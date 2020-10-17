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2020-2021 Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 17.10.2020 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:

HES KABLO KAYSERİSPOR DEMİR GRUP SİVASSPOR
Hes Kablo Kayserispor Demir Grup Sivasspor
1 3

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Halil Umut Meler(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Tarık Ongun(avar)

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

33. Sılvıu Lung, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 8. Hasan Hüseyin Acar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 18. Zoran Kvrzıc, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 23. İlhan Parlak, 32. Karahan Yasir Subaşı, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah

Yedekler

16. Doğan Alemdar, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 21. Aziz Eraltay, 25. Aaron Justın Lennon, 26. İlhan Depe, 30. Adem Doğan, 77. Denıs Alıbec

Teknik Sorumlu

Bayram Kadir Bektaş

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 58. Ziya Erdal, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 3. Uğur Çiftçi, 26. Barış Yardımcı, 8. Robın Yalçın, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 10. Yasin Öztekin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor43101111010
2Fenerbahçe42204282
3Fatih Karagümrük42118474
4Galatasaray42115273
5BB Erzurumspor42116472
6Antalyaspor42114272
7Sivasspor42115471
8Hatayspor4211367-3
9Göztepe41308464
10Konyaspor41305263
11Kasımpaşa42023261
12Kayserispor5203486-4
13Trabzonspor41215550
14Çaykur Rizespor5122785-1
15Yeni Malatyaspor5122485-4
16Gençlerbirliği3111124-1
17Beşiktaş4112574-2
18Gaziantep FK4031683-2
19Denizlispor4022162-5
20MKE Ankaragücü4013481-4
21Başakşehir FK4013061-6

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları

17.10.2020Kayserispor1-3Sivasspor
17.10.2020Konyaspor1-1Yeni Malatyaspor
17.10.2020Trabzonspor Başakşehir FK
17.10.2020Çaykur Rizespor5-3MKE Ankaragücü
18.10.2020Antalyaspor Gaziantep FK
18.10.2020Fatih Karagümrük Kasımpaşa
18.10.2020HataysporP-PBB Erzurumspor
18.10.2020Göztepe Fenerbahçe
19.10.2020Gençlerbirliği Denizlispor
19.10.2020Galatasaray Alanyaspor


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