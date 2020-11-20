2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Arhavi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 10. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Arhavi Spor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Arhavi Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mersin Stadyumu - Mersin stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Arhavi Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Mersin Stadyumu - Mersin



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Göksu Furkan Güngör(hakem), Mehmet Kağan Bingül(1. Yardımcı Hakem), Serdar İla(2. Yardımcı Hakem), Volkan Kırbaş(dördüncü Hakem)

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11

33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 4. Burak Bilgen, 6. Gökcan Gelmen, 77. Aslan Gök, 8. Emrullah Yıldırım, 19. Uğur Ayhan, 61. Tunahan Ergül, 28. Özer Ozan Pekdemir, 17. Fazlı Ayan, 9. Hakkı Tosun



Yedekler

99. Samet Diler, 13. Ömer Önder, 5. Ayberk Kutluğ Tuncer, 7. Gülhan Özdemir, 29. Egemen Baysal, 23. İsmail Köse, 10. Yaşar Çetin



Teknik Sorumlu

İbrahim Baş



Goller

Hakkı Tosun,43.dk (h), Özer Ozan Pekdemir,55.dk (f), İsmail Köse,81.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Aslan Gök 89.dk, Sarı Kart Tunahan Ergül 90+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Hakkı Tosun 86.dk, Uğur Ayhan 66.dk, Fazlı Ayan 66.dk, Emrullah Yıldırım 71.dk, Özer Ozan Pekdemir 86.dk



Oyuna Girenler

Egemen Baysal 86.dk, Yaşar Çetin 66.dk, İsmail Köse 66.dk, Ömer Önder 71.dk, Gülhan Özdemir 86.dk

Arhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11

1. Oğuz Kaan Barış, 53. Hakan Bozkurt, 61. Tolga Şahin, 5. Köksal Ayaydın, 8. Evren Horozal, 35. Ahmet Tamet, 10. Hüseyin Terzi, 21. Abdurrahman İlkyaz, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 23. Uğur Güzelce, 14. Furkan Özdemir



Yedekler

99. Baran Güler, 77. Berkay Kalakcı, 12. Barış Hüseyin Söz, 17. Berat Vardal, 94. Ahmet Akatın, 55. Eyüp Can Temiz, 6. Gökhan Kocaman



Teknik Sorumlu

İsmail Demirci



Goller

{awayGoal}



Kartlar

Sarı Kart Tolga Şahin 61.dk



Oyundan Çıkanlar

Tolga Şahin 83.dk, Ahmet Tamet 57.dk, Uğur Güzelce 70.dk, Abdurrahman İlkyaz 46.dk, Alperen Utku Eskiçırak 70.dk



Oyuna Girenler

Gökhan Kocaman 83.dk, Berkay Kalakcı 57.dk, Ahmet Akatın 70.dk, Berat Vardal 46.dk, Eyüp Can Temiz 70.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 9 7 2 0 16 4 23 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 10 6 4 0 16 2 22 14 3 Çatalcaspor 9 6 2 1 16 8 20 8 4 Karşıyaka 9 5 3 1 14 7 18 7 5 Şile Yıldızspor 10 4 4 2 14 12 16 2 6 Çarşambaspor 9 4 3 2 14 7 15 7 7 Isparta 32 Spor 8 4 2 2 13 8 14 5 8 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 9 Batman Petrolspor 9 4 1 4 9 10 13 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 10 3 3 4 9 11 12 -2 11 Altındağspor 8 3 1 4 6 8 10 -2 12 Gölcükspor 10 2 2 6 5 10 8 -5 13 Erbaaspor 9 2 1 6 4 11 7 -7 14 Osmaniyespor FK 8 2 1 5 6 11 7 -5 15 Arhavispor 7 1 1 5 5 15 4 -10 16 Cizrespor 9 0 3 6 5 20 3 -15 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

Fikstür