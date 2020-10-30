2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Elazığ Karakoçan maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Elazığ Karakoçan taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 6. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Elazığ Karakoçan ile 29.10.2020 19:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mersin Stadyumu - Mersin stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Mersin Stadyumu - Mersin



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.10.2020 19:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Hakan Basık(hakem), Suha Adıyaman(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Gökgöz(2. Yardımcı Hakem), Onuralp Enes Öz(dördüncü Hakem)

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11

33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 4. Burak Bilgen, 77. Aslan Gök, 22. Ekrem Aydemir, 19. Uğur Ayhan, 21. Caner Yılmaz, 61. Tunahan Ergül, 28. Özer Ozan Pekdemir, 17. Fazlı Ayan, 10. Yaşar Çetin



Yedekler

99. Samet Diler, 6. Gökcan Gelmen, 7. Gülhan Özdemir, 88. Furkan Zengin, 13. Ömer Önder, 9. Hakkı Tosun, 23. İsmail Köse



Teknik Sorumlu

İbrahim Baş



Goller

Fazlı Ayan,75.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Yaşar Çetin 70.dk, Sarı Kart Hakkı Tosun 94.dk, Sarı Kart Sertaç Güzel 90.dk, Sarı Kart Burak Ziyattin Altındaş 52.dk, Sarı Kart Tunahan Ergül 21.dk



Oyundan Çıkanlar

Yaşar Çetin 83.dk, Caner Yılmaz 63.dk, Uğur Ayhan 89.dk, Burak Ziyattin Altındaş 83.dk, Özer Ozan Pekdemir 83.dk



Oyuna Girenler

Ömer Önder 83.dk, Hakkı Tosun 63.dk, İsmail Köse 89.dk, Gökcan Gelmen 83.dk, Gülhan Özdemir 83.dk

Elazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11

16. Duhan Çağlar Akdağ, 6. İsmail Sevindi, 7. Burak Özbakır, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 12. Mehmet Eksik, 23. Furkan Camcı, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen



Yedekler

1. Ömer Kavurkacı, 9. Barış Kazer, 10. Barış Çiçek, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 65. Ayhan Tuş, 88. Batuhan Kaya



Teknik Sorumlu

Önder Çınar



Kartlar

Sarı Kart Yaşar Kaan Yılmaz 45.dk, Sarı Kart Mehmet Eksik 44.dk



Oyundan Çıkanlar

Semih Ekmen 72.dk, Furkan Camcı 80.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 72.dk, Kaan Güdü 80.dk, Hüseyin Fıstıkcı 64.dk



Oyuna Girenler

Burak Altıngök 72.dk, Ayhan Tuş 80.dk, Barış Çiçek 72.dk, Barış Kazer 80.dk, Emirhan Çakır 64.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 6 5 1 0 13 5 16 8 2 Somaspor 6 4 2 0 10 4 14 6 3 Çatalcaspor 5 4 0 1 11 6 12 5 4 Batman Petrolspor 6 4 0 2 8 5 12 3 5 Çarşambaspor 6 3 2 1 11 3 11 8 6 İçel İdmanyurdu Spor 5 3 2 0 6 1 11 5 7 Isparta 32 Spor 6 2 2 2 9 7 8 2 8 Elazığ Karakoçan FK 6 2 2 2 6 6 8 0 9 Esenler Erokspor 6 2 1 3 6 6 7 0 10 Şile Yıldızspor 6 1 4 1 5 6 7 -1 11 Gölcükspor 6 1 2 3 3 5 5 -2 12 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 13 Arhavispor 5 1 1 3 5 10 4 -5 14 Altındağspor 5 1 1 3 2 7 4 -5 15 Yalovaspor 6 0 2 4 5 12 2 -7 16 Cizrespor 5 0 1 4 3 14 1 -11 17 Osmaniyespor FK 4 1 0 3 3 6 3 -3

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