arouna Kone
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|10
|10
|2
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|8
|2
|3
|Fatih Karagümrük
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|7
|4
|4
|Galatasaray
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|7
|3
|5
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|7
|2
|6
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|7
|2
|7
|Sivasspor
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|7
|1
|8
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|7
|-3
|9
|Göztepe
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|6
|4
|10
|Konyaspor
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|11
|Kasımpaşa
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|6
|1
|12
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|6
|-4
|13
|Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|5
|0
|14
|Çaykur Rizespor
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|5
|-1
|15
|Yeni Malatyaspor
|5
|1
|2
|2
|4
|8
|5
|-4
|16
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|4
|-1
|17
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|4
|-2
|18
|Gaziantep FK
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|3
|-2
|19
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|2
|-5
|20
|MKE Ankaragücü
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|1
|-4
|21
|Başakşehir FK
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|1
|-6
Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları
|17.10.2020
|Kayserispor
|1-3
|Sivasspor
|17.10.2020
|Konyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|17.10.2020
|Trabzonspor
|Başakşehir FK
|17.10.2020
|Çaykur Rizespor
|5-3
|MKE Ankaragücü
|18.10.2020
|Antalyaspor
|Gaziantep FK
|18.10.2020
|Fatih Karagümrük
|Kasımpaşa
|18.10.2020
|Hatayspor
|P-P
|BB Erzurumspor
|18.10.2020
|Göztepe
|Fenerbahçe
|19.10.2020
|Gençlerbirliği
|Denizlispor
|19.10.2020
|Galatasaray
|Alanyaspor