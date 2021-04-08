2020-2021 Isparta 32 Spor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Isparta 32 Spor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Cizre Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Cizre Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Isparta 32 Spor - Cizre Spor maçının skoru ne oldu? Isparta 32 Spor, Cizre Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Isparta 32 Spor Cizre Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Isparta Atatürk Stadı - Isparta



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Isparta 32 Spor Cizre Spor Maçının Hakemleri

Yusuf Ziya Gündüz(hakem), Yavuz Bahadır Ordu(1. Yardımcı Hakem), Aykut Küçük(2. Yardımcı Hakem), Bekir Doğan(dördüncü Hakem)

Isparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11

23. Murat Can Yıldız, 4. Kaan Dorak, 6. Semih Üstün, 9. Emir Kaan Gültekin, 10. Serdar Ümit Deniz, 11. Efşan Geçgin, 17. Kadir Turhan, 20. Nurettin Çakır, 32. Mustafa Diler, 55. Mustafa Eraslan, 92. Bilal Çebi



Yedekler

25. Onur Tekin, 5. Batuhan Demirel, 18. Mustafa Acar, 21. Muhammed Çoban, 60. Bekir Karadeniz, 61. Arif Birşen, 91. Kemal Ünal



Teknik Sorumlu

Hakan Şimşek



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Cizre Spor

Cizre Spor İlk 11

59. Alp Arda, 5. Özgür Kedikli, 10. Ekrem Sütçü, 12. Oğulcan Enes Demiroğlu, 9. Hakan Doğan, 22. Kağan Kayalı, 24. Burak Koçer, 26. Furkan Özdemir, 30. Emre İşçiler, 33. Emrah Çalışlar, 95. Burak Yılmaz



Yedekler

1. Murat Günal, 6. Emre Şahin, 99. Hüseyin Arabacıoğlu, 53. Alperen Ayvaz, 70. Ahmet Demir, 77. Serhat Bütün, 37. Ahmet Güney



Teknik Sorumlu

İbrahim Baş



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 28 18 8 2 58 26 62 32 2 Esenler Erokspor 28 17 6 5 53 22 57 31 3 İçel İdmanyurdu Spor 29 14 9 6 39 22 51 17 4 Çarşambaspor 28 11 10 7 37 25 43 12 5 Çatalcaspor 28 11 10 7 31 26 43 5 6 Şile Yıldızspor 29 11 9 9 37 36 42 1 7 Isparta 32 Spor 28 11 8 9 41 33 41 8 8 Karşıyaka 28 10 7 11 31 34 37 -3 9 Elazığ Karakoçan FK 29 8 12 9 30 33 36 -3 10 Erbaaspor 28 10 5 13 25 31 35 -6 11 Osmaniyespor FK 28 10 7 11 29 29 37 0 12 Altındağspor 28 8 10 10 24 29 34 -5 13 Batman Petrolspor 28 7 12 9 20 26 33 -6 14 Cizrespor 28 6 10 12 25 50 28 -25 15 Arhavispor 28 6 9 13 20 35 27 -15 16 Gölcükspor 28 7 4 17 20 36 25 -16 17 Yalovaspor 29 3 8 18 23 50 17 -27

Fikstür

04.04.2021 Erokspor Yalovaspor 08.04.2021 Şile Yıldızspor 2-4 Somaspor 08.04.2021 Altındağspor 0-2 Çarşambaspor 08.04.2021 Erbaaspor 1-0 Çatalcaspor 08.04.2021 Esenler Erokspor 4-0 Yalovaspor 08.04.2021 Isparta 32 Spor 1-2 Cizrespor 08.04.2021 Gölcükspor 2-4 Elazığ Belediyespor 08.04.2021 İçel İdmanyurdu Spor 2-0 Karşıyaka 08.04.2021 Osmaniyespor FK 0-0 Arhavispor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu