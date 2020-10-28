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2020-2021 İnegölspor 2 - 2 Afjet Afyonspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında İnegölspor, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 İnegölspor 2 - 2 Afjet Afyonspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında İnegölspor, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. İnegölspor ve Afjet Afyonspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  7. hafta maçında İnegölspor sahasında Afjet Afyonspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. İnegöl İlçe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  İnegölspor - Afjet Afyonspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
İnegöl İlçe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
İlker Yasin Avcı(hakem), Önder Çalış(1. Yardımcı Hakem), Uğur Aydoğdu(2. Yardımcı Hakem), Tolga Akbaba(dördüncü Hakem)

İNEGÖLSPORİnegölspor

İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 5. Gökhan Kurumuş, 8. Metin Yüksel, 20. Erdem Seçgin, 16. Selimcan Temel, 17. Abdulkadir Kuzey, 23. Oğuz Çetinkaya, 25. Bilal Yıldırım, 26. Ogün Çalışkan, 42. Ali Aydemir, 7. Fatih Üge

Yedekler
95. Emre Şeker, 2. Yunus Emre Duyan, 3. Ömer Faruk Şenkan, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 11. Emir Özsoy, 9. Ahmet Hakan Şahin, 36. Berkan Çelik, 84. Denis Taşkesen

Teknik Sorumlu
Cüneyt Biçer

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

AFJET AFYONSPORAfjet Afyonspor

Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 4. Veli Kızılkaya, 9. Cihan Özkara, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 19. Savaş Tağa, 20. Veysel Karani Ünal, 25. Ferhan Evren, 48. Aykut Uluç, 77. Ferit Erişçi, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız

Yedekler
15. Mehmet Doğan, 3. Mahmut Boz, 5. Emre Tosun, 13. Mert Polat Keklik, 17. Yavuz Selim Tek, 21. Yusuf Emre Kasal, 80. Görkem Güven, 99. Hacı Mustafa Karabulut

Teknik Sorumlu
Özgür Zengin

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK76102441920
224Erzincanspor6510134169
3Sancaktepe FK64201621414
4Uşak Spor7412149135
5Kocaelispor632166110
6Ankara Demirspor6312136107
7Hekimoğlu Trabzon62318494
8Sarıyer52306294
9Amed Sportif6303599-4
10Çorum FK62139107-1
11Kahramanmaraşspor51317760
12Ergene Velimeşe71338116-3
13Afjet Afyonspor6132596-4
14Zonguldak Kömürspor6123365-3
15Hacettepe Spor71246105-4
16Gümüşhanespor61237125-5
17Niğde Anadolu FK71243145-11
18İnegölspor70346133-7
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

28.10.202024Erzincanspor2-0Hacettepe Spor
28.10.2020Sancaktepe FKP-PSarıyer
28.10.2020Niğde Anadolu FK0-0Kocaelispor
28.10.2020KahramanmaraşsporP-PZonguldak Kömürspor
28.10.2020İnegölspor2-2Afjet Afyonspor
28.10.2020Hekimoğlu Trabzon1-2Uşak Spor
28.10.2020Amed Sportif Gümüşhanespor
28.10.2020Ergene Velimeşe1-0Çorum FK
28.10.2020Ankara Demirspor0-1Manisa FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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