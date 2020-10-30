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2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Elazığ Karakoçan maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Elazığ Karakoçan maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Elazığ Karakoçan taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  6. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Elazığ Karakoçan ile 29.10.2020 19:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mersin Stadyumu - Mersin stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Mersin Stadyumu - Mersin

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Hakan Basık(hakem), Suha Adıyaman(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Gökgöz(2. Yardımcı Hakem), Onuralp Enes Öz(dördüncü Hakem)

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜİçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 4. Burak Bilgen, 77. Aslan Gök, 22. Ekrem Aydemir, 19. Uğur Ayhan, 21. Caner Yılmaz, 61. Tunahan Ergül, 28. Özer Ozan Pekdemir, 17. Fazlı Ayan, 10. Yaşar Çetin

Yedekler
99. Samet Diler, 6. Gökcan Gelmen, 7. Gülhan Özdemir, 88. Furkan Zengin, 13. Ömer Önder, 9. Hakkı Tosun, 23. İsmail Köse

Teknik Sorumlu
İbrahim Baş

Goller
Fazlı Ayan,75.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Yaşar Çetin 70.dk, Sarı Kart Hakkı Tosun 94.dk, Sarı Kart Sertaç Güzel 90.dk, Sarı Kart Burak Ziyattin Altındaş 52.dk, Sarı Kart Tunahan Ergül 21.dk

Oyundan Çıkanlar
Yaşar Çetin 83.dk, Caner Yılmaz 63.dk, Uğur Ayhan 89.dk, Burak Ziyattin Altındaş 83.dk, Özer Ozan Pekdemir 83.dk

Oyuna Girenler
Ömer Önder 83.dk, Hakkı Tosun 63.dk, İsmail Köse 89.dk, Gökcan Gelmen 83.dk, Gülhan Özdemir 83.dk

ELAZIĞ KARAKOÇANElazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 6. İsmail Sevindi, 7. Burak Özbakır, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 12. Mehmet Eksik, 23. Furkan Camcı, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen

Yedekler
1. Ömer Kavurkacı, 9. Barış Kazer, 10. Barış Çiçek, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 65. Ayhan Tuş, 88. Batuhan Kaya

Teknik Sorumlu
Önder Çınar

Kartlar
Sarı Kart Yaşar Kaan Yılmaz 45.dk, Sarı Kart Mehmet Eksik 44.dk

Oyundan Çıkanlar
Semih Ekmen 72.dk, Furkan Camcı 80.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 72.dk, Kaan Güdü 80.dk, Hüseyin Fıstıkcı 64.dk

Oyuna Girenler
Burak Altıngök 72.dk, Ayhan Tuş 80.dk, Barış Çiçek 72.dk, Barış Kazer 80.dk, Emirhan Çakır 64.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka6510135168
2Somaspor6420104146
3Çatalcaspor5401116125
4Batman Petrolspor640285123
5Çarşambaspor6321113118
6İçel İdmanyurdu Spor532061115
7Isparta 32 Spor62229782
8Elazığ Karakoçan FK62226680
9Esenler Erokspor62136670
10Şile Yıldızspor6141567-1
11Gölcükspor6123355-2
12Erbaaspor5113364-3
13Arhavispor51135104-5
14Altındağspor5113274-5
15Yalovaspor60245122-7
16Cizrespor50143141-11
17Osmaniyespor FK4103363-3

Fikstür

28.10.2020Altındağspor0-1Esenler Erokspor
28.10.2020Osmaniyespor FK1-2Isparta 32 Spor
29.10.2020İçel İdmanyurdu Spor1-0Elazığ Belediyespor
29.10.2020Batman Petrolspor1-0Yalovaspor
29.10.2020Karşıyaka5-1Cizrespor
29.10.2020Çarşambaspor5-0Arhavispor
29.10.2020Somaspor3-0Çatalcaspor
29.10.2020Şile Yıldızspor0-0Gölcükspor


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