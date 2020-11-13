2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 8. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Cizre Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Cizre Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mersin Stadyumu - Mersin stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Cizre Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Mersin Stadyumu - Mersin



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Adnan Deniz Kayatepe(hakem), Turhan Akbaş(1. Yardımcı Hakem), Semih Kocaman(2. Yardımcı Hakem), Mutluhan Çırakoğlu(dördüncü Hakem)

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11

33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 4. Burak Bilgen, 77. Aslan Gök, 22. Ekrem Aydemir, 19. Uğur Ayhan, 11. Mahmut Metin, 61. Tunahan Ergül, 28. Özer Ozan Pekdemir, 17. Fazlı Ayan, 10. Yaşar Çetin



Yedekler

27. İbrahim Bayram, 6. Gökcan Gelmen, 8. Emrullah Yıldırım, 88. Furkan Zengin, 20. Onur Dursun, 9. Hakkı Tosun, 23. İsmail Köse



Teknik Sorumlu

İbrahim Baş



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Cizre Spor

Cizre Spor İlk 11

1. Murat Günal, 3. Hüseyin Rüzgar, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 11. Yusuf Kerçin, 17. Berk Kal, 30. Emre İşçiler, 57. Oktay Demircan, 70. Ahmet Demir



Yedekler

40. Batuhan Bulur, 19. İsmail Arda Yamaç, 23. Ensar Karakulakoğlu, 27. Enver Erşahin, 54. Resul Kocatürk, 62. Ulaş Sarı, 88. Samed Kartal



Teknik Sorumlu

İskender Eroğlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 8 6 2 0 15 4 20 11 2 Karşıyaka 7 5 2 0 14 6 17 8 3 Çatalcaspor 7 5 1 1 14 7 16 7 4 İçel İdmanyurdu Spor 7 4 3 0 9 1 15 8 5 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 6 Şile Yıldızspor 8 3 4 1 11 9 13 2 7 Batman Petrolspor 8 4 1 3 8 7 13 1 8 Çarşambaspor 7 3 2 2 11 6 11 5 9 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 10 Elazığ Karakoçan FK 8 2 2 4 8 11 8 -3 11 Gölcükspor 8 2 2 4 4 7 8 -3 12 Altındağspor 7 2 1 4 3 8 7 -5 13 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 14 Erbaaspor 7 1 1 5 3 10 4 -7 15 Osmaniyespor FK 6 2 0 4 6 8 6 -2 16 Cizrespor 7 0 3 4 3 14 3 -11 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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