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2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Cizre Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  8. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Cizre Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Cizre Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mersin Stadyumu - Mersin stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Cizre Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mersin Stadyumu - Mersin

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Adnan Deniz Kayatepe(hakem), Turhan Akbaş(1. Yardımcı Hakem), Semih Kocaman(2. Yardımcı Hakem), Mutluhan Çırakoğlu(dördüncü Hakem)

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜİçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 4. Burak Bilgen, 77. Aslan Gök, 22. Ekrem Aydemir, 19. Uğur Ayhan, 11. Mahmut Metin, 61. Tunahan Ergül, 28. Özer Ozan Pekdemir, 17. Fazlı Ayan, 10. Yaşar Çetin

Yedekler
27. İbrahim Bayram, 6. Gökcan Gelmen, 8. Emrullah Yıldırım, 88. Furkan Zengin, 20. Onur Dursun, 9. Hakkı Tosun, 23. İsmail Köse

Teknik Sorumlu
İbrahim Baş

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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CİZRE SPORCizre Spor

Cizre Spor İlk 11
1. Murat Günal, 3. Hüseyin Rüzgar, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 11. Yusuf Kerçin, 17. Berk Kal, 30. Emre İşçiler, 57. Oktay Demircan, 70. Ahmet Demir

Yedekler
40. Batuhan Bulur, 19. İsmail Arda Yamaç, 23. Ensar Karakulakoğlu, 27. Enver Erşahin, 54. Resul Kocatürk, 62. Ulaş Sarı, 88. Samed Kartal

Teknik Sorumlu
İskender Eroğlu

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor86201542011
2Karşıyaka7520146178
3Çatalcaspor7511147167
4İçel İdmanyurdu Spor743091158
5Esenler Erokspor8413107133
6Şile Yıldızspor8341119132
7Batman Petrolspor841387131
8Çarşambaspor7322116115
9Isparta 32 Spor7322117114
10Elazığ Karakoçan FK82248118-3
11Gölcükspor8224478-3
12Altındağspor7214387-5
13Arhavispor61145124-7
14Erbaaspor71153104-7
15Osmaniyespor FK6204686-2
16Cizrespor70343143-11
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

12.11.2020Osmaniyespor FK2-0Gölcükspor
12.11.2020Somaspor3-0Çarşambaspor
12.11.2020KarşıyakaP-PArhavispor
12.11.2020İçel İdmanyurdu Spor0-0Cizrespor
12.11.2020Erbaaspor0-2Esenler Erokspor
12.11.2020Batman Petrolspor0-2Çatalcaspor
12.11.2020Altındağspor1-0Elazığ Belediyespor
12.11.2020Şile Yıldızspor2-1Yalovaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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