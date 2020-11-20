2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Arhavi Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Arhavi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 10. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Arhavi Spor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Arhavi Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mersin Stadyumu - Mersin stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Arhavi Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mersin Stadyumu - Mersin
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Göksu Furkan Güngör(hakem), Mehmet Kağan Bingül(1. Yardımcı Hakem), Serdar İla(2. Yardımcı Hakem), Volkan Kırbaş(dördüncü Hakem)
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 4. Burak Bilgen, 6. Gökcan Gelmen, 77. Aslan Gök, 8. Emrullah Yıldırım, 19. Uğur Ayhan, 61. Tunahan Ergül, 28. Özer Ozan Pekdemir, 17. Fazlı Ayan, 9. Hakkı Tosun
Yedekler
99. Samet Diler, 13. Ömer Önder, 5. Ayberk Kutluğ Tuncer, 7. Gülhan Özdemir, 29. Egemen Baysal, 23. İsmail Köse, 10. Yaşar Çetin
Teknik Sorumlu
İbrahim Baş
Goller
Hakkı Tosun,43.dk (h), Özer Ozan Pekdemir,55.dk (f), İsmail Köse,81.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Aslan Gök 89.dk, Sarı Kart Tunahan Ergül 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Hakkı Tosun 86.dk, Uğur Ayhan 66.dk, Fazlı Ayan 66.dk, Emrullah Yıldırım 71.dk, Özer Ozan Pekdemir 86.dk
Oyuna Girenler
Egemen Baysal 86.dk, Yaşar Çetin 66.dk, İsmail Köse 66.dk, Ömer Önder 71.dk, Gülhan Özdemir 86.dk
Arhavi Spor İlk 11
1. Oğuz Kaan Barış, 53. Hakan Bozkurt, 61. Tolga Şahin, 5. Köksal Ayaydın, 8. Evren Horozal, 35. Ahmet Tamet, 10. Hüseyin Terzi, 21. Abdurrahman İlkyaz, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 23. Uğur Güzelce, 14. Furkan Özdemir
Yedekler
99. Baran Güler, 77. Berkay Kalakcı, 12. Barış Hüseyin Söz, 17. Berat Vardal, 94. Ahmet Akatın, 55. Eyüp Can Temiz, 6. Gökhan Kocaman
Teknik Sorumlu
İsmail Demirci
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Tolga Şahin 61.dk
Oyundan Çıkanlar
Tolga Şahin 83.dk, Ahmet Tamet 57.dk, Uğur Güzelce 70.dk, Abdurrahman İlkyaz 46.dk, Alperen Utku Eskiçırak 70.dk
Oyuna Girenler
Gökhan Kocaman 83.dk, Berkay Kalakcı 57.dk, Ahmet Akatın 70.dk, Berat Vardal 46.dk, Eyüp Can Temiz 70.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|9
|7
|2
|0
|16
|4
|23
|12
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|10
|6
|4
|0
|16
|2
|22
|14
|3
|Çatalcaspor
|9
|6
|2
|1
|16
|8
|20
|8
|4
|Karşıyaka
|9
|5
|3
|1
|14
|7
|18
|7
|5
|Şile Yıldızspor
|10
|4
|4
|2
|14
|12
|16
|2
|6
|Çarşambaspor
|9
|4
|3
|2
|14
|7
|15
|7
|7
|Isparta 32 Spor
|8
|4
|2
|2
|13
|8
|14
|5
|8
|Esenler Erokspor
|8
|4
|1
|3
|10
|7
|13
|3
|9
|Batman Petrolspor
|9
|4
|1
|4
|9
|10
|13
|-1
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|10
|3
|3
|4
|9
|11
|12
|-2
|11
|Altındağspor
|8
|3
|1
|4
|6
|8
|10
|-2
|12
|Gölcükspor
|10
|2
|2
|6
|5
|10
|8
|-5
|13
|Erbaaspor
|9
|2
|1
|6
|4
|11
|7
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|8
|2
|1
|5
|6
|11
|7
|-5
|15
|Arhavispor
|7
|1
|1
|5
|5
|15
|4
|-10
|16
|Cizrespor
|9
|0
|3
|6
|5
|20
|3
|-15
|17
|Yalovaspor
|8
|0
|2
|6
|6
|17
|2
|-11
Fikstür
|19.11.2020
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Çatalcaspor
|19.11.2020
|Altındağspor
|3-0
|Cizrespor
|19.11.2020
|Batman Petrolspor
|1-3
|Çarşambaspor
|19.11.2020
|Erbaaspor
|0-1
|Elazığ Belediyespor
|19.11.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|3-0
|Arhavispor
|19.11.2020
|Karşıyaka
|0-1
|Somaspor
|19.11.2020
|Osmaniyespor FK
|P-P
|Yalovaspor
|19.11.2020
|Isparta 32 Spor
|2-1
|Gölcükspor