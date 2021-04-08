2020-2021 Isparta 32 Spor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Isparta 32 Spor, Cizre Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Isparta 32 Spor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Cizre Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Cizre Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Isparta 32 Spor - Cizre Spor maçının skoru ne oldu?
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Isparta 32 Spor Cizre Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Isparta Atatürk Stadı - Isparta
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Isparta 32 Spor Cizre Spor Maçının Hakemleri
Yusuf Ziya Gündüz(hakem), Yavuz Bahadır Ordu(1. Yardımcı Hakem), Aykut Küçük(2. Yardımcı Hakem), Bekir Doğan(dördüncü Hakem)
Isparta 32 Spor İlk 11
23. Murat Can Yıldız, 4. Kaan Dorak, 6. Semih Üstün, 9. Emir Kaan Gültekin, 10. Serdar Ümit Deniz, 11. Efşan Geçgin, 17. Kadir Turhan, 20. Nurettin Çakır, 32. Mustafa Diler, 55. Mustafa Eraslan, 92. Bilal Çebi
Yedekler
25. Onur Tekin, 5. Batuhan Demirel, 18. Mustafa Acar, 21. Muhammed Çoban, 60. Bekir Karadeniz, 61. Arif Birşen, 91. Kemal Ünal
Teknik Sorumlu
Hakan Şimşek
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Cizre Spor İlk 11
59. Alp Arda, 5. Özgür Kedikli, 10. Ekrem Sütçü, 12. Oğulcan Enes Demiroğlu, 9. Hakan Doğan, 22. Kağan Kayalı, 24. Burak Koçer, 26. Furkan Özdemir, 30. Emre İşçiler, 33. Emrah Çalışlar, 95. Burak Yılmaz
Yedekler
1. Murat Günal, 6. Emre Şahin, 99. Hüseyin Arabacıoğlu, 53. Alperen Ayvaz, 70. Ahmet Demir, 77. Serhat Bütün, 37. Ahmet Güney
Teknik Sorumlu
İbrahim Baş
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|28
|18
|8
|2
|58
|26
|62
|32
|2
|Esenler Erokspor
|28
|17
|6
|5
|53
|22
|57
|31
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|29
|14
|9
|6
|39
|22
|51
|17
|4
|Çarşambaspor
|28
|11
|10
|7
|37
|25
|43
|12
|5
|Çatalcaspor
|28
|11
|10
|7
|31
|26
|43
|5
|6
|Şile Yıldızspor
|29
|11
|9
|9
|37
|36
|42
|1
|7
|Isparta 32 Spor
|28
|11
|8
|9
|41
|33
|41
|8
|8
|Karşıyaka
|28
|10
|7
|11
|31
|34
|37
|-3
|9
|Elazığ Karakoçan FK
|29
|8
|12
|9
|30
|33
|36
|-3
|10
|Erbaaspor
|28
|10
|5
|13
|25
|31
|35
|-6
|11
|Osmaniyespor FK
|28
|10
|7
|11
|29
|29
|37
|0
|12
|Altındağspor
|28
|8
|10
|10
|24
|29
|34
|-5
|13
|Batman Petrolspor
|28
|7
|12
|9
|20
|26
|33
|-6
|14
|Cizrespor
|28
|6
|10
|12
|25
|50
|28
|-25
|15
|Arhavispor
|28
|6
|9
|13
|20
|35
|27
|-15
|16
|Gölcükspor
|28
|7
|4
|17
|20
|36
|25
|-16
|17
|Yalovaspor
|29
|3
|8
|18
|23
|50
|17
|-27
Fikstür
|04.04.2021
|Erokspor
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Şile Yıldızspor
|2-4
|Somaspor
|08.04.2021
|Altındağspor
|0-2
|Çarşambaspor
|08.04.2021
|Erbaaspor
|1-0
|Çatalcaspor
|08.04.2021
|Esenler Erokspor
|4-0
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Cizrespor
|08.04.2021
|Gölcükspor
|2-4
|Elazığ Belediyespor
|08.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|2-0
|Karşıyaka
|08.04.2021
|Osmaniyespor FK
|0-0
|Arhavispor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu