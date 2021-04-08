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2020-2021 Isparta 32 Spor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Isparta 32 Spor, Cizre Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Isparta 32 Spor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Isparta 32 Spor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Cizre Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  30. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Cizre Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Isparta 32 Spor - Cizre Spor maçının skoru ne oldu?

Isparta 32 Spor, Cizre Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Isparta 32 Spor Cizre Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Isparta Atatürk Stadı - Isparta

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Isparta 32 Spor Cizre Spor Maçının Hakemleri
Yusuf Ziya Gündüz(hakem), Yavuz Bahadır Ordu(1. Yardımcı Hakem), Aykut Küçük(2. Yardımcı Hakem), Bekir Doğan(dördüncü Hakem)

ISPARTA 32 SPORIsparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11
23. Murat Can Yıldız, 4. Kaan Dorak, 6. Semih Üstün, 9. Emir Kaan Gültekin, 10. Serdar Ümit Deniz, 11. Efşan Geçgin, 17. Kadir Turhan, 20. Nurettin Çakır, 32. Mustafa Diler, 55. Mustafa Eraslan, 92. Bilal Çebi

Yedekler
25. Onur Tekin, 5. Batuhan Demirel, 18. Mustafa Acar, 21. Muhammed Çoban, 60. Bekir Karadeniz, 61. Arif Birşen, 91. Kemal Ünal

Teknik Sorumlu
Hakan Şimşek

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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CİZRE SPORCizre Spor

Cizre Spor İlk 11
59. Alp Arda, 5. Özgür Kedikli, 10. Ekrem Sütçü, 12. Oğulcan Enes Demiroğlu, 9. Hakan Doğan, 22. Kağan Kayalı, 24. Burak Koçer, 26. Furkan Özdemir, 30. Emre İşçiler, 33. Emrah Çalışlar, 95. Burak Yılmaz

Yedekler
1. Murat Günal, 6. Emre Şahin, 99. Hüseyin Arabacıoğlu, 53. Alperen Ayvaz, 70. Ahmet Demir, 77. Serhat Bütün, 37. Ahmet Güney

Teknik Sorumlu
İbrahim Baş

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor28188258266232
2Esenler Erokspor28176553225731
3İçel İdmanyurdu Spor29149639225117
4Çarşambaspor281110737254312
5Çatalcaspor28111073126435
6Şile Yıldızspor2911993736421
7Isparta 32 Spor2811894133418
8Karşıyaka2810711313437-3
9Elazığ Karakoçan FK298129303336-3
10Erbaaspor2810513253135-6
11Osmaniyespor FK28107112929370
12Altındağspor2881010242934-5
13Batman Petrolspor287129202633-6
14Cizrespor2861012255028-25
15Arhavispor286913203527-15
16Gölcükspor287417203625-16
17Yalovaspor293818235017-27

Fikstür

04.04.2021Erokspor Yalovaspor
08.04.2021Şile Yıldızspor2-4Somaspor
08.04.2021Altındağspor0-2Çarşambaspor
08.04.2021Erbaaspor1-0Çatalcaspor
08.04.2021Esenler Erokspor4-0Yalovaspor
08.04.2021Isparta 32 Spor1-2Cizrespor
08.04.2021Gölcükspor2-4Elazığ Belediyespor
08.04.2021İçel İdmanyurdu Spor2-0Karşıyaka
08.04.2021Osmaniyespor FK0-0Arhavispor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu  

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