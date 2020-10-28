2020-2021 İnegölspor 2 - 2 Afjet Afyonspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında İnegölspor, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında İnegölspor, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. İnegölspor ve Afjet Afyonspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 7. hafta maçında İnegölspor sahasında Afjet Afyonspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. İnegöl İlçe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki İnegölspor - Afjet Afyonspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
İnegöl İlçe Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
İlker Yasin Avcı(hakem), Önder Çalış(1. Yardımcı Hakem), Uğur Aydoğdu(2. Yardımcı Hakem), Tolga Akbaba(dördüncü Hakem)
İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 5. Gökhan Kurumuş, 8. Metin Yüksel, 20. Erdem Seçgin, 16. Selimcan Temel, 17. Abdulkadir Kuzey, 23. Oğuz Çetinkaya, 25. Bilal Yıldırım, 26. Ogün Çalışkan, 42. Ali Aydemir, 7. Fatih Üge
Yedekler
95. Emre Şeker, 2. Yunus Emre Duyan, 3. Ömer Faruk Şenkan, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 11. Emir Özsoy, 9. Ahmet Hakan Şahin, 36. Berkan Çelik, 84. Denis Taşkesen
Teknik Sorumlu
Cüneyt Biçer
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 4. Veli Kızılkaya, 9. Cihan Özkara, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 19. Savaş Tağa, 20. Veysel Karani Ünal, 25. Ferhan Evren, 48. Aykut Uluç, 77. Ferit Erişçi, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız
Yedekler
15. Mehmet Doğan, 3. Mahmut Boz, 5. Emre Tosun, 13. Mert Polat Keklik, 17. Yavuz Selim Tek, 21. Yusuf Emre Kasal, 80. Görkem Güven, 99. Hacı Mustafa Karabulut
Teknik Sorumlu
Özgür Zengin
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|7
|6
|1
|0
|24
|4
|19
|20
|2
|24Erzincanspor
|6
|5
|1
|0
|13
|4
|16
|9
|3
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|4
|Uşak Spor
|7
|4
|1
|2
|14
|9
|13
|5
|5
|Kocaelispor
|6
|3
|2
|1
|6
|6
|11
|0
|6
|Ankara Demirspor
|6
|3
|1
|2
|13
|6
|10
|7
|7
|Hekimoğlu Trabzon
|6
|2
|3
|1
|8
|4
|9
|4
|8
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|9
|Amed Sportif
|6
|3
|0
|3
|5
|9
|9
|-4
|10
|Çorum FK
|6
|2
|1
|3
|9
|10
|7
|-1
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Ergene Velimeşe
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|6
|-3
|13
|Afjet Afyonspor
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|6
|-4
|14
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|15
|Hacettepe Spor
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|5
|-4
|16
|Gümüşhanespor
|6
|1
|2
|3
|7
|12
|5
|-5
|17
|Niğde Anadolu FK
|7
|1
|2
|4
|3
|14
|5
|-11
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|28.10.2020
|24Erzincanspor
|2-0
|Hacettepe Spor
|28.10.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Sarıyer
|28.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-0
|Kocaelispor
|28.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|P-P
|Zonguldak Kömürspor
|28.10.2020
|İnegölspor
|2-2
|Afjet Afyonspor
|28.10.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-2
|Uşak Spor
|28.10.2020
|Amed Sportif
|Gümüşhanespor
|28.10.2020
|Ergene Velimeşe
|1-0
|Çorum FK
|28.10.2020
|Ankara Demirspor
|0-1
|Manisa FK